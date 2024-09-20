جثامين على الأسفلت، حزن على السوشيال ميديا بعد مصرع أسرة شرقاوية (صور)

سادت حالة من الحزن على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بعد مصرع واصابة 5 من أسرة واحدة (أب و3 بنات) واصابة زوجته ونجله من أبناء محافظة الشرقية في حادث سير مروع بطريق مصر الإسماعيلية الصحراوي، اتجاه القاهرة.

حادث يفجع الشرقية.. وفاة مواطن و3 من أبنائه

وتداول رواد السوشيال ميديا صورة للزوج ضحية الحادث المروع الذي وقع قبل ساعات، وانهالت المنشورات والتعليقات التي تضمنت عبارات الرثاء والدعاء للمتوفى هو وبناته بالرحمة والمغفرة وأن ينعم الله عز وجل على ذويهم بالصبر والسلوان.

مصرع وإصابة 26 في تصادم ميني باص بعمود إنارة بطريق مصر الإسماعيلية الصحراوي

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوجود حادث بطريق مصرالإسماعيلية الصحراوي وانتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث وبالفحص وبإجراء المعاينة تبين تصادم ميني باص بعمود إنارة اتجاه القاهرة وتم الدفع بسيارات الإسعاف وأسفر عن الحادث وفاة 4 اشخاص من اسرة واحدة واصابة 22 آخرين.

حادث يفجع الشرقية.. وفاة مواطن و3 من أبنائه،فيتو 1

وجرى نقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم، والاطمئنان على حالتهم الصحية.

وتم رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية مرة ثانية واتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير المحضر اللازم بالواقعة.

حادث يفجع الشرقية.. وفاة مواطن و3 من أبنائه، فيتو2

دور الطب الشرعي



ويعد الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.

فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.

وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.

جانب من الحادث،فيتو

كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقًا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقًا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.

وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرًا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.

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