الخميس 01 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

بحرية الاحتلال الإسرائيلي تهاجم مراكب الصيادين في غزة بالرصاص وقنابل الغاز

بحرية الإحتلال، فيتو
بحرية الإحتلال، فيتو

استهدفت زوارق بحرية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مراكب الصيادين الفلسطينيين العاملة في البحر شمال قطاع غزة.

 بحرية الاحتلال

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن بحرية الاحتلال أطلقت النار والغاز السام بشكل عشوائي نحو مراكب الصيادين العاملة في بحر السودانية والواحة وبلدة بيت لاهيا، وأجبرتهم على مغادرة البحر عنوة.

وأشارت الوكالة إلى أن بحرية الاحتلال أطلقت عشرات القنابل الدخانية تجاه ساحل بحر المحافظة.

وأجبرت المصطافين والبحارين على المغادرة وترك مناطق الاستجمام.

Advertisements

المسجد الأقصى المُبارك

واقتحم عشرات المُستوطنين الإسرائيليين، اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المُبارك، بحماية مُشددة من قوات الاحتلال. 

وقالت مصادر فلسطينية، إن المقتحمين، نفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسًا "تلمودية" في باحات المسجد وعند أبوابه، وسط إجراءات مُشددة فرضتها قوات الاحتلال في مُحيط المسجد والبلدة القديمة، لعرقلة وصول المقدسيين إلى المسجد.

ويتعرض الأقصى يوميًا عدا الجمعة والسبت، لاقتحامات المستوطنين، على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لتغيير الأمر الواقع بالأقصى، ومحاولة تقسيمه زمانيّا ومكانيا، كما هو الحال في المسجد الإبراهيمي في مدينة “الخليل” منذ المذبحة التي ارتكبها المتطرف اليهودي باروخ جولدشتاين عام 1994.

عشرات المُستوطنين يقتحمون الأقصى

"شهداء الأقصى" تتبنى قتل مستوطن، وإصابة جندي إسرائيلي، ونتنياهو يتوعد: سنصفي المنفذين (فيديو)

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

فلسطين الاحتلال مراكب الصيد الفلسطينية

مواد متعلقة

سامح شكري يلتقي وزير خارجية فلسطين

رئيس وزراء فلسطين: العالم يعاني من الازدواجية فهو يرى زيلنسكي بطلا وأبو مازن إرهابيا (فيديو)

البابا تواضروس: فلسطين هي قضية مصر الأولى

الطيب يوجه بدراسة التوسع في المعاهد الأزهرية في فلسطين وإنشاء معهد أزهري في القدس

وزير الصحة يبحث التعاون مع فلسطين في مجال التدريب وتوفير اللقاحات والتطعيمات

الأكثر قراءة

متاح الآن مجانا، بالاسم ورقم الجلوس نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالجيزة

ظهرت الآن، نتيجة الشهادة الاعدادية في سوهاج

أسعار الأسماك، تراجع سعر كيلو البلطي اليوم الخميس بالأسواق

اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ خلال ساعات

بالاسم ورقم الجلوس، نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في 14 محافظة

مها عبد الناصر: سأتقدم بطلب لرئيس البرلمان لتحويل نواب اقتحام نقابة المهندسين للجنة القيم

ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالقاهرة على البوابة الإلكترونية

أسعار الذهب اليوم الخميس، استقرار المعدن الأصفر

Advertisements

منوعات

المزيد

الذكاء الاصطناعي يهدّد بانقراض البشرية، اعرف السبب

سر الكائنات الفضائية يحير علماء ناسا: لا يوجد دليل ولا نستبعد وجودها

في سابقة من نوعها كندا تفرض إجراءً جديدًا ضد التدخين على كل سيجارة

أخطر دراسة في العالم: تلك حدود الأرض.. فلا تتعدوها

المزيد

خدمات

المزيد

انخفاض سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي اليوم الخميس 1-6-2023

ارتفاع سعر اليوان الصيني في البنك المركزي اليوم الخميس 1-6-2023 بمنتصف التعاملات

ارتفاع سعر اليورو في البنك المركزي اليوم

أسعار الأسماك، تراجع سعر كيلو البلطي اليوم الخميس بالأسواق

المزيد

انفوجراف

مناورة عدوانية بالمقاتلات تشعل أزمة بين الصين وأمريكا (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أمين الفتوى: الرضا بقدر الله يزيد البركة فى الرزق والعمر

تفاصيل خطة الأوقاف في توعية حجاج بيت الله الحرام لعام 1444هـ

عالم صوفي يوضح أسباب الانحراف الدينى فى المجتمعات

المزيد
الجريدة الرسمية