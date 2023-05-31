الأربعاء 31 مايو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

أول صور لنقل مصابي حادث انقلاب سيارة في ترعة في الدقهلية

اسعاف المصابين بمستشفي
اسعاف المصابين بمستشفي أجا، فيتو

 حصلت “فيتو” علي عدد من صور ترصد لحظة نقل العمال المصابين في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بترعة علي طريق ميت العامل الديري في أجا بالدقهلية.

نقل المصابين، فيتو

حيث ارتفع عدد ضحايا حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق الدير ميت العامل بنطاق مركز أجا محافظة الدقهلية إلى 23 مصابا بينهم 15 سيدة و8 رجال ، وذلك خلال عودتهم لقرية قرقيرة التابعة لمركز السنبلاوين من العمل كأنفار في جمع المحصول بالأراضي الزراعية، وانقلاب السيارة في ترعة نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد السائق، وجرى نقل المصابين لمستشفيات أجا المركزي والطوارئ الجامعي في المنصورة.

-إعلانات-

 

نقل المصابين، فيتو 


وأصيب في الحادث كل من: سائق السيارة ويدعي هاشم أحمد 30 عامًا مقيم بقرية طهواي مركز السنبلاوين، علي محمد عرفة 30 عامًا، مصطفى عطية الموجي 63 عامًا، علاء عرفة الشافعي 32 عامًا، محمد مصطفى أحمد 35 عامًا، رضا رضا رضا عيد الحديدي 42 عامًا، سيد جاد السيد 15 عامًا، محمد أحمد 41 عامًا.

 

نقل المصابين، فبتو


كما أصيبت كلًا من:أحلام علي عبده المحمدي 53 عامًا، عفاف محمد سليمان 33 عامًا، شفيقة جلال السيد 46 عامًا، عفاف رجب إبراهيم 35 عامًا، يسرية محمد الطنطاوي 47 عامًا، ربيعه مصطفى شاهين 40، عامًا، هبه أحمد موسى 35 عامًا، عطيات سالم 42 عامًا، ثريا حسن محمد 52 عامًا، هانم أحمد 22 عامًا،  حكمت أحمد عطية 50 عامًا، عزة محمد أحمد 50 عامًا، صدقة حمزة عبد اللطيف 53 عامًا، فاطمة عبد الفتاح 55 عامًا، فوزية عبد الله 50عامًا.

نقل المصابين، فيتو


تم تقديم الخدمة الطبية والاسعافات للمصابين بحضور مدير مستشفي أجا ووجدي الحلو مدير مكتب النائب دكتور شريف الجبلي والنائب عبدالسلام الجبلي، كما تم تشميل خليه ازمات من الجمعيات الخيريه، كفرق تطوعيه لطمئنة المواطنين وتنظيم الحركة بالمستشفى وتقديم الدعم النفسي ومياه وعصير وادويه

 

وكان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد عبد الهادي، مدير المباحث الجنائية،  يفيد بورود بلاغ للعميد طارق الشحات، مأمور مركز شرطة أجا بانقلاب سيارة ربع نقل تقل يستقلها عدد من السيدات العاملات بالاراضى الزراعية بمياه ترعة  البزراري علي طريق الدير ميت العامل بنطاق المركز.

إصابة 18 شخصًا إثر انقلاب سيارة ربع نقل في ترعة بالدقهلية

إصابة شخص بحالة اختناق في حريق شقة سكنية بفيصل


انتقل ضباط المباحث وقوات الإنقاذ النهرى وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين أن السيارة ربع نقل تحمل لوحات رقم  "د ر س 2692"  وكانت تقل عدد من العمال فى صندوق السيارة يقيمون جميعًا بقرية قرقيرة التابعه لمركز السنبلاوين وخلال عودتهم من عملهم بأحد الأراضى الزراعية بمركز أجا فوجئ  السائق بمطب صناعي وانحرفت عجلة القيادة مما أدى لانقلاب السياره فى مياه الترعة.


وأسفر الحادث عن إصابة 23 عامل بينهن 15 سيدة وجرى نقلهم لمستشفى أجا المركزي ومستشفى الطوارئ الجامعي لتلقي العلاج اللازم.


جرى انتشال السيارة من المياه وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

الاسعافات الأراضى الزراعية الخدمة الطبية انقلاب سيارة ربع نقل انقلاب سيارة المنصورة حادث انقلاب سيارة حافظة الدقهلية حادث انقلاب سيارة ربع نقل عجلة القياده محافظة الدقهلية مركز أجا محافظة الدقهلية مستشفي الطوارئ

مواد متعلقة

بالأسماء ارتفاع ضحايا حادث انقلاب سيارة أنفار في الدقهلية لـ 23 مصابًا

9 سيارات إسعاف للتعامل مع حادث انقلاب سيارة عمال في ترعة بالدقهلية

إصابة 18 شخصًا إثر انقلاب سيارة ربع نقل في ترعة بالدقهلية

مصرع 3 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص أعلى المحور

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة، ظهرت الآن

بالاسم ورقم الجلوس، نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في 13 محافظة

محافظ الجيزة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 85,17 %

نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة، متاحة الآن على 0900

عقب تصريحات مرتضى منصور بضم لاعب مفاجأة.. بن شرقي يقوم بهذا الفعل

محافظ الجيزة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بعد قليل

بالأسماء، أوائل الشهادة الإعدادية بالجيزة، 255 حصلوا على الدرجة النهائية

نتيجة إعدادية الجيزة، رسوب ودور ثان لأكثر من 29 ألف طالب

Advertisements

منوعات

المزيد

ناسا تعقد أول اجتماع علني لبحث ظاهرة الأجسام الطائرة المجهولة

نهر بردى في دمشق يتحول إلى اللون الأحمر (صور)

اضطرابات النوم وأزمات صحية، استخبارات كوريا الجنوبية تتحدث عن وزن زعيم كوريا الشمالية

سلطان النيادي يظهر بقميص يحتوي على أجهزة لرصد الحالة الصحية في الفضاء

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الأرز اليوم الأربعاء 31-5-2023 في السوق المحلي

أسعار السكر اليوم الأربعاء 31-5-2023 في السوق المحلي

تعرف على أسعار النحاس اليوم الأربعاء 31-5-2023 في السوق المحلي

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الأربعاء 31-5-2023 بالسوق المحلي

المزيد

انفوجراف

أكثر السيارات المخصصة في مبادرة الإحلال (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية شراء التمر في المنام وعلاقته بالشجاعة والخير الوفير

أستاذ بالأزهر: الإسلام أباح جميع أنواع الضرائب وسيدنا النبى أقرها

أستاذ بجامعة الأزهر يكشف سلوكا سلبيا للحجاج ينقص من أجر الحج (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية