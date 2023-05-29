مبابي يرفض التعليق على الانتقال إلى ريال مدريد

رد كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، على مدى رغبته في تحقيق حلم الطفولة، بالانتقال إلى ريال مدريد الإسباني.

مبابي يرفض التعليق

وصرح مبابي لمراسل برنامج "الشيرنجيتو" متحدثا باللغة الإسبانية: "أنا هنا للحديث عن جوائز الرابطة الفرنسية، ولن أتطرق لأمور أخرى".



وأضاف كيليان باللغة الفرنسية بناء على توجيه من المنسق الإعلامي لحفل رابطة اللاعبين المحترفين الفرنسية: "سأتحدث عن الجوائز، وما يحدث في مكان آخر ليس من شأني".



وأشار: "أكدت عقب استلامي الجائزة، أنني سألعب في بي إس جي الموسم المقبل، وسأحترم تعاقدي مع النادي".



إلا أن المراسل الإسباني واصل مطاردة كيليان مبابي، طالبا إجابة بـ "نعم أو لا" بشأن إمكانية انتقال إلى ريال مدريد.



لكن الهداف التاريخي لباريس سان جيرمان رد بابتسامة عريضة، قبل أن يغادر المنطقة المخصصة لوسائل الإعلام.



وينتهي تعاقد مبابي صاحب 24 عاما مع بي إس جي في صيف 2024، ويتردد بقوة مؤخرا أنه رفض تفعيل بند تجديد التعاقد لموسم إضافي حتى 2025.



وحصد مبابي أمس، جائزة أفضل لاعب في الدوري الفرنسي للموسم الرابع تواليا، والمقدمة من رابطة اللاعبين المحترفين الفرنسية.

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اختير مهاجم باريس سان جرمان كيليان مبابي أفضل لاعب في الدوري الفرنسي لكرة القدم للعام الرابع تواليا في الحفل الذي أقيم في باريس أمس الأحد.

وتجاوز مبابي (24 عاما) قائد منتخب فرنسا المتوج للمرة الرابعة بعد أعوام 2019 و2021 و2022، السويدي زلاتان إبراهيموفيتش الفائز ثلاث مرات بهذه الجائزة التي تمنح من قبل رابطة اللاعبين منذ عام 1994.

سان جرمان بطل الدوري للمرة الحادية عشرة

وهي المرة السابعة تواليا التي يحرز فيها لاعب من سان جرمان بطل الدوري هذا الموسم للمرة الحادية عشرة في تاريخه في إنجاز قياسي ليفك ارتباطه مع سان إتيان، الجائزة بعد إبراهيموفيتش (2016) والأورغوياني إدينسون كافاني (2017) والبرازيلي نيمار (2018).

وبعدما تسلم الجائزة من مدرب منتخب "الديوك" ديدييه ديشان أراد "قبل كل شيء" أن يرسل "أخلص أفكاري" إلى الحارس الثاني في الفريق الإسباني سيرجيو ريكو، الذي سقط عن حصانه صباح أمس الأحد وتعرض لإصابات خطيرة.

وأضاف "هناك أشياء أكثر أهمية من كرة القدم، النادي بأكمله معه، وأردت أن يكون لديّ إحساس بالأولويات من خلال الحديث عن ذلك بداية".

وأثنى مبابي على اللاعبين الآخرين، ولا سيما "لنس الذي قدم موسما رائعا"، و"الأرجنتيني ميسي الذي ساعدني أيضا" لكنه تغيب عن الحفل و"هو امتياز أن ألعب مع لاعبين مثل هؤلاء".