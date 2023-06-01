الخميس 01 يونيو 2023
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خارج الحدود

أول دولة أوروبية في طريقها إلى نقل سفارتها للقدس

مدينة القدس، فيتو
مدينة القدس، فيتو

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس، بأن دولة الإحتلال الإسرائيلى والمجر اتفقتا، مبدئيا، على نقل السفارة المجرية إلى مدينة القدس المحتلة. 

إعلان مجري إسرائيلي

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، صباح اليوم الخميس، أن الإعلان المجري الإسرائيلي جاء خلال لقاء جمع وزير الخارجية الإحتلال الإسرائيلي إيلي كوهين، بوزير الخارجية المجري بيتار سيرتو، خلال زيارة الأول إلى بودابست.

وأوضحت الصحيفة العبرية على موقعها الإلكتروني، أن الحكومة المجرية تنتظر حدث إعلان قرار نقل سفارة بلادها إلى مدينة القدس، إلى حين اجتماع مرتقب يجرى بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ونظيره المجري فيكتور أوربان.

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نقل السفارة إلى مدينة القدس

وأشارت الصحيفة إلى أن الحكومة المجرية قررت نقل السفارة إلى مدينة القدس المحتلة خلال هذا العام، بعد أن تجد المجر مبنى مناسبا لها في المدينة، لافتةً إلى أن هذا الأمر سيكون الأول من نوعه لدولة أوروبية تنقل سفارتها إلى القدس.

ونقلت الصحيفة عن مصادر في الحكومة المجرية، أن قرار نقل السفارة إلى مدينة القدس يعود إلى جهود مضنية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وعلاقته الشخصية القوية بنظيره المجري، فيكتور أوربان.

يذكر أن المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي لشؤون والسياسة الأمنية، بيتر ستانو، قد صرح في شهر مارس الماضي، بأن الاتحاد علم بالتقارير التي تفيد بأن المجر تطالب بنقل سفارتها في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس، لكنه لم يتلق أي "إعلان رسمي" من بودابست في هذا الشأن حتى الآن.

 موقف الاتحاد الأوروبي

وكانت صحيفة "تايمز أوف" قد أوضحت أن المجر ستنقل سفارتها في إسرائيل إلى القدس في أبريل، "في لفتة خاصة" لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من نظيره المجري فيكتور أوربان.
وأضاف ستانو إن موقف الاتحاد الأوروبي هو أنه "دعا جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى سحب سفاراتها أو بعثاتها الدبلوماسية من القدس".

 موجات تصعيدية

وشهدت العلاقات بين إسرائيل وفلسطين موجات تصعيدية متلاحقة منذ تأسيس دولة إسرائيل عام 1948، ويسعى الفلسطينيون إلى اعتراف دبلوماسي بدولتهم المستقلة على أراضي الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية التي تحتلها إسرائيل جزئيا، وقطاع غزة.

من جانبها، ترفض الحكومة الإسرائيلية الاعتراف بفلسطين ككيان سياسي ودبلوماسي مستقل، وتستمر في بناء المستوطنات في المناطق المحتلة رغم اعتراضات الأمم المتحدة.
 

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