الخميس 01 يونيو 2023
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اقتصاد

جمعية مستثمري بدر: تعظيم الاستفادة من مجالس الأمناء ضرورة لتنمية المدن الجديدة

وزير الإسكان مع أعضاء
وزير الإسكان مع أعضاء مستثمرى بدر، فيتو

شدد المهندس بهاء العادلي، رئيس جمعية مستثمري بدر، على أهمية دور مجالس الأمناء في تحسين مستوى الخدمات في المدن الجديدة بالتعاون مع الأجهزة وجمعيات المستثمرين.

وأشار «العادلي» خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان مع أعضاء مجلس إدارة اتحاد المستثمرين، إلى ضرورة وضع آليات للاستفادة من مجالس الأمناء في مجال تنمية الاستثمارات فى المدن الجديدة.

وأكد أن جمعيات المستثمرين تدعم بقوة مجالس الأمناء لتنفيذ خطة التنمية ومواجهة التحديات التي تواجه السكان والصناع بالمدن الجديدة، ولا سيما المحوري الاقتصادي والاجتماعي.

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واقترح رئيس جمعية مستثمري بدر، إعداد استراتيجية لرفع كفاءة المرافق بالمناطق الصناعية في المدن الجديدة بهدف إحداث نقلة نوعية للصناعة وزيادة إنتاجية المصانع وتحقيق طفرة في الصادرات المصرية، مشيرًا إلى أن أجهزة المدن تتولى الإشراف على إدارة المرافق والمنشآت العامة وتضمن جودة عملها.

وأوضح «العادلي» أن مواصفات المنتجات المطروحة في مناقصات وزارة الإسكان والهيئات التابعة أحيانًا تتناسب مع المنتجات المستوردة، مطالبًا بمراجعة إشتراطات الشراء لتتوائم مع المواصفات القياسية المصرية في هذه المناقصات لتشجيع الصناعة الوطنية.

 

مستثمرى بدر ووزير الإسكان، فيتو 

 

وأضاف أن الحكومة تحرص على تعميق الصناعة المحلية، واستبدال المنتجات المستوردة بأخرى محلية، مما يستلزم تكاتف باقى الجهات، على أن تضع سلمًا تدريجيًا يكون المنتج المحلى فى مقدمته.

ووجه رئيس جمعية مستثمري بدر، الشكر للدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان ومسئولى الوزارة، للتواصل المستمر مع المستثمرين، والعمل على إزالة المعوقات التي تواجههم وهو الأمر الذي يساعد على جذب الاستثمارات وتحقيق التنمية المستدامة بالمدن الجديدة.

من ناحية أخرى، أشاد المهندس بهاء العادلي، بجهود مسؤولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتطوير مدينة بدر، وتسهيل الإجراءات الخاصة بالمشروعات الخدمية بالمدينة وآخرها السوق النموذجية بهدف القضاء على التجارة العشوائية وتوفير السلع بأسعار مناسبة.

 

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كان المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لقطاع تنمية وتطوير المدن، قد افتتح السوق النموذجية بمدينة بدر بالمجاورة الرابعة الحي الأول بمساحة ٥٧٨٦.١ م٢، بإجمالي 138 محلًا تجاريًا، وذلك بحضور المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس الهيئة، والمهندسة إيمان نبيل، رئيس الإدارة المركزية لقطاع التنمية وتطوير المدن، المهندس بهاء العادلي، رئيس مجلس أمناء مدينة بدر، والمهندس عمار مندور رئيس جهاز مدينة بدر.

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