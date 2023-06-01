سقوط لوحة إعلانية على كوبري أكتوبر

سقطت منذ قليل لوحة إعلانات كبيرة على كوبرى أكتوبر، الأمر الذى أدى إلى توقف حركة المرور بشكل تام أمام جميع السيارات القادمة في الإتجاهين، وتم الدفع بمعدات تابعة للمحافظة لرفع اللوحة الإعلانية من الطريق، وانتقل رجال المرور إلى المكان لسحب الكثافات المرورية الناتجة عنها.



وكانت غرفة عمليات إدارة المرور بالقاهرة تلقت بلاغا من غرفة عمليات النجدة بسقوط لوحة إعلانات أعلى كوبرى أكتوبر، وتوقفت حركة السيارات على الطريق.

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وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتيسير حركة المرور أمام السيارات والعمل على رفع حطام اللوحة الإعلانية من الطريق بمساعدة عمال المحافظة.