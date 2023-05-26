عبدالملك: صعود النجوم لدوري المحترفين أهم من مسابقة الكأس

ترقي المحترفين، أكد أحمد عيد عبدالملك المدير الفني لفريق النجوم، أن الصعود لدوري المحترفين أهم بمراحل من بطولة كأس مصر، مشيرًا إلى أن هناك عناصر شابة في فريقه ساهمت في تحقيق الفوز.

وقال عبدالملك في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc: "لاعبي النجوم قدموا مستوى كبير، ولم نكن مهتمين بالانتصار على الاسماعيلي وهو ما أزال الضغوط على اللاعبين، هناك 7 لاعبين في الفريق بين 2003 و2007".

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وأضاف: "المهاجم أحمد جبل مواليد 2006 من أبرز اللاعبين وكان عليه أحاديث كبيرة من جانب النادي الأهلي للتعاقد معه، ونادي النجوم يعتمد على لاعبيه الناشئين ولا يستقطب اي لاعب من خارج النادي".

وزاد: "قمت بالدفع بلاعبين صغار 16 و17 سنة، من أجل إعطائهم الثقة، ويجب أن تمتلك الأندية صف ثانٍ وصف ثالث، لابد من تجهيز لاعبين للمستقبل بدلا من سياسة الشراء".

وأردف: "لابد للأندية من الاعتماد على المواهب الشابة في المستقبل، خصوصا في الأهلي والزمالك، ولابد أن تقنن الأندية عملية الشراء من الخارج".

واستطرد: "عملت كثيرا في فرق درجة ثانية وثالثة، والفروقات قليلة، وأرى أن هناك لاعبين في الدرجات الأدنى لا يقلون موهبة عن اللاعبين في الدوري الممتاز".

وأتم: "لابد من دعم المواهب الشابة في كل الألعاب، وان يكون هناك دور للوزارة مع الاتحادات الرياضية في توفير رعاة للاعبين".

ويواصل فريق النجوم صدارة ترتيب دورة ترقي المحترفين مجموعة القاهرة والقناة بعد الجولة انتهاء الخامسة من دورة ترقي القسم الثالث المؤهلة لدوري القسم الثاني “أ”.

وتضم دورة ترقي دوري القسم الثالث المؤهلة لدوري القسم الثاني “أ” 4 فرق وهي النجوم والشرطة ونجمة سيناء والمريخ البورسعيدي أوائل المجموعات من الخامسة حتى الثامنة.

ترتيب دورة الترقي بعد الجولة الخامسة



1- النجوم 10 نقاط

2-اتحاد الشرطة 8 نقاط

3-المريخ 8 نقاط

4-نجمة سيناء تقطة.

النجوم يحقق أولي مفاجآت كأس مصر 2023

وحقق فريق نجوم المستقبل مفاجأة من العيار الثقيل بالفوز على الإسماعيلي، بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما على ملعب استاد الإسماعيلية، ضمن مواجهات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

وأحرز هدف نجوم المستقبل الأول مهاجمه محمد همام في الدقيقة 65، قبل أن يضيف نور علاء الدين الهدف الثاني في الدقيقة 82، ليتأهل النجوم الذي يلعب في دوري القسم الثالث إلى دور الـ16 لمواجهة سموحة، ويودع النادي الإسماعيلي المسابقة مبكرا.

ونشر النادي الإسماعيلي بيانا رسميا عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك جاء كالتالي:" قرر مجلس إدارة النادي الإسماعيلي عقد اجتماع طارئ مع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم، وذلك عقب الهزيمة من فريق النجوم والخروج المبكر من مسابقة كأس مصر