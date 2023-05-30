حكم جديد ضد نادي يوفنتوس بسبب الرواتب المشبوهة

أصدرت المحكمة الرياضية في إيطاليا حكما جديدا ضد نادي يوفنتوس، اليوم الثلاثاء، بشأن قضية الرواتب المشبوهة.

وذكرت شبكة "سكاي سبورت إيطاليا"، أن المدعي العام للاتحاد الإيطالي لكرة القدم، وافق اليوم الثلاثاء على إقرار يوفنتوس بالذنب في القضية.

الحكم ضد يوفنتوس

وأضافت: "قررت المحكمة الرياضية توقيع غرامة قدرها 700 ألف يورو على النادي، دون خصم المزيد من رصيده في الدوري الإيطالي (بعد خصم 10 نقاط سابقا)".

وكان يوفنتوس قد توصل لاتفاق مع المدعي العام للاتحاد الإيطالي يتضمن الاعتراف بمخالفات مدرائه السابقين في القضية، والتخلي عن الاستئناف، مقابل الحصول على عقوبة مخففة.

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وكان من المفترض أن تجرى المحاكمة في 15 يونيو المقبل، لكنها أجريت صباح الثلاثاء، بعد الاتفاق بين الطرفين مساء أمس.

وسوف تستمر إجراءات المحاكمة في 15 يونيو مع أندريا أنييلي الرئيس السابق ليوفنتوس، والذي رفض أن يكون جزءا من اتفاق النادي مع الاتحاد الإيطالي.

يوفنتوس يعلن تجديد عقد حارسه

وأعلن نادي يوفنتوس الإيطالي، عن تمديد عقد حارس مرماه كارلو بنسوليو، ليستمر مع البيانكونيري حتى عام 2025.

وأكد يوفنتوس عبر موقعه الرسمي، إن بنسوليو جدد عقده وسيظل مرتبطا بألوان السيدة العجوز لمدة عامين آخرين حتى 2025.

وكان كارلو بنسوليو صاحب الـ33 عاما، يرتبط بعقد مع يوفنتوس حتى صيف 2023، لكن تم تمديده حتى 2025.

ولعب كارلو بنسوليو 5 مباريات فقط بقميص يوفنتوس وكانت جميعها في بطولة الدوري الإيطالي بمجموع دقائق بلغ 201 دقيقة.

يشار إلى أن بنسوليو صاحب الـ33 عاما هو الحارس الثالث بالسيدة العجوز بعد الأساسي فويتشيك تشيزني، وبديله ماتيا بيرين.

يوفنتوس، فيتو

نجم يوفنتوس مطلوب في بايرن ميونخ

ويرغب توماس توخيل مدرب فريق بايرن ميونخ، لتدعيم خط وسط فريقه بعناصر جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، رغم إتمام الاتفاق مع كونراد لايمر نجم لايبزيج.

وعلى الرغم من امتلاك بايرن ميونخ لوفرة في الخيارات بوسط الملعب، إلا أن صحيفة "بيلد" أفادت برغبة توخيل في التعاقد مع أدريان رابيو من يوفنتوس.

ويعد الدولي الفرنسي الدولي رابيو أحد أبرز العناصر في يوفنتوس هذا الموسم، إذ سجل 11 هدفا خلال 44 مباراة بكافة البطولات.

ويريد بايرن ميونخ استغلال وضع رابيو بنهاية الموسم، إذ سينتهي عقده مع النادي الإيطالي، ليصبح حرا في التوقيع لأي ناد آخر.

وسيكون على بايرن ميونخ تلبية مطالب رابيو وعائلته، في ظل رغبته في الحصول على أكثر من 7 ملايين يورو كراتب سنوي.

يأتي ذلك في ظل امتلاك بايرن ميونخ للثنائي الألماني جوشوا كيميتش وليون جوريتسكا، بالإضافة إلى ريان جرافنبيرش واقتراب وصول لايمر من لايبزيج.