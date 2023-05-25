مورينيو: أُشجع 3 فرق وتركيزي على مواجهة إشبيلية بنهائي الدوري الأوروبي

تحدث البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب فريق روما الإيطالي، عن مباراته أمام إشبيلية الإسباني في نهائي الدوري الأوروبي، المقرر لها الأربعاء المقبل، فضلًا عن مستقبله في قيادة فريقه الحالي.

ويستعد روما لمواجهة فيورنتينا خارج ملعبه، يوم السبت المقبل، قبل بدء مرحلة التحضير لنهائي الدوري الأوروبي بمواجهة إشبيلية.

وستقام مباراة نهائي الدوري الأوروبي بين إشبيلية وروما، يوم الأربعاء المقبل 31 مايو 2023، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية، على ملعب بوشكاش أرينا في بودابست عاصمة المجر.

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وحقق إشبيلية لقب الدوري الأوروبي 6 مرات كأكثر الفرق تتويجا باللقب عبر التاريخ، بينما لم يحقق روما الفوز بالدوري الأوروبي من قبل.

تأهل فريق روما بقيادة مديره الفني البرتغالي جوزيه مورينيو لنهائي الدوري الأوروبي بعد اجتيازه عقبة باير ليفركوزن في نصف النهائي، بينما تأهل إشبيلية بقيادة مديره الفني خوسيه لويس مينديليبار على حساب يوفنتوس.

تصريحات جوزيه مورينيو

وقال مورينيو، بحسب ما نقل موقع "فوتبول إيطاليا": "مباراة السبت هي الأكثر تعقيدًا، لا يمكنني المخاطرة ببعض اللاعبين الذين يعانون من بعض الآلام".

وأضاف: "إشراك فريق من صغار السن مخاطرة كبيرة، فيورنتينا يملك 25 لاعبًا من نفس المستوى، الحل الأمثل هو عدم خوض اللقاء والتحضير للنهائي من اليوم، عندما نعود سيكون من الأفضل امتلاك لاعبين أكثر تحفزًا، فتركيزي الوحيد على النهائي".

وعن ارتباطه بجماهير روما، أوضح: "أمل ألا يساء فهم كلامي، ولكن النادي الوحيد الذي لا أملك تجاهه شعور كبير هو توتنهام، ربما لأن الملعب كان فارغًا أثناء فترة كورونا (تولى تدريبه 2019-2021)".

وواصل: "أما باقي الأندية، فدائمًا كان هناك رابط قوي بيننا، الجماهير ليست حمقاء والأمر لا يتعلق بالفوز أو الخسارة، الجميع يفهم أنني أقاتل من أجل الفريق كل يوم".

جوزيه مورينيو، فيتو

مورينيو يشجع 3 فرق

وأفاد: "أنا مشجع كبير لفرق روما وريال مدريد وإنتر ميلان، هذا شيء مشترك، سأرتبط إلى الأبد بفريق روما والأندية الأخرى التي دربتها، أصبحت شخصًا ومدربًا أفضل، ولكن حمضي النووي كما هو، أريد سعادة خوض النهائي".

وتطرق للحديث عن ديبالا: "لا أعتقد بأنه سيكون قادرًا على المشاركة، آمل أن يتواجد على مقاعد البدلاء، هذه المباراة الأخيرة في الموسم حتى إذا كان بعدها لقاء سبيزيا، ولكن بالنسبة لباولو هذه المباراة الأخيرة، وسأكون سعيدًا لو شارك 15 أو 20 دقيقة".

وأتم بالتعليق على إمكانية رحيله عن روما في الصيف: "لا أحب الحديث قبل المباريات، ولسوء الحظ لا يمكننا خوض نهائي كل أسبوع، لا أفكر في نفسي، نريد اللعب والتواجد يوم الأربعاء".