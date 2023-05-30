الثلاثاء 30 مايو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

صحة ومرأة

طريقة عمل الكريب الحادق، بحشوات عديدة وأوفر من الجاهز

الكريب الحادق، فيتو
الكريب الحادق، فيتو

طريقة عمل الكريب الحادق، الكريب من المعجنات اللذيذة التى تشبه فى حشواتها حشوات البيتزا، وهو أكلة غربية لذيذة يعشقها الكبار والصغار.

وطريقة عمل الكريب الحادق، سهلة وغير مكلفة فهو عبارة عن رقائق من العجين يتم حشوها باللحوم والخضروات المختلفة مع الجبن المودزاريلا.

وتقدم الشيف نورهان القاضي، طريقة عمل الكريب الحادق.

 

مكونات عمل الكريب الحادق:

ماء.
نصف كيلو جرام دقيق.
ملح.

 

طريقة عمل الكريب الحادق:-

- نحضر بولة عميقة، ونضع بها الدقيق المنخول.

- نصنع حفرة في الدقيق، ونضيف الماء تدريجيًّا، ونقلب بمضرب يدوي.

-إعلانات-

- نستمر في تقليب العجين، مع تزويد الماء، حتى نحصل على قوام أبيض ناعم ومتجانس يشبه البشاميل.

- نحضر مقلاة غير لاصقة وندهنها بالزيت، ثم نضعها على النار الهادئة.

- نأخذ مقدار فنجان صغيرة جدًّا من العجين، ونصبه فى المقلاة، مع مراعاة دحرجتها حتى تفرد العجين بالمقلاة.

- ننتظر حتى يتغير لون العجين، ثم نقلبها على الوجه الآخر حيث تستلزم القطعة الواحدة حوالي دقيقتين أو 3 دقائق لتمام نضجها.

- نكمل الخطوات حتى تنتهي الكمية، ثم نرص عيش الكريب فوق بعضه، ليصبح جاهزًا بعدها للحشو.

- يمكن عمل عيش الكريب من الدقيق واللبن والبيض والملح ولكن الطريقة المذكورة هي الأصلية.

ويتم عمل ساندويتشات الكريب بطرق بسيطة وسهلة حيث يدهن بالمايونيز والكاتشب أولًا، ثم نضع بها الخس الكابوتشى والجبن المبشور المشكل، ثم نضع نوع اللحم المفضل سواء فراخ بانيه أو ستربس أو بطاطس مقلية أو هوت دوج أو سلامى، أي نوع حسب الرغبة.

- نضيف الموتزاريلا، ونغلق العجين مثلث، ونضعه على مقلاة غير لاصقة ونرفعه على النار، ونتركه حتى يتحمر قليلا، ثم نقلبه على الوجه الآخر حتى يتحمر أيضا، ويقدم بعدها ساخنا بجانب البطاطس المقلية والمخلل.

طريقة عمل الكريب الحادق، فيتو 

الكريب بصلصة البشاميل والسبانخ

ويمكن عمل الكريب بصلصة البشاميل والسبانخ.

لتحضير الكريب:

كوب دقيق
2 بيض
كوب حليب
2 ملعقة طعام زبدة مذابة
1/2 ملعقة صغيرة ملح
رشوة فلفل أبيض
لتحضير الحشوة:

مغلف خلطة البشاميل
صدر دجاج بدون عظم مقطع مكعبات صغيرة
كوب ورق سبانخ مقطع
3ملعقة طعام جبنة تشير مبشورة
3ملعقة طعام جبنة بارميزان مبشورة
حبة بصل صغيرة مقطعة
ملعقة طعام زبدة
ملح وفلفل (حسب الرغبة)
1/2 كوب صلصة بيتزا

طريقة عمل الكريب بالبشاميل والسبانخ:

- سخني الفرن لدرجة 200 درجة مئوية.

- في وعاء متوسط، اخلطي كل مكونات الكريب جيدا واتركها لمدة 10 دقائق.

- امسحي مقلاة متوسطة بالزيت، ثم صبي 3-2 ملاعق من خليط الكريب في المقلاة، وحركيها بشكل دائري بسرعة.

- اتركيها على النار حتى يجف سطح الكريب، ثم اقلبيها على الجهة الأخرى، اتركيها لمدة 15 دقيقة، وهكذا حتى تنتهي الكمية.

- حضري صلصة البشاميل كما هو موضح خلف المغلف.

txt

طريقة عمل البيتزا في البيت، أحلى وأوفر من المطاعم

txt

طريقة عمل الكريب المالح زي الجاهز وبأقل التكاليف

طريقة عمل حشوة الكريب

لتحضير الحشوة:

- سخني الزبدة في مقلاة متوسطة، ثم أضيفي كلا من البصل والدجاج وحركي لمدة 5 دقائق.

- أضيفي صلصة البشاميل، والسبانخ والجبن إلى الدجاج واخلطي جيدًا.

- وزعي الحشوة على فطائر الكريب، ثم لفيها وضعيها في صينية فرن.

- صبي عليها صلصة البيتزا، واخبزيها في الفرن لمدة 15 دقيقة. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الكريب الحادق طريقة عمل الكريب الحادق الكريب الشيف نورهان القاضى البيتزا

مواد متعلقة

طريقة عمل بيتزا الطاسة من الشيف شربيني (فيديو)

طريقة عمل كريب البيض والخضار (فيديو)

طريقة عمل عجينة الكريب، كميات كبيرة بأقل التكاليف

طريقة عمل كريب الجمبري من مطبخ الشيف آسيا

الأكثر قراءة

حورية فرغلي: نزار الفارس عرض على مساعدي رشوة علشان يقول إننا مخطوبين (فيديو)

الأهلي يدعو حسام وإبراهيم حسن لحضور افتتاح فرع النادى بالتجمع الخامس

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023، مؤشرات ونسب النجاح بالجيزة

من هو رئيس نادي الزمالك بعد رحيل مرتضى منصور؟ المستشار القانوني يجيب (فيديو)

جماهير الزمالك تدعم أحمد الأحمر بعد هجوم مرتضى منصور (فيديو)

أعراض زيادة الكوليسترول، 4 علامات تؤكد إصابتك به

ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك على طلائع الجيش

مؤشرات أولية، عمومية نقابة المهندسين ترفض سحب الثقة من طارق النبراوي

Advertisements

منوعات

المزيد

كحول مغشوش يقتل 6 أشخاص في مكناس المغربية

امرأة تعثر على شقيقاتها العشر بعد 40 عامًا من البحث

رجل يفتح فكي تمساح ليخرج رأسه بأعجوبة

سر تحول مياه مدينة البندقية في إيطاليا للون الأخضر

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار السكر اليوم الثلاثاء 30-5-2023 في السوق المحلي

استقرار أسعار الألومنيوم اليوم الثلاثاء 30-5-2023 في السوق المحلي

أخر تحديث لأسعار النحاس اليوم الثلاثاء 30-5-2023 في السوق المحلي

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري بختام تعاملات اليوم الثلاثاء 30 مايو 2023

المزيد

انفوجراف

خايف مصعبش على الناس لما اموت.. قصة حسن حسني مع الاكتئاب قبل وفاته (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم إزالة المحرم الزوائد الجلدية من جسده؟ الإفتاء تجيب

تفسير رؤية الراقصة في المنام وعلاقتها بالفسق والفجور

علي جمعة: التربية الصحيحة الحل الأمثل لأولياء الأمور لمواجهة العالم الافتراضية

المزيد
الجريدة الرسمية