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خارج الحدود

مقتل القيادي في حزب الله أبو حيدر الخفاجي بغارة قرب دمشق

حزب الله
حزب الله

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الغارة الجوية لطائرات الاحتلال قرب مطار دمشق فجر اليوم استهدفت قياديا في حزب الله العراقي ويدعى أبو حيدر، وتداولت معلومات في مواقع التواصل أن أبو حيدر الخفاجي قيادي في كتائب حزب الله العراقي.

وذكرت تقارير عربية أن غارة وقعت قرابة الخامسة فجر اليوم الجمعة على طريق مطار دمشق الدولي أدت إلى سقوط قتيل ومصاب في الغارة المنسوبة إلى إسرائيل، وتحدثت العربية عن مقتل شخصية قيادية رفيعة في الغارة.

وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن بوقت سابق خلال حديثه لقناة "الحدث" إنه "جرى استهداف عناصر لحزب الله العراقي" وقال إنه من "المؤكد أن السيارة احترقت على طريق مطار دمشق الدولي فجر اليوم ودوي الانفجارات لم يسمع".

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حزب الله أبو حيدر الخفاجي دمشق الغارة الجوية مطار دمشق

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