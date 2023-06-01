يوفنتوس يجدد عقد حارسه البولندي تشيزني

تمكن نادي يوفنتوس الإيطالي من تجديد عقد حارسه البولندي الدولي فويتشيك تشيزني لعام إضافي، اليوم الخميس، ليواصل استمراره في صفوف السيدة العجوز.

وكان عقد تشيزني الحالي ينتهي في صيف 2024، ولكن فعلت إدارة يوفنتوس البند الذي يمكنه من تمديده لعام إضافي، بحسب فابريزيو رومانو، المختص في انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا.

مسيرة تشيزني مع يوفنتوس

وانضم تشيزني لصفوف يوفنتوس في عام 2017، مقابل 12.2 مليون يورو، ونجح منذ ذلك الحين في التتويج بلقب الدوري الإيطالي 3 مرات، وبلقب كأس إيطاليا مرتين، وبلقب السوبر الإيطالي مرتين أيضا.

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وخاض تشيزني هذا الموسم 39 مباراة رفقة يوفنتوس في جميع المسابقات، استقبلت شباكه خلالها 40 هدفا، وخرج بشباك نظيفة في 18 مباراة.

ويعاني يوفنتوس من ضعف النتائج هذا الموسم، إضافة إلى الأزمات التي تسببت في خصم نقاط من رصيده في الدوري الإيطالي، حيث يحتل حاليا المركز السابع قبل جولة واحدة من نهاية البطولة.

تشيزني، فيتو

تجديد عقد الحارس بنسوليو

وأعلن نادي يوفنتوس الإيطالي، عن تمديد عقد حارس مرماه كارلو بنسوليو، ليستمر مع البيانكونيري حتى عام 2025.

وأكد يوفنتوس عبر موقعه الرسمي، إن بنسوليو جدد عقده وسيظل مرتبطا بألوان السيدة العجوز لمدة عامين آخرين حتى 2025.

وكان كارلو بنسوليو صاحب الـ33 عاما، يرتبط بعقد مع يوفنتوس حتى صيف 2023، لكن تم تمديده حتى 2025.

ولعب كارلو بنسوليو 5 مباريات فقط بقميص يوفنتوس وكانت جميعها في بطولة الدوري الإيطالي بمجموع دقائق بلغ 201 دقيقة.

يشار إلى أن بنسوليو صاحب الـ33 عاما هو الحارس الثالث بالسيدة العجوز بعد الأساسي فويتشيك تشيزني، وبديله ماتيا بيرين.

الحكم ضد يوفنتوس

أصدرت المحكمة الرياضية في إيطاليا حكما جديدا ضد نادي يوفنتوس، بشأن قضية الرواتب المشبوهة.

وذكرت شبكة "سكاي سبورت إيطاليا"، أن المدعي العام للاتحاد الإيطالي لكرة القدم، وافق على إقرار يوفنتوس بالذنب في القضية.

وأضافت: "قررت المحكمة الرياضية توقيع غرامة قدرها 700 ألف يورو على النادي، دون خصم المزيد من رصيده في الدوري الإيطالي (بعد خصم 10 نقاط سابقا)".

وكان يوفنتوس قد توصل لاتفاق مع المدعي العام للاتحاد الإيطالي يتضمن الاعتراف بمخالفات مدرائه السابقين في القضية، والتخلي عن الاستئناف، مقابل الحصول على عقوبة مخففة.

وكان من المفترض أن تجرى المحاكمة في 15 يونيو المقبل، لكنها أجريت الثلاثاء الماضي، بعد الاتفاق بين الطرفين.

وسوف تستمر إجراءات المحاكمة في 15 يونيو مع أندريا أنييلي الرئيس السابق ليوفنتوس، والذي رفض أن يكون جزءا من اتفاق النادي مع الاتحاد الإيطالي.