نجوم ريال مدريد يرفضون تولي مورينيو تدريب الفريق

تحدث تقرير صحفي إسباني، اليوم الثلاثاء، عن موقف لاعبي ريال مدريد من طرح اسم البرتغالي جوزيه مورينيو، لتولي قيادة الميرنجي خلال المرحلة المقبلة.

وترددت أنباء قوية، حول ترشيح مورينيو، المدير الفني لفريق روما، لتولي قيادة ريال مدريد في الموسم المقبل، حال رحيل الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

لاعبو ريال مدريد يرفضون مورينيو

وبحسب برنامج "الشيرنجيتو" الإسباني الشهير، فإن بعض من لاعبي ريال مدريد رفضوا تولي مورينيو قيادة الفريق مجددا.

وأضاف أنه بمجرد طرح اسم مورينيو في وسائل الإعلام، أبلغ لاعبو الريال، رئيس النادي فلورنتينو بيريز، برفض تعيين مورينيو مدربا للفريق.

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وترددت أنباء قوية، حول إمكانية رحيل أنشيلوتي عن تدريب ريال مدريد، بعد خسارة لقب الليجا لصالح برشلونة، وتوديع دوري أبطال أوروبا من نصف النهائي أمام مانشستر سيتي.

وقاد مورينيو روما في الموسم الماضي، لتحقيق لقب دوري المؤتمر الأوروبي في نسخته الأولى، كما قاد الفريق للتأهل لنهائي الدوري الأوروبي هذا الموسم.

جوزيه مورينيو، فيتو

موقف ريال مدريد من ضم فيرمينو

حدد الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، أولوياته بين أهداف الميرنجي لدعم مركز رأس الحربة، خلال الميركاتو الصيفي.

وسبق أن صرح أنشيلوتي بحاجة ريال مدريد لضم مهاجم جديد من أجل الموسم المقبل.

ووفقا لصحيفة "آس" الإسبانية، يبحث الريال عن مهاجم جديد، لكنها مهمة ليست سهلة بالنظر إلى أن إيرلينج هالاند، وكيليان مبابي سيكونان متاحين في عام 2024، ما يضع قيودًا على ميركاتو الميرنجي، الصيف المقبل.

وأشارت إلى أن الأسماء التي يدرسها ريال مدريد لدعم مركز رأس الحربة، هي: روبرتو فيرمينو (ليفربول)، وهاري كين (توتنهام)، ودوسان فلاهوفيتش (يوفنتوس)، وجونزالو راموس (بنفيكا).

وكشفت الصحيفة الإسبانية، أن هاري كين يعد الخيار الأول لدى أنشيلوتي، لكن تظل الأزمة في أن توتنهام سيطلب الكثير من الأموال للموافقة على رحيله.

ومع وضع الصفقات المحتملة مبابي وهالاند في الاعتبار، فإن فيرمينو يعد الخيار الأقل تكلفة في ميركاتو ريال مدريد، لأنه سيأتي مجانا، ويتمتع بخبرة اللعب في فرق النخبة، بالإضافة إلى أنه يشبه كريم بنزيما في أسلوب لعبه.

وذكرت أن فيرمينو مهاجم لكنه يميل للعب دور صانع الألعاب، ويركز على التعاون وتحسين أداء زملائه.