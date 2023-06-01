ياسين بونو، حارس المغرب يواصل كتابة التاريخ

واصل الحارس المغربي ياسين بونو كتابة التاريخ بعد تألقه الكبير في كأس العالم في قطر بعدما قاد إشبيلية للفوز بلقب الدوري الأوروبي للمرة الثانية على التوالي.

بونو يواصل التألق

تألق بونو في رحلات الترجيح كان عامل أساسي في التتويج الأوروبي للمرة السابعة في تاريخ النادي، بعد الفوز على روما الإيطالي بركلات الترجيح 4-1 بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل 1-1.

وتصدى الأسد العربي على مدار شوطي اللقاء للعديد من الفرص والكرات الخطرة من لاعبي روما، قبل أن ينقذ ركلتي ترجيح ببراعة، ليحبط محاولات فريق العاصمة الإيطالية لكتابة اسمه بين أبطال الدوري الأوروبي.

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ومع منتخب المغربي شارك حارس المغرب في جميع مباريات المنتخب الـ 6 في المونديال، محافظا على نظافة شباكه في 3 من بينهم، متلقيا 5 أهداف فقط.



وكان تألق بونو في ركلات الترجيح عاملا أساسيا سواء مع إشبيلية أو منتخب المغرب من خلال توقعه الناجح في التصدى لركلات الترجيح خاصة في المباريات المهمة.



وعلى مستوى الانجازات الفىردية يعد بونو الوحيد "عربيا" الذي حقق جائزة افضل حارس في أحد الدوريات الخمسة الكبرى (ZAMORA) بالدوري الاسباني.

وأيضا الوحيد عربيا الذي صنف من FIFA ضمن افضل 3 حراس في العالم (THE BEST) والحارس العربي الوحيد الذي حقق بطولات قارية في ـوروبا وبتأثير مباشرة عليها.