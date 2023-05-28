الأحد 28 مايو 2023
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اقتصاد

جمعية مستثمرى العاشر تعقد ندوة حول مبادرة الاستثمار من أجل التوظيف

جمعية مستثمرى العاشر
جمعية مستثمرى العاشر تعقد ندوة حول مبادرة الإستثمار، فيتو

عقدت جمعية مستثمرى العاشر من رمضان صباح اليوم الأحد، ندوة حول الاستثمار من أجل التوظيف بالتعاون مع بنك التنمية الألماني تستهدف التعاون مع الشركات والمصانع بالمدينة على إزالة العقبات الاستثمارية وخلق فرص عمل جديدة.

أدار الندوة أيمن رضا الأمين العام لجمعية مستثمرى العاشر من رمضان بحضور حسن الفندى وعادل الشنوانى والدكتور محمد عبد العال والمهندس محمود سلطان أعضاء مجلس الإدارة والدكتورة هالة صلاح الدين مدير عام الجمعية وخالد عبد الحميد المدير المالى للجمعية، بالإضافة إلى حضور  كريم جاد على رأس وفد ممثلى المبادرة.  

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رحب  أيمن رضا الأمين العام لجمعية مستثمرى العاشر من رمضان بممثلى مبادرة الاستثمار من اجل التوظيف على اختيارهم جمعية مستثمرى العاشر من رمضان لإستعراض اهداف مبادرة الاستثمار من أجل التوظيف والتعاون من أجل تحقيق أقصى استفادة ممكنة للمستثمرين.

قدم كريم جاد ممثل المبادرة  الشكر لجمعية مستثمرى العاشر من رمضان على استضافته بحضور عدد كبير من المستثمرين بالمدينة، مؤكدا بأن المبادرة  تدعم البلدان الناشئة في افريقيا وخلق فرص عمل جيدة ومستمرة وتعمل المبادرة الأن في 8 دول أفريقية حتى الآن.
واستعرض ممثل المبادرة  خطة عمل المبادرة  على السادة مستثمرى العاشر من رمضان حيث أكد بأن المبادرة أسسها بنك التنمية الألماني في عام 2018 بالنيابة عن الوزارة الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية وتوفر منح للتمويل المشترك لمشاريع الاستثمار ذات التأثير العالى في خلق فرص العمل وتهدف لإتاحة أفضل الفرص التمويلية للمشاريع التي توفر فرص عمل جديدة ومستدامة، حيث يتم اختيار المشاريع بناء على عملية تنافسية لتقديم عروض مقترحات المشاريع ويتم إعطاء الأولوية لدراسات الجدوى القابلة للتنفيذ.

وأوضح جاد بأن المبادرة تقدم منح تنافسية لا تُرد بحد ادنى 1 مليون يورو بحد أقصى 10 ملايين يورو، وسيتم فتح باب التقديم اعتبارًا من 1/6 وحتى 30/ 6/ 2023م  .  
 

 

وستهدف المبادرة تمويل مشترك يصل إلى 90% من إجمالي تكلفة الاستثمار للمشاريع التي توفر فرص عمل جيدة في القطاع الخاص.

وتتنوع الجهات المؤهلة للحصول على المنحة ما بين هيئات حكومية والمؤسسات والجمعيات المهنية في قطاعات ( الصناعة والتجارة والزراعة) بالإضافة إلى المنظمات التي تدير المناطق الصناعية والمنظمات غير الحكومية ومقدمى خدمات البنية التحتية والشركات التجارية الخاصة، ما بين مشروعات هادفة للربح ومشروعات غير هادفة للربح.

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الاستثمار من أجل التوظيف اعضاء مجلس الادارة القطاع الخاص العاشر من رمضان جمعية مستثمري العاشر من رمضان

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