حكام مباراتي اليوم الأربعاء في الدوري المصري

الدوري المصري، أعلنت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة، طاقم حكام مباراة البنك الأهلي أمام الداخلية، ومباراة المقاولون العرب أمام الإسماعيلي المقرر إقامتهما مساء اليوم الأربعاء في افتتاح مواجهات الجولة 30 من الدوري المصري الممتاز على النحو التالي:

مباراة البنك الأهلي أمام الداخلية

حكام مباراة البنك الأهلي أمام الداخلية، فيتو

مباراة المقاولون العرب أمام الإسماعيلي

حكام مباراة المقاولون العرب ضد الإسماعيلي، فيتو

الدوري المصري، أعلن حمزة الجمل المدير الفني لفريق الإسماعيلي قائمة الدراويش لمباراة المقاولون العرب في الدوري المصري.

ويحل الإسماعيلي ضيفًا على المقاولون الأربعاء المقبل ضمن الجولة الـ 30 لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وشهدت قائمة الإسماعيلي غياب محمد هاشم للإيقاف ومحمود الشبراوي الذي يؤدي تدريبات تأهيلية وعبد الرحمن مجدى الذى لم يكتمل شفائه.

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قائمة الإسماعيلي لمواجهة المقاولون

ترتيب الدوري المصري 2023

1- الأهلي 59 نقطة من 23 مباراة

2- بيراميدز 58 نقطة من 28 مباراة

3- فيوتشر 54 نقطة من 28 مباراة

4- الزمالك 47 نقطة من 28 مباراة

5- المقاولون العرب 41 نقطة من 29 مباراة

6- المصري البورسعيدي 40 نقطة من 29 مباراة

7- فاركو 40 نقطة من 29 مباراة

8- الاتحاد السكندري 40 نقطة من 27 مباراة

9- إنبي 36 نقطة من 29 مباراة

10- سموحة 35 نقطة من 29 مباراة

11- الإسماعيلي 32 نقطة من 28 مباراة

12- سيراميكا كليوباترا 31 نقطة من 28 مباراة

13- البنك الأهلي 31 نقطة من 29 مباراة

14- أسوان 31 نقطة من 29 مباراة

15- غزل المحلة 31 نقطة من 29 مباراة

16- الداخلية 28 نقطة من 29 مباراة

17- طلائع الجيش 26 نقطة من 28 مباراة

18- حرس الحدود 16 نقطة من 28 مباراة