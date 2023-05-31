أول صور لنقل مصابي حادث انقلاب سيارة في ترعة في الدقهلية

حصلت “فيتو” علي عدد من صور ترصد لحظة نقل العمال المصابين في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بترعة علي طريق ميت العامل الديري في أجا بالدقهلية.

نقل المصابين، فيتو

حيث ارتفع عدد ضحايا حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق الدير ميت العامل بنطاق مركز أجا محافظة الدقهلية إلى 23 مصابا بينهم 15 سيدة و8 رجال ، وذلك خلال عودتهم لقرية قرقيرة التابعة لمركز السنبلاوين من العمل كأنفار في جمع المحصول بالأراضي الزراعية، وانقلاب السيارة في ترعة نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد السائق، وجرى نقل المصابين لمستشفيات أجا المركزي والطوارئ الجامعي في المنصورة.

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نقل المصابين، فيتو



وأصيب في الحادث كل من: سائق السيارة ويدعي هاشم أحمد 30 عامًا مقيم بقرية طهواي مركز السنبلاوين، علي محمد عرفة 30 عامًا، مصطفى عطية الموجي 63 عامًا، علاء عرفة الشافعي 32 عامًا، محمد مصطفى أحمد 35 عامًا، رضا رضا رضا عيد الحديدي 42 عامًا، سيد جاد السيد 15 عامًا، محمد أحمد 41 عامًا.

نقل المصابين، فبتو



كما أصيبت كلًا من:أحلام علي عبده المحمدي 53 عامًا، عفاف محمد سليمان 33 عامًا، شفيقة جلال السيد 46 عامًا، عفاف رجب إبراهيم 35 عامًا، يسرية محمد الطنطاوي 47 عامًا، ربيعه مصطفى شاهين 40، عامًا، هبه أحمد موسى 35 عامًا، عطيات سالم 42 عامًا، ثريا حسن محمد 52 عامًا، هانم أحمد 22 عامًا، حكمت أحمد عطية 50 عامًا، عزة محمد أحمد 50 عامًا، صدقة حمزة عبد اللطيف 53 عامًا، فاطمة عبد الفتاح 55 عامًا، فوزية عبد الله 50عامًا.

نقل المصابين، فيتو



تم تقديم الخدمة الطبية والاسعافات للمصابين بحضور مدير مستشفي أجا ووجدي الحلو مدير مكتب النائب دكتور شريف الجبلي والنائب عبدالسلام الجبلي، كما تم تشميل خليه ازمات من الجمعيات الخيريه، كفرق تطوعيه لطمئنة المواطنين وتنظيم الحركة بالمستشفى وتقديم الدعم النفسي ومياه وعصير وادويه

وكان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد عبد الهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد طارق الشحات، مأمور مركز شرطة أجا بانقلاب سيارة ربع نقل تقل يستقلها عدد من السيدات العاملات بالاراضى الزراعية بمياه ترعة البزراري علي طريق الدير ميت العامل بنطاق المركز.



انتقل ضباط المباحث وقوات الإنقاذ النهرى وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين أن السيارة ربع نقل تحمل لوحات رقم "د ر س 2692" وكانت تقل عدد من العمال فى صندوق السيارة يقيمون جميعًا بقرية قرقيرة التابعه لمركز السنبلاوين وخلال عودتهم من عملهم بأحد الأراضى الزراعية بمركز أجا فوجئ السائق بمطب صناعي وانحرفت عجلة القيادة مما أدى لانقلاب السياره فى مياه الترعة.



وأسفر الحادث عن إصابة 23 عامل بينهن 15 سيدة وجرى نقلهم لمستشفى أجا المركزي ومستشفى الطوارئ الجامعي لتلقي العلاج اللازم.



جرى انتشال السيارة من المياه وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.