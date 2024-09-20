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بالون أطفال يثير ذعرًا في بلدة تركية، ما القصة؟

بالون، فيتو
بالون، فيتو

 أثار بالون أطفال مملوء بـ غاز الهيليوم الخفيف، ذعرًا في بلدة تركية بعدما ظن السكان أنه طائرة شراعية يستقلها شخص بهدف تنفيذ عمل عدائي.

وبدأت القصة عندما شاهد أحد سكان بلدة ديفيلي التابعة لـ ولاية قيصري وسط، جسمًا في الهواء قبل غروب الشمس.

 

ذعر في بلدة تركية بسبب بالون

 وسرعان ما أبلغ الرجل قوات الأمن مرجحًا أن يكون الجسم طائرة شراعية، لتصل قوات الشرطة إلى المكان، وتبدأ عمليات البحث والتحقق التي استمرت حتى مع حلول الظلام.

 

ونقلت وسائل إعلام محلية، أن التحقيق كشف أن الجسم الطائر ما هو إلا بالون أطفال كان يطير على ارتفاع منخفض، وابتعد عن القرية.

 

ومع ذلك، تابعت قوات الأمن بحثها في الصباح، ووصلت إلى البالون الذي تزيّنه صورة الشخصية الكرتونية المعروفة (نيلويا)، لتنتهي الحادثة بذلك الشكل الطريف.

 

وشك صاحب البلاغ، بالجسم الطائر، كون منطقته شهدت، العام الماضي، هبوطًا بطائرة شراعية لرجلين، ما لبثا أن سلبا شابًا من سكان المنطقة سيارته بعد أن قتلاه.

 

وهاجم الرجلان حينها، مركزًا أمنيًا في أنقرة قبل مقتلهما، في هجوم أنقرة، واتُّهم حزب العمال الكردستاني المناوئ لتركيا بتنفيذه.

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