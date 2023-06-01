الخميس 01 يونيو 2023
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خارج الحدود

إجراء عاجل من السعودية لقاصدي الحرمين الشريفين

المسجد الحرام، فيتو
المسجد الحرام، فيتو

أعلنت الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي بتقديم خدمة دافعي العربات داخل "الرواق السعودي" الحديث وصحن المطاف الأرضي والدور الأول لخدمة ضيوف الرحمن والزوار، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية.

 التنقل بالمسجد الحرام

وأوضح مدير إدارة خدمات التنقل بالمسجد الحرام أحمد بن صالح المقاطي أن الرئاسة عملت على توفير عدد من الموظفين في "الرواق السعودي" لمواكبة الأنماط الحركية وتخفيف الازدحام والكثافة العددية من ضيوف الرحمن.
بالإضافة إلى مراقبة حركة سير العربات، والإجابة عن استفساراتهم فيما يتعلق بمواقع الخدمات المقدمة من إدارة التنقل.

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تسهيل الوصول إلى مواقع خدمة العربة الكهربائية

ولفت المقاطي الانتباه إلى أن إدارة التنقل عملت على تسهيل الوصول إلى مواقع خدمة العربة الكهربائية من خلال الشاشات الرقمية واللوحات الإرشادية في المسجد الحرام وزيادة أعدادها في الرواق السعودي.

تأتى تلك الخطوة بهدف تقديم أرقى الخدمات لقاصدي الحرمين الشريفين.

وعلى الجانب الأخر أوضحت وزارة التعليم في السعودية أن التقويم الدراسي الجديد للعام 1445ھ للتعليم العام والجامعي والتدريب التقني والمهني، يشتمل على 3 فصول دراسية، و38 أسبوعًا دراسيًا؛ بواقع 180 يومًا دراسيًا، و60 يومًا من الإجازات المتنوِّعة أثناء العام الدراسي، إلى جانب 68 يومًا عدد أيام الإجازة الصيفية كاملة.

بداية الدراسة

وبينت أن الفصل الدراسي الأول يبدأ يوم الأحد 4 / 2 / 1445هـ الموافق 20 / 8 / 2023م، وينتهي بنهاية دوام يوم الخميس 2 / 5 / 1445هـ الموافق 16 / 11 / 2023م، كما يبدأ الفصل الدراسي الثاني في يوم الأحد 12 / 5 / 1445هـ الموافق 26 / 11 / 2023م، وينتهي بنهاية دوام يوم الخميس 12 / 8 / 1445هـ الموافق 22 / 2 / 2024م، إضافةً إلى بدء الفصل الدراسي الثالث يوم الأحد 22 / 8 / 1445هـ الموافق 3 / 3 / 2024م، وينتهي بنهاية دوام يوم الاثنين 4 / 12 / 1445هـ الموافق 10 / 6 / 2024م.
تأتي عودة المشرفين التربويين ومنسوبي مكاتب التعليم والمدارس والمعاهد في جميع المراحل الدراسية ورياض الأطفال في السعودية، وكذلك بداية اختبارات الدور الثاني يوم الأحد 26 / 1 / 1445هـ الموافق 13 / 8 / 2023م.

10 إجازات متنوعة

ويشتمل التقويم الدراسي الجديد على 10 إجازاتٍ متنوعة، منها 4 إجازاتٍ مطوَّلة، وإجازتا نهاية الفصلين الدراسيين الأول والثاني، وإجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني، إضافة إلى إجازتي اليوم الوطني ويوم التأسيس، وكذلك إجازة عيد الفطر.

الجامعات الحكومية والأهلية والمؤسسة العامة

ويمنح التقويم الدراسي للعام 1445ھ الجامعات الحكومية والأهلية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والمدارس السعودية في الخارج ومدارس الجاليات مرونة التعديل وفق ضوابط محددة، كما جرى تحديد بداية الدراسة للعام الدراسي 1446 / 1447 هـ يوم الأحد 14 / 2 / 1446هـ الموافق 18 / 8 / 2024م.

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