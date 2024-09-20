الجمعة 20 سبتمبر 2024
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الصين تطلق ستة أقمار صناعية إلى المدار

قمر صناعي، فيتو
قمر صناعي، فيتو

 أفادت صحيفة الشعب الصينية أن الصين أطلقت بنجاح ستة أقمار صناعية من مجموعة "Jilin-1” لسبر الأرض عن بعد.

ووفقا للصحيفة أطلقت الأقمار الصناعية بواسطة صاروخ النقل CZ-2D في الساعة 12.11 بتوقيت بكين (الساعة 7.11 بتوقيت موسكو) من مطار تايوان الفضائي بمقاطعة شانشي الشمالية.

 

الأقمار الصناعية ذات النطاق العريض

وتشير الصحيفة إلى أن إطلاق هذه الأقمار الصناعية ذات النطاق العريض Wideband-02B للاتصالات يهدف إلى تعزيز مكانة جمهورية الصين الشعبية كقوة فضائية قوية، ويتوافق مع قرارات الحزب الشيوعي الصيني.

 

وتجدر الإشارة إلى أن الصين تعمل بنشاط على تطوير برنامجها الفضائي الوطني، وتطوير أقمار صناعية وتقنيات للأرصاد الجوية والاتصالات والملاحة مصممة لاستكشاف القمر، وتخطط لتحقيق 100 إطلاق في عام 2024.

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