الثلاثاء 30 مايو 2023
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رياضة

أحمد عيد عبد الملك يحقق 3 إنجازات في المظاليم بموسم واحد

أحمد عيد عبدالملك،فيتو
أحمد عيد عبدالملك،فيتو

ترقي المحترفين، سطر أحمد عيد عبد الملك اسمه في سجلات التدريب خاصة المتابعين لدوري المظاليم، بعدما نجح في موسم واحد في قيادة فريقين لتحقيق إنجازات في ثلاث مسابقات.

البداية نجح أحمد عيد عبد الملك لاعب الزمالك وحرس الحدود ومنتخب مصر السابق في قيادة فريق بني عبيد فنيا للتأهل لمسابقة دوري القسم الثاني “ ب” باحتلاله المركز الثاني في مجموعته بمسابقة دوري القسم الثالث.

لم تتوقف إنجازات أحمد عيد عبد الملك عند محطة بني عبيد، ولكن مع توليه قيادة فريق النجوم في دورة ترقي المحترفين نجح في إقصاء الإسماعيلي بالفوز 2-0 في دور الـ 32 لبطولة كأس مصر ليقود النجوم لدور الـ 16 في كبري مفاجآت بطولة كأس مصر.

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وأخيرا قاد أحمد عيد عبد الملك فريق النجوم لاحتلال قمة دورة ترقي دوري القسم الثالث والتأهل لدوري المحترفين في الموسم الجديد في الإنجاز الثالث له هذا الموسم.

ترقي المحترفين، تأهل النجوم رسميا إلي دوري المحترفين في الموسم الجديد بعد احتلاله قمة دورة ترقي القسم الثالث متفوقا علي الشرطة والمريخ البورسعيدي بعدما رفع رصيده للنقطة 13 بالمركز الأول بفارق نقطتين عن الشرطة الوصيف.

وواصل النجوم تفوقه بعد التأهل لدور الـ 16 لبطولة كأس مصر بالفوز علي الاسماعيلي 2-0 مؤخرا بقيادة أحمد عيد عبدالملك المدير الفني.

وأسدل الستار اليوم الثلاثاء، علي مباريات الجولة السادسة والأخيرة لدورة ترقي المحترفين المؤهلة  لدوري القسم الثاني “أ” مجموعة بحري والقناة.

وحقق النجوم  الفوز علي المريخ البورسعيدي 3-1، والشرطة علي نجمة سيناء 3-1 في الجولة السادسة والأخيرة ليحجز النجوم تذكرة التأهل عن المجموعة لدوري المحترفين.

وأحرز أهداف النجوم في مرمي المريخ كل من محمد همام وأحمد رمضان واسلام الفار بينما أحرز  محمد عوض هدف المريخ الوحيد.


وتنافس علي تذكرة التأهل لدوري المحترفين “ القسم الثاني أ” فرق النجوم متصدر الترتيب وكل من الشرطة والمريخ البورسعيدي فيما خرج نجمة سيناء من المنافسة قبل مباريات الجولة الأخيرة التي اقيمت اليوم.

وتواجد فريق النجوم صدارة ترتيب دورة ترقي المحترفين مجموعة القاهرة والقناة قبل الجولة السادسة والأخيرة من دورة ترقي القسم الثالث المؤهلة لدوري القسم الثاني “أ”.

 

وتضم دورة ترقي دوري القسم الثالث المؤهلة لدوري القسم الثاني “أ” 4 فرق وهي النجوم والشرطة ونجمة سيناء والمريخ البورسعيدي أوائل المجموعات من الخامسة حتى الثامنة

ترتيب دورة الترقي قبل الجولة السادسة

1- النجوم 10 نقاط 
2-اتحاد الشرطة 8 نقاط 
3-المريخ 8 نقاط  
4-نجمة سيناء  تقطة.

النجوم يهزم المريخ البورسعيدي 3-1 ويتأهل لدوري المحترفين

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