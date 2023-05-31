إشبيلية يصطدم مع روما في نهائي الدوري الأوروبي اليوم

نهائي الدوري الأوروبي، يلتقي فريق إشبيلية الإسباني مع نظيره روما الإيطالي، في العاشرة من مساء اليوم الأربعاء، على ملعب بوشكاش أرينا في المجر، في المباراة النهائية لبطولة اليوربا ليج.

تأهل فريق إشبيلية بقيادة مديره الفني خوسيه لويس مينديليبار، إلى نهائي بطولة الدوري الأوروبي بعدما فاز على يوفنتوس الإيطالي بنتيجة 3-2 في مجموع لقائي الذهاب والإياب، بعدما استفاد من تعادله خارج أرضه في ملعب أليانز ستاديوم بمدينة تورينو بنتيجة 1-1 قبل أن يفوز على ملعبه رامون سانشيز بيزخوان بنتيجة 2-1.

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بينما تأهل فريق روما بقيادة مديره الفني البرتغالي جوزيه مورينيو، إلى نهائي الدوري الأوروبي بعدما استطاع الفوز على باير ليفركوزن الألماني بنتيجة 1-0 في مجموع المباراتين حسم فيها مباراة الذهاب لصالحه على ملعب الأوليمبيكو بهدف دون رد، بينما انتهت العودة في ألمانيا بالتعادل السلبي.

ألقاب إشبيلية وروما في الدوري الأوروبي

وقبل مواجهة النهائي اليوم الأربعاء، فقد حقق إشبيلية لقب الدوري الأوروبي 6 مرات كأكثر الفرق تتويجا باللقب عبر التاريخ، بينما لم يحقق روما الفوز بالدوري الأوروبي من قبل ويسعى للتتويج بأول ألقابه في هذه المسابقة.

حكام نهائي الدوري الأوروبي

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، قد أسند المباراة النهائية لبطولة الدوري الأوروبي لطاقم حكام إنجليزي يقوده أنطوني تايلور حكم الساحة.

وبجانب أنطوني تايلور حكم الساحة، يتكون طاقم تحكيم مباراة نهائي الدوري الأوروبي من الحكمين المساعدين جاري بيزويك وآدم نان، ومايكل أوليفر حكما رابعا.

رقم تاريخي ينتظر نافاس نجم وقائد إشبيلية

ويسعى نافاس للقب الرابع له في الدوري الأوروبي والـ 13 في مسيرته الطويلة والناجحة ما بين النادي الأندلسي إشبيلية ومانشستر سيتي الإنجليزي ومنتخب إسبانيا.

فالجناح الأيمن الذي تحول مؤخرا للعب كظهير، البالغ من العمر 37 عاما، يمتلك في جعبته الكثير من الِألقاب المميزة أبرزها كأس العالم 2010 في جنوب أفريقيا وأمم أوروبا 2012 في بولندا وأوكرانيا، إضافة للقب البريميرليج مع السيتي في 2014 وكأس الرابطة مرتين في 2014 و2016.

لكن نافاس، الذي نشأ كلاعب داخل جدران النادي الأندلسي، بإمكانه إضافة اللقب الثامن له مع إشبيلية الذي قضى معه حقبتين تخللتهما فترة احترافه في إنجلترا مع مانشستر سيتي لأربع سنوات (2013-2017).

وخاض نافاس الأربعاء الماضي أمام إلتشي (1-1) بالليجا مباراته الرسمية رقم 651 ليصبح اللاعب الأكثر ارتداء لقميص إشبيلية، ولم ينجح في زيادة هذا الرقم يوم الأحد أمام ريال مدريد بسبب عقوبة الإيقاف مباراة لتراكم البطاقات الصفراء، لكنه سيوسع هذا الرقم يوم الأربعاء في العاصمة المجرية.

ويتصدر النجم الإسباني المخضرم القائمة متفوقا على بابلو بلانكو (415 مباراة)، صاحب الرقم الذي تخطاه نافاس في ديسمبر 2017، ليمتلك الآن 471 مباراة في الليجا و65 في كأس الملك و64 في الدوري الأوروبي و43 في دوري الأبطال و5 في السوبر الإسباني و3 في السوبر الأوروبي.

إشبيلية وروما، فيتو

ألقاب خيسوس نافاس

وساهم هذا المعدل المدهش من المباريات مع إشبيلية في تتويج خيسوس نافاس بـ7 ألقاب، الأول في 2006 حينما توج الفريق الأندلسي بلقبه الأول فيما يسمى وقتها ببطولة كأس الاتحاد الأوروبي بهولندا.

وبعدها أضاف لقبي كأس الملك في 2007 و2010، وكأس السوبر الإسباني في 2007 وكأس السوبر الأوروبي في 2006 قبل أن يضيف كأس الاتحاد الأوروبي مجددا في 2007، وبعدها لقب الدوري الأوروبي (المسمى الجديد) في 2020 بكولن (ألمانيا) على حساب إنتر ميلان الإيطالي.

ويخوض نافاس، الذي أصبح رمزا حقيقيا لإشبيلية، النادي الذي يفخر باسمه بوضعه في جدارية على الواجهة الرئيسية لملعب رامون سانشيز بيثخوان، تحدي رفع كأس بطل الدوري الأوروبي مرة أخرى كقائد لناديه الذي يعشقه منذ الصغر وهذه المرة تحت قيادة المدرب خوسيه لويس مينديليبار.