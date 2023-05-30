تجديد قرار منع محافظ القدس من دخول الضفة والتواصل مع الرئيس الفلسطيني

قالت مصادر فلسطينية بأن إسرائيل جددت، اليوم الثلاثاء، قرار منع محافظ القدس في السلطة الفلسطينية عدنان غيث، البالغ من العمر 45 عاما، من دخول أراضي الضفة الغربية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، أن القرار صدر بعد استدعاء المحافظ غيث للتحقيق من قبل المخابرات الإسرائيلية، في مركز التوقيف المعروف بـ "المسكوبية"، في القدس المحتلة.

4 قرارات عسكرية

وهذا القرار هو جزء من 4 قرارات عسكرية ظالمة صدرت بحق المحافظ غيث منذ توليه مهامه محافظا للقدس عام 2018، تجدد كل أربعة وستة أشهر، وتتمثل في: منعه من التواصل مع 51 شخصية فلسطينية على رأسها الرئيس محمود عباس، ومنع دخوله إلى الضفة الغربية، والحبس المنزلي، بالإضافة لعدم مشاركته بأي فعاليات وأنشطة في القدس المحتلة، وهو يخضع حاليا لحكم مفتوح بالحبس المنزلي منذ شهر أغسطس الماضي.

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حكم مفتوح بالحبس المنزلي

ويخضع المحافظ غيث حاليًا لحكم مفتوح بالحبس المنزلي منذ أغسطس الماضي.

وعدنان غيث هو عضو المجلس الثوري لحركة "فتح"، ويشغل منذ 31 ديسمبر 2018 منصب محافظ محافظة القدس.

واعتقلته سلطات الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 35 مرة إما للتحقيق أو الاعتقال أو الاعتقال المنزلي بحجة إقامة نشاطات فلسطينية في مدينة القدس.

واحتلت إسرائيل القدس والضفة الغربية في حرب 1967 وضمت لاحقًا المدينة قبل أن تعلنها بأكملها عاصمتها الموحدة.

ويرغب الفلسطينيون في أن تكون القدس الشرقية المحتلة عاصمة لدولتهم المستقبلية.

فرض الحبس المنزلي على محافظ القدس

وفي 5 أغسطس 2022، أصدرت محكمة إسرائيلية قرارا بفرض الحبس المنزلي على محافظ القدس في السلطة الفلسطينية عدنان غيث، دون تحديد فترة زمنية للقرار.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، عن محامي غيث، قوله إن قرار المحكمة الإسرائيلية صدر تمهيدا لمحاكمته، وتضمن فرض كفالة مالية عالية إلى جانب فرض كفالة مالية أخرى على كفلاء المحافظ.

النيابة الإسرائيلية تقدم لائحة اتهام من 11 بندا

وبحسب الوكالة عقدت المحكمة المركزية الإسرائيلية، جلسة محااكمة لمحافظ القدس المحتجز، للنظر في لائحة اتهام من 11 بندا قدمتها النيابة الإسرائيلية بحقه، تتعلق بخرق قرار منعه من دخول الضفة الغربية.

وذكرت الوكالة نقلا عن مصدر مقرب من غيث، أن «هذا الشكل من القرارات مورس عليه في بداية عام 2000، عندما فرض عليه الحبس المنزلي لمده تزيد عن عامين، وبعد ذلك تمت محاكمته بالسجن الفعلي لمدة تزيد عن عام ونصف العام».

شرطة الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت غيث 35 مرة

وكانت شرطة الاحتلال الإسرائيلي قد اعتقلت غيث من منزله في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، علما أنه سبق وتم اعتقاله 35 مرة لفترات مختلفة، منذ تسلمه لمهامه محافظا القدس في أغسطس 2018.

وأدانت الرئاسة الفلسطينية اعتقال غيث وما وصفته بـ«حملة استهداف الاحتلال الإسرائيلي للمناضلين من أبناء مدينة القدس والإجراءات التعسفية بحقهم».

“إجراء ظالم”

من جانبه، اعتبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون القدس عدنان الحسيني تمديد اعتقال غيث "إجراء ظالما وانتهاكا لحقوقه وحريته".

وقال الحسيني لوكالة أنباء "شينخوا" الصينية: إن الإجراءات الإسرائيلية "التعسفية بحق غيث تهدف إلى ترهيبه وتخويفه ومحاولة منعه من ممارسة عمله".



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