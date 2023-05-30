الثلاثاء 30 مايو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

حكم جديد ضد نادي يوفنتوس بسبب الرواتب المشبوهة

يوفنتوس، فيتو
يوفنتوس، فيتو

أصدرت المحكمة الرياضية في إيطاليا حكما جديدا ضد نادي يوفنتوس، اليوم الثلاثاء، بشأن قضية الرواتب المشبوهة.

وذكرت شبكة "سكاي سبورت إيطاليا"، أن المدعي العام للاتحاد الإيطالي لكرة القدم، وافق اليوم الثلاثاء على إقرار يوفنتوس بالذنب في القضية.

الحكم ضد يوفنتوس 

وأضافت: "قررت المحكمة الرياضية توقيع غرامة قدرها 700 ألف يورو على النادي، دون خصم المزيد من رصيده في الدوري الإيطالي (بعد خصم 10 نقاط سابقا)".

وكان يوفنتوس قد توصل لاتفاق مع المدعي العام للاتحاد الإيطالي يتضمن الاعتراف بمخالفات مدرائه السابقين في القضية، والتخلي عن الاستئناف، مقابل الحصول على عقوبة مخففة.

-إعلانات-

وكان من المفترض أن تجرى المحاكمة في 15 يونيو المقبل، لكنها أجريت صباح الثلاثاء، بعد الاتفاق بين الطرفين مساء أمس.

وسوف تستمر إجراءات المحاكمة في 15 يونيو مع أندريا أنييلي الرئيس السابق ليوفنتوس، والذي رفض أن يكون جزءا من اتفاق النادي مع الاتحاد الإيطالي. 

يوفنتوس يعلن تجديد عقد حارسه 

وأعلن نادي يوفنتوس الإيطالي، عن تمديد عقد حارس مرماه كارلو بنسوليو، ليستمر مع البيانكونيري حتى عام 2025.

وأكد يوفنتوس عبر موقعه الرسمي، إن بنسوليو جدد عقده وسيظل مرتبطا بألوان السيدة العجوز لمدة عامين آخرين حتى 2025.

وكان كارلو بنسوليو صاحب الـ33 عاما، يرتبط بعقد مع يوفنتوس حتى صيف 2023، لكن تم تمديده حتى 2025.

ولعب كارلو بنسوليو 5 مباريات فقط بقميص يوفنتوس وكانت جميعها في بطولة الدوري الإيطالي بمجموع دقائق بلغ 201 دقيقة.

يشار إلى أن بنسوليو صاحب الـ33 عاما هو الحارس الثالث بالسيدة العجوز بعد الأساسي فويتشيك تشيزني، وبديله ماتيا بيرين. 

يوفنتوس، فيتو 

نجم يوفنتوس مطلوب في بايرن ميونخ 

ويرغب توماس توخيل مدرب فريق بايرن ميونخ، لتدعيم خط وسط فريقه بعناصر جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، رغم إتمام الاتفاق مع كونراد لايمر نجم لايبزيج.

وعلى الرغم من امتلاك بايرن ميونخ لوفرة في الخيارات بوسط الملعب، إلا أن صحيفة "بيلد" أفادت برغبة توخيل في التعاقد مع أدريان رابيو من يوفنتوس.

ويعد الدولي الفرنسي الدولي رابيو أحد أبرز العناصر في يوفنتوس هذا الموسم، إذ سجل 11 هدفا خلال 44 مباراة بكافة البطولات.

ويريد بايرن ميونخ استغلال وضع رابيو بنهاية الموسم، إذ سينتهي عقده مع النادي الإيطالي، ليصبح حرا في التوقيع لأي ناد آخر.

وسيكون على بايرن ميونخ تلبية مطالب رابيو وعائلته، في ظل رغبته في الحصول على أكثر من 7 ملايين يورو كراتب سنوي.

يأتي ذلك في ظل امتلاك بايرن ميونخ للثنائي الألماني جوشوا كيميتش وليون جوريتسكا، بالإضافة إلى ريان جرافنبيرش واقتراب وصول لايمر من لايبزيج.

الدوري الإيطالي، ميلان يفوز على يوفنتوس ويضمن التأهل لدوري أبطال أوروبا

نجم يوفنتوس مطلوب في بايرن ميونخ برغبة من توخيل

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

يوفنتوس نادي يوفنتوس إيطاليا المحكمة الرياضية

مواد متعلقة

يوفنتوس يعلن رسميًا تجديد عقد حارسه بنسوليو حتى 2025

نجم يوفنتوس مطلوب في بايرن ميونخ برغبة من توخيل

محكمة الاستئناف الإيطالية تخصم 10 نقاط من يوفنتوس في الدوري الإيطالي

ديماريا يقترب من الرحيل عن يوفنتوس بعد فشل المفاوضات

الأكثر قراءة

ظهرت الآن، نتيجة الشهادة الإعدادية بالدقهلية

حبس مرتضى منصور 3 شهور وتغريمه 20 ألف جنيه في قضية سب الخطيب

انفراد، أول رد فعل من الخطيب على تصريحات كولر ضد أيمن أشرف

تعرف على أسعار الأضاحي البقري والجاموسي في الأسواق

بنسبة نجاح 87.5%، اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية في الدقهلية

سعر جرام الذهب، تراجع أسعار المعدن الأصفر اليوم الثلاثاء 30-5-2023

جائزة الدولة التشجيعية، تعرف على الفائزين لعام 2023 وحجب 3 جوائز

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023، موعد اعتمادها رسميا بالقاهرة

Advertisements

منوعات

المزيد

ريانة برناوي تختتم تجاربها العلمية في الفضاء

حكاية طفلة يمنية خطفت قلوب رواد السوشيال ميديا بدموعها | فيديو

طالبة تقتل 18 من زملائها حرقًا بسبب هاتف محمول في جورج تاون

تحد خطير على تيك توك ينهي حياة مؤثر صيني

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الثلاثاء 30-5-2023 في السوق المحلي

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك بختام تعاملات اليوم

استقرار سعر اليوان الصيني أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 30-5-2023 في البنك المركزي

سعر جرام الذهب، تراجع أسعار المعدن الأصفر اليوم الثلاثاء 30-5-2023

المزيد

انفوجراف

بكامل قواها العقلية.. تفاصيل إحالة المتهمة بإنهاء حياة طفلها بفاقوس للجنايات (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الغراب في المنام وعلاقتها بالمتاعب والأخبار السيئة والهموم

علي جمعة يكشف مفاتيح النجاة للإنسان وسر التوكل على الله

ما حكم حصول الزوج على راتب الزوجة للصرف على المنزل؟.. رد مفاجئ من أمين الفتوى

المزيد
الجريدة الرسمية