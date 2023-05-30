الثلاثاء 30 مايو 2023
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خارج الحدود

حكاية "حوت فلاديمير"، يبحث عن أنثى أم عميل للاستخبارات الروسية؟

حوت أبيض، فيتو
حوت أبيض، فيتو

شوهد حوت بالقرب من السواحل السويدية، وثارت اتهامات بأنه مبعوث من قبل الاستخبارات الروسية من أجل التجسس.

قالت مجموعة لحماية الكائنات البحرية إن حوتا أبيض، كانت تحوم حوله الشكوك أن روسيا تستخدمه للتجسس، تمت رؤيته قرب سواحل السويد.

وظهر الحوت لأول مرة ملفوفا بحزام في النرويج سنة 2019، حيث رُصد في أقصى شمال النرويج، في منطقة فينمارك، وأمضى أكثر من ثلاث سنوات يتحرك ببطء أسفل النصف العلوي من الساحل النرويجي، قبل أن يسرِّع خطواته فجأة في الأشهر الأخيرة ليبلغ النصف الثاني من السواحل النرويجية، إلى أن ظهر يوم الأحد المضي، في هونبوستراند، قبالة الساحل الجنوبي الغربي للسويد.

أنشوطة روسية فوق ظهره

الحوت الذي يعرف محليا باسم هفالديمير، كان يعيش قرب سواحل النرويج منذ عام 2019، مع وجود أنشوطة روسية مثبتة فوق ظهره.

وقضى الحوت أعواما يعوم قبالة سواحل النرويج، وقالت منظمة (وان ويل) لمراقبة الحياة البحرية إنه لا يعرف سبب محدد وراء انتقال الحوت باتجاه سواحل السويد جنوبا.

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الحوت المروض

وظهر الحوت المروض، لأول مرة قبل 4 سنوات عندما اقترب من زورق نرويجي قرب جزيرة إينجويا، التي تبعد نحو 415 كيلومترا من سواحل مورمانسك، مقر الأسطول العسكري الشمالي الروسي.

وعندما شوهد للمرة الأولى، كانت هناك أنشوطة على ظهره، مثبت بها كاميرا للتصوير سواء فوق أو تحت الماء، وعليها لاصق يؤكد أنها "معدات مملوكة لسان بطرسبرج".

الحوت مدرب على يد الجيش الروسي

وفي أعقاب ذلك جرى استقصاء الأمر، من قبل الاستخبارات النرويجية، التي أكدت أن الحوت في الغالب مدرب بواسطة الجيش الروسي.

ومن يومها يعرف الحوت في المنطقة باسم هفالديمير، وهي الكلمة النرويجية التي تعني (حوت فلاديمير) كناية عن فلاديمير بوتين الرئيس الروسي.

برامج عسكرية لتدريب الثدييات البحرية

ومن جانبها، لم تعلق روسيا أبدا على أن هفالديمير قد خضع للتدريب من جانبها، كما أنكرت وجود أي برامج عسكرية لديها لتدريب الثدييات البحرية، من أي نوع.

لكن العقيد في الاحتياط الروسي، فيكتور بارنتس، قال عام 2019، "لو كنا نستخدم هذا الحوت للتجسس هل تعتقدون أننا كنا سنضع لاصقا عليه مع رقم هاتف وعبارة تطلب الاتصال به؟".

أسباب انتقال الحوت

وقال سيباستيان ستراند، عالم البحريات من منظمة (وان ويل) إنه يمكن أن تكون هناك عدة أسباب لانتقال الحوت خلال الفترة الماضية.

وأضاف لوكالة الأنباء الفرنسية: "لا نعرف لماذا زاد سرعته مؤخرا، خاصة أنه يتحرك بعيدا عن بيئته الطبيعية".

البحث عن أنثى

وأشار إلى سببين محتملين، الأول أنه يعاني إفرازا زائدا للهرمونات، ما يضغط عليه للعثور على أنثى، والثاني، يمكن أن يكون مرتبطا بالوحدة، فالحيتان البيضاء اجتماعية بفطرتها، وربما يكون قيد البحث عن قطيع منها، فقد يكون ذلك عائدًا إلى الشعور بالوحدة، لأن حوت البيلوجا نوع اجتماعي للغاية، ما يعني أنه قد يكون يبحث عن حيتان أخرى من نوعه.

ولفت ستراند إلى أن الحوت قد يبلغ ما بين 13 و14 عامًا، ما يعني أنه "في عمر تكون فيه هرموناته قوية جدًّا".

حزام

وعندما ظهر لأول مرة في القطب الشمالي بالنرويج، أزال علماء في الأحياء البحرية من مديرية مصايد الأسماك النرويجية عن الحوت حزاما من صنع الإنسان.

كان الحزام مزودا بقاعدة مناسبة لكاميرا لرصد الحركة، مع عبارة "معدات سانت بطرسبرج" على المشابك البلاستيكية.
مسؤولو المديرية قالوا إن الحوت الذي أطلقوا عليه اسم "هفالديمير" قد يكون هرب من حظيرة، أو ربما تلقى تدريبا من البحرية الروسية نظرًا إلى اعتياده الظاهر على البشر.

وتعيش الحيتان البيضاء في المياه الباردة في أقصى المحيط القطبي الشمالي، حول غرينلاند، وروسيا، وألاسكا، وشمال النرويج، لكن بعضها يهاجر خلال فصل الصيف.

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