الأربعاء 31 مايو 2023
الجريدة الورقية
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خارج الحدود

الاحتلال ينفي صلته بقصف موقع لمنظمة فلسطينية على الحدود اللبنانية السورية

قوات الإحتلال، فيتو
قوات الإحتلال، فيتو

قال مصدر أمني إسرائيلي للتلفزيون العبري اليوم الأربعاء، إن ليس كل عملية هجوم أو انفجار في الشرق الأوسط له علاقة بجيش الإسرائيلي، مؤكدا أن "الجيش لم يهاجم".

هجوم على مواقع لتنظيم فلسطيني على الحدود اللبنانية السورية

ونفى مسئولون في جهاز الأمن الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، التقارير التي أفادت بأن إسرائيل هاجمت موقعا لتنظيم فلسطيني على الحدود اللبنانية السورية، ما أدى إلى مقتل خمسة أشخاص.

وكانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أعلنت مقتل 5 من عناصرها في قصف إسرائيلي استهدف موقعا لها في منطقة البقاع اللبنانية، فيما نفت إسرائيل تنفيذ أي غارة.

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 قصف إسرائيلي 

وقالت الجبهة الشعبية إن "5 من عناصرها قتلوا وأصيب 10 آخرين في قصف إسرائيلي استهدف موقع للقيادة العسكرية للجبهة في منطقة البقاع بلبنان فجرا".

ووقع الهجوم فجرا واستهدفت مركزا عسكريا في منطقة قوسايا عند الحدود اللبنانية السورية شرقي سهل البقاع اللبناني، مما تسبب في إصابة آليات تابعة للجبهة عند مدخل أحد أنفاق الموقع المستهدف وفي خسائر مادية لم تحددها الجبهة الشعبية.

وأعلنت الجبهة الشعبية -القيادة العامة" الفلسطينية اغتالت قوات الإحتلال الإسرائيلى 5 من عناصرها قرب الحدود اللبنانية السورية.

جيش الاحتلال الإسرائيلي

وقال "الجبهة الشعبية -القيادة العامة" الفلسطينية، إن طائرات تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي شنت غارة استهدفت موقعًا للجبهة الشعبية القيادة العامة.

الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين
وشدد، أنّ غارة جوية استهدفت أحد مواقع الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة في لبنان "قوسايا"، والتي أسفرت عن وقوع خمسة شهداء وعدد من الجرحى إضافة لخسائر مادية في الموقع معتقدا بذلك أن يثنينا عن مواصلة الكفاح حتى تحرير الأرض، والإنسان، عهدا لشهدائنا الأبرار على المضي قدما في طريق الكفاح والنضال حتى التحرير والعودة.

حملة تمشيط وتفتيش واسعة

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلى قرى في مُحافظة "جنين" الواقعة إلى الشمال من نابلس وشنت حملة تمشيط وتفتيش واسعة، وكثفت من وجودها العسكري واعتقلت أربعة مواطنين فلسطينيين من محافظة نابلس، شمال الضفة الغربية المحتلة.

قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل 4 فلسطينيين من نابلس وتقتحم قرى فى جنين

إصابة 8 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في جنين

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