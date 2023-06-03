حكاية سائق توك توك دفع حياته ثمنا لفض مشاجرة بالدقهلية (فيديو)

أجرت “فيتو” بثا مباشرا ولقاءا مع أسرة الضحية تحت عنوان “ماينوب المخلص.. حكاية سائق توك توك دفع حياته في فض مشاجرة دفاعا عن ابن خاله بالدقهلية”

وخيم الحزن علي أهالي الضحية مطالبين بتوقيع أقصي عقوبه القصاص العادل من قتل يقتل

والتقت فيتو بأسرة الضحية وكشفت زوجته عن أن الضحية فارقهم وترك أبناءه الثلاثة ، قائلة:" كان كل حاجة في حياتنا ملناش غيره بيعولنا ويعول والدته".

وتابعت الزوجة:" زوجي اتقتل في غمضة عين شفت دم زوجي بعيني ولمسته بايدي انتقلت لموقع الحادث وشفت الدم ووقتها حسيت اني مش هشوفه ثاني نزف دم كثير قتله بدم بارد حسبي الله ونعم الوكيل ".

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وقالت الام:" حسبي الله ونعم الوكيل املنا في قضاء مصر يبرد نارنا بالقصاص العاجل “ ابني ملوش اي خلافات مع حد ابني كان بيقض مشاجرة بين خاله ونجله مع المتهم”.

وتابعت الام:" ابني اتغدر بيه دفع حياته ثمن لشهامته وقضاء مصدر عادل باذن الله حقه هيرجع".

ألقت الأجهزة الأمنية في الدقهلية، القبض على المتهم بقتل سائق توكتوك، أثناء تدخله لفض مشاجرة بين الجاني وشخص آخر، وذلك بقرية القباب الصغرى التابعة لمركز دكرنس.

وكان لفظ سائق توكتوك في العقد الرابع من عمره أنفاسه الأخيرة، وذلك أثناء تدخله لفض مشاجرة بين شخصين بسبب خلافات بينهما، بقرية القباب الصغرى التابعة لمركز دكرنس، وتم نقل الجثمان لمشرحة المستشفى الدولي بالمنصورة تحت تصرف النيابة العامة.

وكان مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة دكرنس، بمصرع شخص خلال مشاجرة بقرية القباب الصغرى.

وانتقلت قوة أمنية من مباحث مركز شرطة دكرنس لمكان البلاغ، وتبين مقتل إبراهيم محمد إسماعيل الشربيني 37 سنة - سائق توكتوك، وذلك أثناء تدخله لفض مشاجرة بين شخصين بالقرية.

وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى الدولي بالمنصورة، وتبين وجود جرح قطعي في الرقبة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وإحالته للنيابة العامة لإعمال شؤونها ومباشرة التحقيقات.

وانتقلت قوة أمنية من مباحث مركز شرطة دكرنس لمكان البلاغ، وتبين مقتل إبراهيم محمد إسماعيل الشربيني 37 سنة - سائق توكتوك، وذلك أثناء تدخله لفض مشاجرة نشبت بين المتهم ويدعى محمد ع.م. وآخر، وسدد له طعنة نافذة أودت بحياته في الحال.

وتمكن ضباط مباحث الدقهلية من ضبط المتهم، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى الدولي بالمنصورة، وتبين وجود جرح قطعي في الرقبة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وإحالته للنيابة العامة لإعمال شؤونها ومباشرة التحقيقات.