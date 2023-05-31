الأربعاء 31 مايو 2023
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خارج الحدود

بيان عاجل من البعثة الروسية بالأمم المتحدة بشأن الهجوم الأوكراني على موسكو

طائرة بدون طيار تحلق
طائرة بدون طيار تحلق فى سماء موسكو، فيتو

قالت البعثة الدائمة لـ روسيا لدى الأمم المتحدة، إن هجوم الطائرات بدون طيار الأوكراني على موسكو ومنطقة موسكو كان يستهدف السكان المدنيين بشكل مباشر، وفقا لوكالة تاس الروسية.

هجوم كييف بطائرة بدون طيار

وأوضحت البعثة الروسية في بيان لها على صفحتها على موقع تويتر: "كان هجوم كييف بطائرة بدون طيار على العاصمة الروسية موسكو عملًا إرهابيًا يجب إدانته بشكل صحيح على جميع المستويات".

وأشارت إلى أنه يبدو أن هذه الهجمات التي شنتها القوات الأوكرانية موجهة حصريًا ضد المدنيين.

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هجوم على المدنيين والبنية التحتية المدنية

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، الثلاثاء، إن الأمم المتحدة تدين أي هجوم على المدنيين والبنية التحتية المدنية في كل مكان، مشيرا إلى أنه لا يوجد مقارنة بين الهجمات الأخيرة في موسكو والضربات المكثفة التي نواصل رؤيتها في المدن الأوكرانية ".

طائرات مسيرة أوكرانية موسكو

وهاجمت طائرات مسيرة أوكرانية موسكو ومنطقة موسكو صباح الثلاثاء، ووفقًا لوزارة الدفاع الروسية شمل الهجوم ثماني طائرات بدون طيار، تم إسقاط خمس منها بواسطة نظام صواريخ Pantsir-S وتم قمع الثلاثة المتبقية بواسطة الحرب الإلكترونية.

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روسيا كييف موسكو

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