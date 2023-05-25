يوفنتوس يعلن رسميًا تجديد عقد حارسه بنسوليو حتى 2025

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي، مساء اليوم الخميس، عن تمديد عقد حارس مرماه كارلو بنسوليو، ليستمر مع البيانكونيري حتى عام 2025.

وأكد يوفنتوس عبر موقعه الرسمي، إن بنسوليو جدد عقده وسيظل مرتبطا بألوان السيدة العجوز لمدة عامين آخرين حتى 2025.

مسيرة بنسوليو مع يوفنتوس

وكان كارلو بنسوليو صاحب الـ33 عاما، يرتبط بعقد مع يوفنتوس حتى صيف 2023، لكن تم تمديده حتى 2025.

ولعب كارلو بنسوليو 5 مباريات فقط بقميص يوفنتوس وكانت جميعها في بطولة الدوري الإيطالي بمجموع دقائق بلغ 201 دقيقة.

-إعلانات-

يشار إلى أن بنسوليو صاحب الـ33 عاما هو الحارس الثالث بالسيدة العجوز بعد الأساسي فويتشيك تشيزني، وبديله ماتيا بيرين.

كارلو بنسوليو، فيتو

خصم 10 نقاط من يوفنتوس

أصدرت محكمة الاستئناف الإيطالية قرارا بخصم 10 نقاط من نادي يوفنتوس وذلك بسبب فضيحة مالية وهذا ما كشفت عنه صحيفة لاجازيتا ديللو سبورت الإيطالية بأن القرار سيبدأ بالتنفيذ.

وبهذا الخصم يهبط اليوفنتوس إلي المركز السابع برصيد 59 نقطة بعدما كان متواجد في المركز الثاني خلف نابولي برصيد 69 ومن المحتمل عدم وصول الفريق للمشاركة في البطولات القارية الموسم المقبل.

نجم يوفنتوس مطلوب في بايرن ميونخ

يرغب توماس توخيل مدرب فريق بايرن ميونخ، لتدعيم خط وسط فريقه بعناصر جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، رغم إتمام الاتفاق مع كونراد لايمر نجم لايبزيج.

وعلى الرغم من امتلاك بايرن ميونخ لوفرة في الخيارات بوسط الملعب، إلا أن صحيفة "بيلد" أفادت برغبة توخيل في التعاقد مع أدريان رابيو من يوفنتوس.

ويعد الدولي الفرنسي الدولي رابيو أحد أبرز العناصر في يوفنتوس هذا الموسم، إذ سجل 11 هدفا خلال 44 مباراة بكافة البطولات.

ويريد بايرن ميونخ استغلال وضع رابيو بنهاية الموسم، إذ سينتهي عقده مع النادي الإيطالي، ليصبح حرا في التوقيع لأي ناد آخر.

وسيكون على بايرن ميونخ تلبية مطالب رابيو وعائلته، في ظل رغبته في الحصول على أكثر من 7 ملايين يورو كراتب سنوي.

يأتي ذلك في ظل امتلاك بايرن ميونخ للثنائي الألماني جوشوا كيميتش وليون جوريتسكا، بالإضافة إلى ريان جرافنبيرش واقتراب وصول لايمر من لايبزيج.