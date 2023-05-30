طريقة عمل الكريب الحادق، بحشوات عديدة وأوفر من الجاهز

طريقة عمل الكريب الحادق، الكريب من المعجنات اللذيذة التى تشبه فى حشواتها حشوات البيتزا، وهو أكلة غربية لذيذة يعشقها الكبار والصغار.

وطريقة عمل الكريب الحادق، سهلة وغير مكلفة فهو عبارة عن رقائق من العجين يتم حشوها باللحوم والخضروات المختلفة مع الجبن المودزاريلا.

وتقدم الشيف نورهان القاضي، طريقة عمل الكريب الحادق.

مكونات عمل الكريب الحادق:

ماء.

نصف كيلو جرام دقيق.

ملح.

طريقة عمل الكريب الحادق:-

- نحضر بولة عميقة، ونضع بها الدقيق المنخول.

- نصنع حفرة في الدقيق، ونضيف الماء تدريجيًّا، ونقلب بمضرب يدوي.

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- نستمر في تقليب العجين، مع تزويد الماء، حتى نحصل على قوام أبيض ناعم ومتجانس يشبه البشاميل.

- نحضر مقلاة غير لاصقة وندهنها بالزيت، ثم نضعها على النار الهادئة.

- نأخذ مقدار فنجان صغيرة جدًّا من العجين، ونصبه فى المقلاة، مع مراعاة دحرجتها حتى تفرد العجين بالمقلاة.

- ننتظر حتى يتغير لون العجين، ثم نقلبها على الوجه الآخر حيث تستلزم القطعة الواحدة حوالي دقيقتين أو 3 دقائق لتمام نضجها.

- نكمل الخطوات حتى تنتهي الكمية، ثم نرص عيش الكريب فوق بعضه، ليصبح جاهزًا بعدها للحشو.

- يمكن عمل عيش الكريب من الدقيق واللبن والبيض والملح ولكن الطريقة المذكورة هي الأصلية.

ويتم عمل ساندويتشات الكريب بطرق بسيطة وسهلة حيث يدهن بالمايونيز والكاتشب أولًا، ثم نضع بها الخس الكابوتشى والجبن المبشور المشكل، ثم نضع نوع اللحم المفضل سواء فراخ بانيه أو ستربس أو بطاطس مقلية أو هوت دوج أو سلامى، أي نوع حسب الرغبة.

- نضيف الموتزاريلا، ونغلق العجين مثلث، ونضعه على مقلاة غير لاصقة ونرفعه على النار، ونتركه حتى يتحمر قليلا، ثم نقلبه على الوجه الآخر حتى يتحمر أيضا، ويقدم بعدها ساخنا بجانب البطاطس المقلية والمخلل.

طريقة عمل الكريب الحادق، فيتو

الكريب بصلصة البشاميل والسبانخ

ويمكن عمل الكريب بصلصة البشاميل والسبانخ.

لتحضير الكريب:

كوب دقيق

2 بيض

كوب حليب

2 ملعقة طعام زبدة مذابة

1/2 ملعقة صغيرة ملح

رشوة فلفل أبيض

لتحضير الحشوة:

مغلف خلطة البشاميل

صدر دجاج بدون عظم مقطع مكعبات صغيرة

كوب ورق سبانخ مقطع

3ملعقة طعام جبنة تشير مبشورة

3ملعقة طعام جبنة بارميزان مبشورة

حبة بصل صغيرة مقطعة

ملعقة طعام زبدة

ملح وفلفل (حسب الرغبة)

1/2 كوب صلصة بيتزا

طريقة عمل الكريب بالبشاميل والسبانخ:

- سخني الفرن لدرجة 200 درجة مئوية.

- في وعاء متوسط، اخلطي كل مكونات الكريب جيدا واتركها لمدة 10 دقائق.

- امسحي مقلاة متوسطة بالزيت، ثم صبي 3-2 ملاعق من خليط الكريب في المقلاة، وحركيها بشكل دائري بسرعة.

- اتركيها على النار حتى يجف سطح الكريب، ثم اقلبيها على الجهة الأخرى، اتركيها لمدة 15 دقيقة، وهكذا حتى تنتهي الكمية.

- حضري صلصة البشاميل كما هو موضح خلف المغلف.

طريقة عمل حشوة الكريب

لتحضير الحشوة:

- سخني الزبدة في مقلاة متوسطة، ثم أضيفي كلا من البصل والدجاج وحركي لمدة 5 دقائق.

- أضيفي صلصة البشاميل، والسبانخ والجبن إلى الدجاج واخلطي جيدًا.

- وزعي الحشوة على فطائر الكريب، ثم لفيها وضعيها في صينية فرن.

- صبي عليها صلصة البيتزا، واخبزيها في الفرن لمدة 15 دقيقة.