الأربعاء 31 مايو 2023
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خارج الحدود

رئيس الشيشان يدعو لفرض الأحكام العرفية في روسيا ومدير الطاقة الذرية: الوضع بـ"زابورجيا" خطير جدا

محطة زابوريجيا النووية،
محطة زابوريجيا النووية، فيتو

حذر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي اليوم الثلاثاء، من خطورة الوضع بـمحطة زابوريجيا النووية التي تسيطر عليها القوات الروسية بجنوب أوكرانيا، قائلا: إنه خطير جدا، في الوقت الذي طالب فيه رئيس الشيشان رمضان قديروف بفرض الأحكام العرفية في روسيا، في أعقاب الهجوم الأوكراني بالمسيرات على موسكو.

كما قال إنه لا يجب استخدام المحطة الأكبر في أوروبا كمخزن للأسلحة.

وطلب جروسي من أوكرانيا وروسيا احترام خمسة مبادئ أساسية لحماية محطة زابوريجيا للطاقة النووية في أوكرانيا، مشيرا إلى أنه لم يحصل بعد على موافقتهما على حماية المنشأة.

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عدم استخدام محطة الطاقة كقاعدة للأسلحة

وكان من بين المبادئ عدم استخدام محطة الطاقة كقاعدة للأسلحة الثقيلة مثل قاذفات الصواريخ المتعددة وأنظمة المدفعية والذخائر والدبابات أو للأفراد العسكريين الذين يمكن استخدامهم لشن هجوم من المحطة.

وكان جروسي قد حذر مرارا وتكرارا من مخاطر العمليات العسكرية بالقرب من المحطة، وقال في وقت سابق من الشهر الجاري، إن الوضع حول محطة زابوريجيا النووية التي تسيطر عليها روسيا في أوكرانيا أصبح "لا يمكن التنبؤ به بشكل كبير ويحتمل أن يكون خطيرا"، ودعا إلى اتخاذ إجراءات لضمان تشغيل المحطة بشكل آمن.

 

السلامة والأمن النووي

كما أضاف حينها: "أشعر بقلق بالغ بشأن المخاطر التي تواجه المحطة والمتعلقة بالسلامة والأمن النووي. علينا أن نتحرك الآن للحيلولة دون وقوع حادث نووي خطير تكون له تداعيات على السكان والبيئة".

يذكر أن هذا المجمع المترامي الأطراف، الذي سيطرت عليه روسيا في الأشهر الأولى للحرب في فبراير 2022، مصدرًا مهمًا لتزويد أوكرانيا بالكهرباء، إذ تؤمن تلك المحطة التي تقع على الضفة الجنوبية لخزان ضخم على نهر دنيبرو، للبلاد أكثر من 20% من احتياجاتها الكهربائية.

 

إعلان الأحكام العرفية في روسيا

من جانب آخر، دعا الرئيس الشيشاني رمضان قديروف إلى إعلان الأحكام العرفية في روسيا في أعقاب الهجوم بالطائرات المسيرة على موسكو.

 الرئيس الشيشاني رمضان قديروف، فيتو

وكتب قديروف في حسابه على "تليجرام"، يوم الثلاثاء: "برأيي يجب إعلان الأحكام العرفية في روسيا واستخدام كافة القدرات القتالية اللازمة لمحو هذه الخلية الإرهابية، دون استخدام عبارة "العسكريين الأوكرانيين".

وأضاف: "لا يوجد عسكريون أو سياسيون في أوكرانيا، بل إرهابيون فقط".

هجوم بالطائرات المسيرة

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت في وقت سابق أن أوكرانيا نفذت هجوما بالطائرات المسيرة على مواقع في موسكو، يوم الثلاثاء 30 مايو.

وأشارت وزارة الدفاع إلى أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت 5 طائرات مسيرة في مقاطعة موسكو، وانحرفت 3 طائرات أخرى عن مسارها بسبب التشويش الالكتروني.

"عملية إرهابية"

ووصفت موسكو الهجوم بأنه "عملية إرهابية" وتم فتح التحقيق في ملابساته.

وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بأن هجوم المسيرات الأوكراني على المنشآت المدينة الروسية صباح اليوم، هو رد على تدمير القوات الروسية لمقر الاستخبارات الأوكرانية قبل يومين.

ضرب مراكز صنع القرار الأوكرانية

وقال الرئيس: "تحدثنا بالفعل عن إمكانية ضرب مراكز صنع القرار الأوكرانية، والتي تشمل بطبيعة الحال مقر المخابرات العسكرية الأوكرانية، الذي استهدف من قبل قواتنا قبل يومين أو ثلاثة".

وكالة الطاقة الذرية تحذر من مخاطر بشأن محطة زابوروجيا النووية

رمضان قديروف يتوعد أوكرانيا من فوق دبابة روسية

وأوضح الرئيس بوتين، أن قوات كييف عاجزة عن ضرب الأهداف العسكرية الروسية، لذلك تلجأ لحيل دنيئة، ربما لترهيب الشعب الروسي، وذلك من خلال ضرب الأهداف المدنية.

وأكد الرئيس أن هذا الهجوم دليل واضح على النشاط الإرهابي الذي تمارسه سلطات كييف.

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