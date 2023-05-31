الأربعاء 31 مايو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

روسيا تدرج 3 جنرالات أوكرانيين على قائمة المطلوبين

أوكرانيا، فيتو
أوكرانيا، فيتو

أدرجت روسيا، ثلاثة جنرالات أوكرانيين، من بينهم النائب الأول لرئيس هيئة الأركان العامة الأوكرانية إيجور كوليسنيك، على قائمة المطلوبين، لاتهامهم بقتل أكثر من 500 مدنى فى دونباس.

مطلوب بتهم جنائية

وذكرت وزارة الداخلية الروسية -في بيان نقلته وكالة (تاس) الروسية اليوم الأربعاء، أن الأوكرانى إيجور ايفانوفيتش كوليسنيك مطلوب بتهم جنائية، ولم يتم الكشف عن مادة القانون الجنائي الروسي.

وأضاف أن الجنرالات ألكسندر لوكوتا، نائب رئيس الأركان العامة الأوكرانية، وأندريه جريشينكو، نائب قائد القوات البرية الأوكرانية، مُدرجان أيضا في قائمة المطلوبين لروسيا.

-إعلانات-

وأشارت إلى أنه - في مارس الماضي - وجهت لجنة التحقيق الروسية تهما غيابية ضد الجنرالات الثلاثة.. وبحسب وزارة الداخلية الروسية، قتل أكثر من 500 مدني في دونباس خلال فترة عملهم في هذه المواقع منذ عام 2016، وأصيب حوالي ألف مدني نتيجة الأعمال العسكرية تحت قيادتهم.

ميدانيا.. أكدت وزارة الدفاع الروسية، أن الطيران الحربي التابع لقوات مجموعة "زاباد" الروسية قصف نقاط انتشار اللواء الأول للقوات الخاصة الأوكرانية.

القوات الخاصة الأوكرانية

وأشار رئيس المركز الصحفي لمجموعة قوات "زاباد" الروسية، سيرجي زيبنسكي، في تصريح، أوردته قناة (روسيا اليوم) إلى أن "طيران المجموعة نفذ ضربات صاروخية على نقاط انتشار مؤقتة للواء الأول للقوات الخاصة الأوكرانية، وأيضا على مناطق تمركز الأفراد والأسلحة والمعدات العسكرية للواء الدفاع الإقليمي المنفصلين 14 و92".

وأضاف أنه على محور كوبيانسك، دمرت نيران المدفعية الروسية طاقمي هاون للجيش الأوكراني، كما دمرت مدفعي هاوتزر" دي - 20 " و"دي-30 "، مشيرا إلى إحباط 5 محاولات تناوب للقوات الأوكرانية على المحاور الأمامية.

من ناحية أخرى، أشار عمدة مقاطعة كراسنودار الروسية، فينيامين كوندراتييف، إلى أن حريقا اندلع في مصفاة "أفيبسكي" لتكرير النفط، مرجحا أن يكون السبب وراء ذلك هجوم بطائرة مسيرة.

وقال عمدة كراسنودار، في قناته عبر "تيليجرام"، إن حريقا اندلع في مصفاة "أفيبسك"، بإحدى وحدات ضخ المازوت، مضيفا أن المعلومات الأولية تشير إلى أن طائرة بدون طيار هي السبب في الحادث.

وأكد أن فرق الإطفاء وأجهزة الطوارئ وصلت إلى المكان بسرعة، وتعمل على إخماد الحريق، مبينا أنه تم السيطرة على الحريق الذي بلغت مساحته 100 متر مربع، ولم تقع أي إصابات.

مهاجمة موسكو بـ8 طائرات مسيرة

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت أمس، أن كييف حاولت مهاجمة موسكو بـ8 طائرات مسيرة، مؤكدة أن الدفاعات الجوية تمكنت من تدميرها.
 

تعليقا على هجمات "الدرون" على موسكو، بوتين: أوكرانيا تحاول "ترويع" الروس

أوكرانيا تكشف عدد دبابات ليوبارد المقدمة من الغرب

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

أوكرانيا روسيا موسكو كييف

مواد متعلقة

رئيس الشيشان يدعو لفرض الأحكام العرفية في روسيا ومدير الطاقة الذرية: الوضع بـ"زابورجيا" خطير جدا

خناقة في مجلس الأمن بين روسيا وأوكرانيا حول محطة زابروجيا النووية

هجمة 30 مايو المرتدة، روسيا تكثف الضربات على مراكز صنع القرار في كييف، زيلينسكي يطلق المسيرات وبوتين يتوعد بالرد

واشنطن: لا نؤيد تنفيذ هجمات داخل روسيا

الأكثر قراءة

أسعار الذهب اليوم، تراجع سعر المعدن الأصفر اليوم الأربعاء 31-5-2023 ببداية التعاملات

الكويتية نور الفلاح حامل بطفلها الأول من حبيبها آل باتشينو

مصرع طبيب وابنته دهستهما سيارة فى مصر الجديدة (صور)

اغتيال نجل عبد الله السنوسي رئيس جهاز مخابرات القذافي، ومقطع فيديو وراء تصفيته

اجتماع بين الاستخبارات الإيطالية والموساد ينتهي بكارثة

علاء مبارك يوجه رسالة لاذعة لأحمد سعد، بعد ارتدائه قميص "نسائي" وحلق

عاطل ينهي حياة والدته بطعنتين في الشرقية

أخبار مصر: اقتحام عمومية المهندسين وتكسير الصناديق، زيادة سعر دواء شهير، وهذه كمية الذهب التي دخلت مصر بعد الإعفاء الجمركي

Advertisements

منوعات

المزيد

عرض سيجار عمره 80 عاما للبيع، تعرف على صاحبه

إيلون ماسك يشجع الصين على إرسال رائد فضاء إلى القمر

حظك اليوم توقعات الأبراج الأربعاء 31-5-2023 أبراج الجدي والدلو والحوت

حظك اليوم توقعات الأبراج الأربعاء 31-5-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

المزيد

خدمات

المزيد

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الأربعاء 31-5-2023 بالأسواق المحلية

استقرار أسعار الألومنيوم اليوم الأربعاء 31-5-2023 في السوق المحلي

أسعار النحاس اليوم الأربعاء 31-5-2023 في السوق المحلي

أسعار السكر اليوم الأربعاء 31-5-2023 في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

خايف مصعبش على الناس لما اموت.. قصة حسن حسني مع الاكتئاب قبل وفاته (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية عصير العنب في المنام وعلاقته بالتخلص من الهموم والأحزان

الإفتاء توضح حكم الشرع في تحويل المقابر إلى مساكن

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 31- 5-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية