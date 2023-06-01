محافظ الدقهلية يكلف بسرعة صرف المساعدات المالية لأسر مصابين حادث ترعة أجا

في لفته إنسانية كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ووكيل وزارة الصحة ورئيس مركز أجا بمتابعة حالات المصابين في حادث انقلاب سيارة نقل في ترعة الدير طريق ميت العامل بمركز اجا..

وأسفر الحادث عن إصابة 23 شخصا ولاتوجد حالات وفاه وتم نقل جميع المصابين الي مستشفي اجا المركزي..

وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ببناء الانسان المصري وتوفير حياة كريمة له،ودعم الأسر الأولي بالرعاية والحالات الإنسانية والأسر المتضررة في حالات الأزمات والكوارث وتنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء،وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن..

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كما كلف الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية كلا من الدكتور وائل عبد العزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي والدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية وحاتم قابيل رئيس مركز اجا بمتابعة حالات المصابين في حادث انقلاب سيارة نقل في ترعة الدير طريق ميت العامل بمركز اجا.

واشار "مختار" إلى أن الحادث اسفر عن اصابة 23 مصابا جميعهم من مركز السنبلاوين ولاتوجد اي حالات وفاه وتم نقل جميع المصابين الي مستشفي اجا المركزي لتلقي العناية والرعاية الطبية..

ووجه "مختار"لسرعة صرف المساعدات المالية المقررة لاسر المصابين في مثل هذه الحالات وفقا للقوانين والقواعد المنظمة في هذا الشأن من خلال لجنه الإغاثة بالتضامن الاجتماعي بالدقهلية.

كما وجه "مختار" لمتابعة تقديم كافة اوجه الرعاية الصحية والطبية للمصابين بالمستشفي حتي تماثلهم للشفاء وخروجهم من المستشفي..

وأكد " مختار" أن المحافظة بكامل أجهزتها حريصة علي تقديم كل الرعاية للحالات الانسانية في الازمات والحوادث بالتنسيق والتعاون مع كافة الاجهزة التنفيذية المعنية.