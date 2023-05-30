الثلاثاء 30 مايو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

نجوم ريال مدريد يرفضون تولي مورينيو تدريب الفريق

ريال مدريد، فيتو
ريال مدريد، فيتو

تحدث تقرير صحفي إسباني، اليوم الثلاثاء، عن موقف لاعبي ريال مدريد من طرح اسم البرتغالي جوزيه مورينيو، لتولي قيادة الميرنجي خلال المرحلة المقبلة.

وترددت أنباء قوية، حول ترشيح مورينيو، المدير الفني لفريق روما، لتولي قيادة ريال مدريد في الموسم المقبل، حال رحيل الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

لاعبو ريال مدريد يرفضون مورينيو 

وبحسب برنامج "الشيرنجيتو" الإسباني الشهير، فإن بعض من لاعبي ريال مدريد رفضوا تولي مورينيو قيادة الفريق مجددا.

وأضاف أنه بمجرد طرح اسم مورينيو في وسائل الإعلام، أبلغ لاعبو الريال، رئيس النادي فلورنتينو بيريز، برفض تعيين مورينيو مدربا للفريق.

-إعلانات-

وترددت أنباء قوية، حول إمكانية رحيل أنشيلوتي عن تدريب ريال مدريد، بعد خسارة لقب الليجا لصالح برشلونة، وتوديع دوري أبطال أوروبا من نصف النهائي أمام مانشستر سيتي.

وقاد مورينيو روما في الموسم الماضي، لتحقيق لقب دوري المؤتمر الأوروبي في نسخته الأولى، كما قاد الفريق للتأهل لنهائي الدوري الأوروبي هذا الموسم. 

جوزيه مورينيو، فيتو 

موقف ريال مدريد من ضم فيرمينو 

حدد الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، أولوياته بين أهداف الميرنجي لدعم مركز رأس الحربة، خلال الميركاتو الصيفي.

وسبق أن صرح أنشيلوتي بحاجة ريال مدريد لضم مهاجم جديد من أجل الموسم المقبل.

ووفقا لصحيفة "آس" الإسبانية، يبحث الريال عن مهاجم جديد، لكنها مهمة ليست سهلة بالنظر إلى أن إيرلينج هالاند، وكيليان مبابي سيكونان متاحين في عام 2024، ما يضع قيودًا على ميركاتو الميرنجي، الصيف المقبل.

وأشارت إلى أن الأسماء التي يدرسها ريال مدريد لدعم مركز رأس الحربة، هي: روبرتو فيرمينو (ليفربول)، وهاري كين (توتنهام)، ودوسان فلاهوفيتش (يوفنتوس)، وجونزالو راموس (بنفيكا).

وكشفت الصحيفة الإسبانية، أن هاري كين يعد الخيار الأول لدى أنشيلوتي، لكن تظل الأزمة في أن توتنهام سيطلب الكثير من الأموال للموافقة على رحيله.

ومع وضع الصفقات المحتملة مبابي وهالاند في الاعتبار، فإن فيرمينو يعد الخيار الأقل تكلفة في ميركاتو ريال مدريد، لأنه سيأتي مجانا، ويتمتع بخبرة اللعب في فرق النخبة، بالإضافة إلى أنه يشبه كريم بنزيما في أسلوب لعبه.

وذكرت أن فيرمينو مهاجم لكنه يميل للعب دور صانع الألعاب، ويركز على التعاون وتحسين أداء زملائه.

مدرب برشلونة: خسارة الكلاسيكو أمام ريال مدريد ساعدتنا على التتويج بالليجا

مبابي يرفض التعليق على الانتقال إلى ريال مدريد

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

ريال مدريد جوزيه مورينيو روما مورينيو أنشيلوتي

مواد متعلقة

مدرب برشلونة: خسارة الكلاسيكو أمام ريال مدريد ساعدتنا على التتويج بالليجا

مبابي يرفض التعليق على الانتقال إلى ريال مدريد

موقف ريال مدريد من التعاقد مع فيرمينو الموسم المقبل

لاعبو ريال مدريد يدعمون فينيسيوس قبل مواجهة فاليكانو (صور)

الأكثر قراءة

حبس مرتضى منصور 3 شهور وتغريمه 20 ألف جنيه في قضية سب الخطيب

انفراد، أول رد فعل من الخطيب على تصريحات كولر ضد أيمن أشرف

أستاذ آثار يفجر مفاجأة بشأن مكان قبر السيدة زينب الحقيقي (فيديو)

بعد الحكم بحبسه 3 أشهر، قانوني يكشف 3 سيناريوهات تنتظر مرتضى منصور

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023، مؤشرات ونسب النجاح بالجيزة

أثري: ميدان العتبة أقيم على أنقاض مقابر الرويعى (فيديو)

استمرار توافد المهندسين على عمومية سحب الثقة من النقيب ومد التصويت نصف ساعة

اتحاد المصريين: مخالفة بتأشيرة السياحة السعودية تمنع دخول صاحبها المملكة مدى الحياة

Advertisements

منوعات

المزيد

رجل يفتح فكي تمساح ليخرج رأسه بأعجوبة

سر تحول مياه مدينة البندقية في إيطاليا للون الأخضر

ريانة برناوي تختتم تجاربها العلمية في الفضاء

حكاية طفلة يمنية خطفت قلوب رواد السوشيال ميديا بدموعها | فيديو

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الشوفان مساء اليوم الثلاثاء 30-5-2023 بالأسواق المحلية

أخر تحديث لأسعار العدس مساء اليوم الثلاثاء 30-5-2023 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الثلاثاء 30-5-2023 في السوق المحلي

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك بختام تعاملات اليوم

المزيد

انفوجراف

سحرت الصحف العالمية بجمالها وأحبها العقاد و3 من أزواجها خانوها.. أسرار في حياة سمراء النيل مديحة يسري.. (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

علي جمعة: التربية الصحيحة الحل الأمثل لأولياء الأمور لمواجهة العالم الافتراضية

وكيل أوقاف القاهرة: من يحب الرسول لا يكذب ولا يأكل الحرام

تفسير حلم المزمار في المنام وعلاقته بسماع أخبار حزينة ومؤلمة

المزيد
الجريدة الرسمية