الخميس 01 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

ياسين بونو، حارس المغرب يواصل كتابة التاريخ

ياسين بونو،فيتو
ياسين بونو،فيتو

واصل الحارس المغربي ياسين بونو كتابة التاريخ بعد تألقه الكبير في كأس العالم في قطر بعدما قاد إشبيلية للفوز بلقب الدوري الأوروبي للمرة الثانية على التوالي.

بونو يواصل التألق

تألق بونو  في رحلات الترجيح كان عامل أساسي في التتويج الأوروبي للمرة السابعة في تاريخ النادي، بعد الفوز على روما الإيطالي بركلات الترجيح 4-1 بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل 1-1.

وتصدى الأسد العربي على مدار شوطي اللقاء للعديد من الفرص والكرات الخطرة من لاعبي روما، قبل أن ينقذ ركلتي ترجيح ببراعة، ليحبط محاولات فريق العاصمة الإيطالية لكتابة اسمه بين أبطال الدوري الأوروبي.

Advertisements

 

 

ومع منتخب المغربي شارك حارس المغرب في جميع مباريات المنتخب الـ 6 في المونديال، محافظا على نظافة شباكه في 3 من بينهم، متلقيا 5 أهداف فقط.

وكان تألق بونو في ركلات الترجيح عاملا أساسيا سواء مع إشبيلية أو منتخب المغرب من خلال توقعه الناجح في التصدى لركلات الترجيح خاصة في المباريات المهمة.

 


وعلى مستوى الانجازات الفىردية يعد بونو الوحيد "عربيا" الذي حقق جائزة افضل حارس في أحد الدوريات الخمسة الكبرى (ZAMORA) بالدوري الاسباني.

وأيضا الوحيد عربيا الذي صنف من FIFA ضمن افضل 3 حراس في العالم (THE BEST) والحارس العربي الوحيد  الذي حقق بطولات قارية في ـوروبا وبتأثير مباشرة عليها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الأدبية والفنية

الحارس المغربي ياسين بونو الدوري الإسباني الدوري الإسبان الدورى الأوروبي المغربي ياسين بونو روما الإيطالى

مواد متعلقة

مدرب باريس سان جيرمان يعلن رسميا رحيل ميسي

اعتزال هامسيك أسطورة نابولي بعد مسيرة حافلة

مورينيو يلمح بالرحيل عن روما بعد خسارة الدوري الأوروبي

استقالة ماسكيرانو من تدريب منتخب شباب الأرجنتين بعد الخروج من كأس العالم

الأكثر قراءة

متاح الآن مجانا، بالاسم ورقم الجلوس نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالجيزة

اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ خلال ساعات

الأسعار الجديدة لحديد عز خلال شهر يونيو

ظهرت الآن، نتيجة الشهادة الاعدادية في سوهاج

بالاسم ورقم الجلوس، نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في 14 محافظة

أسعار الأسماك، تراجع سعر كيلو البلطي اليوم الخميس بالأسواق

سقوط لوحة إعلانية على كوبري أكتوبر (صور)

سقوط لوحات إعلانية أعلى محور يوليو

Advertisements

منوعات

المزيد

الأمير وليام وزوجته كيت يصلان الأردن للمشاركة في حفل زفاف ولي العهد

الأردن تصمم ختم دخول خاص للقادمين لزفاف ولي العهد (صورة)

الذكاء الاصطناعي يهدّد بانقراض البشرية، اعرف السبب

سر الكائنات الفضائية يحير علماء ناسا: لا يوجد دليل ولا نستبعد وجودها

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار اللحوم في الأسواق، 380 جنيهًا أعلى سعر للكندوز اليوم الخميس 1-6-2023

تنمية المشروعات يدعم المنظومة البيئية فنيا وماليا

ارتفاع أسعار البيض وتراجع الدواجن اليوم في الأسواق

انخفاض سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي اليوم الخميس 1-6-2023

المزيد

انفوجراف

مناورة عدوانية بالمقاتلات تشعل أزمة بين الصين وأمريكا (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الخاتم الفضة في المنام وعلاقته بالحصول على أموال كثيرة

تفسير رؤية الحديد في المنام وعلاقته بالقوة والعزة واستقرار الأسرة

علي جمعة: مفاتيح الجنة مع النبي والصلاة عليه تنجي من الطامة

المزيد
الجريدة الرسمية