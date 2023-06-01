الخميس 01 يونيو 2023
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حوادث

سقوط لوحة إعلانية على كوبري أكتوبر

كوبري أكتوبر،فيتو
كوبري أكتوبر،فيتو

سقطت منذ قليل لوحة إعلانات كبيرة على كوبرى أكتوبر، الأمر الذى أدى إلى توقف حركة المرور بشكل تام أمام جميع السيارات القادمة في الإتجاهين، وتم الدفع بمعدات تابعة للمحافظة لرفع اللوحة الإعلانية من الطريق، وانتقل رجال المرور إلى المكان لسحب الكثافات المرورية الناتجة عنها.    
 

وكانت غرفة عمليات إدارة المرور بالقاهرة تلقت بلاغا من غرفة عمليات النجدة بسقوط لوحة إعلانات أعلى كوبرى أكتوبر، وتوقفت حركة السيارات على الطريق.

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وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتيسير حركة المرور أمام السيارات والعمل على رفع حطام اللوحة الإعلانية من الطريق بمساعدة عمال المحافظة.

 

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كوبرى اكتوبر القاهرة إدارة مرور القاهرة

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