بحرية الاحتلال الإسرائيلي تهاجم مراكب الصيادين في غزة بالرصاص وقنابل الغاز
استهدفت زوارق بحرية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مراكب الصيادين الفلسطينيين العاملة في البحر شمال قطاع غزة.
بحرية الاحتلال
وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن بحرية الاحتلال أطلقت النار والغاز السام بشكل عشوائي نحو مراكب الصيادين العاملة في بحر السودانية والواحة وبلدة بيت لاهيا، وأجبرتهم على مغادرة البحر عنوة.
وأشارت الوكالة إلى أن بحرية الاحتلال أطلقت عشرات القنابل الدخانية تجاه ساحل بحر المحافظة.
وأجبرت المصطافين والبحارين على المغادرة وترك مناطق الاستجمام.
المسجد الأقصى المُبارك
واقتحم عشرات المُستوطنين الإسرائيليين، اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المُبارك، بحماية مُشددة من قوات الاحتلال.
وقالت مصادر فلسطينية، إن المقتحمين، نفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسًا "تلمودية" في باحات المسجد وعند أبوابه، وسط إجراءات مُشددة فرضتها قوات الاحتلال في مُحيط المسجد والبلدة القديمة، لعرقلة وصول المقدسيين إلى المسجد.
ويتعرض الأقصى يوميًا عدا الجمعة والسبت، لاقتحامات المستوطنين، على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لتغيير الأمر الواقع بالأقصى، ومحاولة تقسيمه زمانيّا ومكانيا، كما هو الحال في المسجد الإبراهيمي في مدينة “الخليل” منذ المذبحة التي ارتكبها المتطرف اليهودي باروخ جولدشتاين عام 1994.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.