دوري القسم الثاني، الجونة مع طامية والتعدين يستضيف لافيينا في صراع التأهل

دوري القسم الثاني، تستكمل اليوم الخميس مباريات الجولة الـ 28 لمسابقة دوري القسم الثاني لكرة القدم مجموعة الصعيد بعد انطلاقها أمس الأربعاء بمواجهة الفيوم مع بترول أسيوط.

وتشهد منافسات مجموعة الصعيد منافسة قوية بين الجونة متصدر الترتيب ولافيينا الوصيف وبترول أسيوط صاحب المركز الثالث علي تذكرة التأهل لدوري الأضواء والشهرة في الموسم الجديد.

مباريات اليوم في دوري القسم الثاني

الجونة مع شباب طامية

المدينة المنورة مع مصر المقاصة

النصر للتعدين مع لافيينا

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أسمنت أسيوط مع ديروط

تليفونات بني سويف مع كيما أسوان

المنيا مع الألومنيوم

شبان قنا مع ملوي

بترول أسيوط علي الفيوم 1-0 ( أقيم الأربعاء)

ترتيب دوري القسم الثاني قبل مباريات اليوم

1- الجونة 60 نقطة

2- لافيينا اف سي 59 نقطة

3- بترول أسيوط 56 نقطة

4- النصر للتعدين 50 نقطة

5- مصر المقاصة 45 نقطة

6- كيما أسوان 41 نقطة

7- المنيا 39 نقطة

8- أسمنت أسيوط 37 نقطة

9- ديروط 36 نقطة

10- الألومنيوم 34 نقطة

11- شبان المسلمين قنا 29 نقطة

12- الفيوم 22 نقطة

13- مركز شباب طامية 22 نقطة

14- ملوي 21 نقطة

15- تليفونات بني سويف 20 نقطة

16- المدينة المنورة 19 نقطة

وكانت مباريات الجولة الـ 27 بمجموعة الصعيد من دوري القسم الثاني شهدت التالي

نتائج مجموعة الصعيد في دوري القسم الثاني

بترول أسيوط 2 - 0 شبان قنا

لافيينا 3 - 0 الفيوم

كيما أسوان 1 - 2 النصر للتعدين

الألومنيوم 0 - 2 أسمنت أسيوط

مصر للمقاصة 1 - 1 المنيا

ملوي 1 - 0 طامية

المدينة المنورة 0 - 2 الجونة

ديروط 2 - 2 تليفونات بني سويف