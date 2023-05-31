الأربعاء 31 مايو 2023
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مذكرة تفاهم بين اتحاد التشييد والبناء والهيئة السعودية للمقاولين

مذكرة تفاهم بين اتحاد
مذكرة تفاهم بين اتحاد التشييد والبناء والهيئة السعودية

كشف المهندس محمد سامي سعد رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء عن توقيع مذكرة تفاهم مع الهيئة السعودية للمقاولين  للتعاون وتبادل الخبرات بين الطرفين.

 

وشهد حفل التوقيع المهندس زكريا بن عبدالرحمن العبدالقادر، رئيس الهيئة السعودية للمقاولين، والمهندس حسن عبدالعزيز رئيس الاتحاد الإفريقي لمنظمات مقاولي التشييد والبناء، والمهندس هشام يسري الأمين للاتحاد المصري وعبدالمجيد الرشودي، الأمين العام لهيئة المقاولين السعودية، وعدد من أعضاء الاتحاد.

 

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واستعرض المهندس محمد سامي آلية عمل الاتحاد المصرى وحجم الاستثمارات في قطاع المقاولات والتطوير العمراني في مصر، مرحبا بالتعاون مع الجانب السعودي.

 

ومن جانبه عبر المهندس زكريا بن عبدالرحمن رئيس هيئة المقاولات السعودي عن سعادته  للتواجد في مصر، مشيدا بحجم التنمية العمرانية التي تشهدها مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.


وأكد أن قطاع المقاولات يعد ثاني أكبر القطاعات غير النفطية في المملكة ويصل تأثيره لجميع أنحاء البلاد ويمثل 6% من الناتج المحلي وحجمه يتجاوز الـ 255 مليار ريال سنويا، مشيرًا إلى توجه الهيئة إلى بناء الشراكات الإستراتيجية وتوفير بيئة عمل جاذبة للمستثمرين وتشجيع التطوير والابتكار مع التنظيم والمشاركة في المعارض والمؤتمرات والفعاليات المتخصصة المحلية والإقليمية.

 

وسبق وأكد المهندس محمد سامي سعد رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء أن هناك الكثير من الصعوبات تواجه تطبيق الفاتورة الإلكترونية بالقطاع، لافتا إلى أن قطاع الإنشاءات يحتاج لفترة انتقالية لاستيعاب التفاصيل المتعلقة بالفاتورة الإلكترونية.

 

وأوضح أن القطاع لا يعمل من المكاتب ويعمل من مواقع متباعدة قد لا تتوفر بها الوسائل والتقنيات الحديثة، هذا بالإضافة إلى صعوبة تسجيل مقاولي الباطن علي الفاتورة الإلكترونية، وصعوبة إثبات كافة بنود التكاليف إلكترونيًا، وأيضًا التضارب في التواريخ بين رفع المستخلص على منصة الفاتورة وبين الإقرار الشهري لضريبة القيمة المضافة.

 

أكد أنه لم يؤخذ رأي قطاع المقاولات في الفاتورة الإلكترونية أثناء إعداد السيستم الخاص بالوزارة وبالتالي اعترض المقاولون عليها لأنها ستسبب خسائر كبيرة للمقاول وعليه تقدم المقاولون للاتحاد ببعض المطالب، والذي قام بدوره برفعها لوزارة الإسكان لاتخاذ قرارات فيها.

 

وفيما يتعلق بزيادة أسعار الحديد غير المبررة أكد رئيس الاتحاد أن أسعار الحديد شهدت ارتفاعات متتالية خلال الأربعة أشهر الماضية حيث تجاوز سعر الطن 45 ألف جنيه وهي ارتفاعات غير مسبوقة، الأمر الذي أثر بشكل كبير علي قطاع المقاولات ككل.

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وأوضح أن حديد عز ينتج حوالي 65% من حجم إنتاج الحديد في مصر، حيث إنه يقوم باستيراد خام البليت من الخارج وعمل درفلة له، وعندما حدثت مشكلة الدولار قلت الكمية المستوردة  اضطر إلى العمل بنسبة 40% فقط من طاقته، فضلًا عن تصدير 50% من إنتاجه من الحديد للخارج لتوفير الدولار.

 

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