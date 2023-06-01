أستاذ فقه بالأزهر يوضح الحج أولا أم تزويج الأبناء

قال الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، إن هناك حيرة بين الناس، فى أيهما أقوم بها أولا الحج أم تزويج الأبناء، موضحا: "الأمر هنا خاضع لتقدير الشخص نفسه، لو أنا معايا فلوس وصار الحج فرض على يبقى لازم أطلع أحج فى هذه الحالة، زواج الابن أو الابنة بيكون واجب يعنى لازم نزوجه وإلا يعمل مشكلة أو مندوب، يعنى مفيش معاه فلوس والحاجة ممكن تساعدة وهتأخد ثواب".

الحج أولا أم تزويج الأبناء

وتابع أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، خلال حلقة برنامج "البيت"، المذاع على فضائية "الناس": "الحج ولا زواج الأبناء، ده بيخضع لتقدير الشخص نفسه، ممكن نأجل الحج مفيش مشكلة سنة تانى أو سنين، وهنأخر أجر على مساعدة الأولاد فى زواجهم".

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آداب الحج

وأكد أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، إن الحج رحلة تدرب على تغيير منهج الحياة، مضيفا: "بلاش واحنا فى الحج يبقى فى جدال ومناوشات وخصام، وده خد السرير بتاعى وده الأكل مش كويس".

حكم التصوير أمام الكعبة

وتابع أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، خلال حلقة برنامج "البيت"، المذاع على فضائية "الناس": "إحنا رايحين إلى الله، مش رحلة ولا فسحة ولا تنزه، لازم نتخلى عن كل السلوكيات الغريبة اللى بنعملها، لازم نغير من تصرفاتنا إحنا رايحين إلى الله، مش راييحن لعمل سيشن تصوير أمام الكعبة أو الروضة النبوية، كل الأمور دى بتنقص من الأجر".



واستكمل: "الحج فى تصرفات ظاهرة وباطنة، الباطنة دى إن الحاج دايما يستشعر وجود ربنا فى قلبه، مينفعش فى المكان الطاهر المبارك ده وتبقى كثير الكلام والخصام وشاغل نفسك بالتليفون والتصوير".

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