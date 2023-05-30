مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة، أبرزها الزمالك ضد طلائع الجيش

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة، يشهد اليوم الثلاثاء، العديد من المباريات الهامة، أبرزها مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش في الدوري المصري، إلى جانب بعض المواجهات الساخنة في الدوري التركي

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء في الدوري المصري والقنوات الناقلة

الزمالك × طلائع الجيش - الساعة 9:00 مساءا - قناة أون تايم سبورت 1

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء في الدوري التركي

إسطنبول سبور × أضنة دمير سبور - الساعة 8:00 مساءا - بي إن سبورت HD 4

جيرسون سبور × طرابزون سبور - الساعة 8:00 مساءا

سيفسا سبور × قونيا سبور - الساعة 8:00 مساءا

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فنربخشة × أنطاليا سبور - الساعة 8:00 مساءا

فاتح كاراجومروك × قيصري سبور - الساعة 8:00 مساءا

ألانيا سبور × قاسم باشا - الساعة 8:00 مساءا

أنقرة جوتشو × جالاتا سراي - الساعة 8:00

موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش

وتنطلق مباراة الزمالك وطلائع الجيش في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وطلائع الجيش

وتذاع مباراة الزمالك وطلائع الجيش عبر قناة "أون تايم سبورت 1" الناقل الحصري لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ترتيب الزمالك وطلائع الجيش في الدوري المصري

ويحتل فريق الزمالك المركز الرابع بـ جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 47 نقطة، بينما يحتل طلائع الجيش المركز الـ17 برصيد 26 نقطة.

عبد الحليم على هداف الزمالك أمام طلائع الجيش

يعد عبد الحليم علي نجم الزمالك السابق هو هداف مواجهات الزمالك وطلائع الجيش برصيد خمسة أهداف من جانب القلعة البيضاء.

أكبر نتيجة في تاريخ مواجهات الزمالك وطلائع الجيش

أكبر نتيجة بين الفريقين كانت فوز الزمالك 6-1 على الجيش في مطلع موسم 2014-2015.

وأحرز وقتها أهداف الزمالك كل من: خالد قمر ومحمد عبد الشافي وعبد الله سيسيه كل منهم هدفا وثلاثة أهداف لمؤمن زكريا وأحرز للجيش أوسو كونان.

هداف طلائع الجيش أمام الزمالك

يعد أحمد سمير لاعب طلائع الجيش الحالي هو هداف الفريق أمام الزمالك برصيد خمسة أهداف، الجدير بالذكر أن أحمد سمير كان لاعبا للقلعة البيضاء قبل الانتقال إلى الجيش.

خوان كارلوس أوسوريو مع الزمالك

وخاض نادي الزمالك 6 مباريات تحت قيادة أوسوريو بواقع 5 مباريات في الدوري المصري ومباراة في كأس مصر.

وتعادل مع المقاولون العرب في الدوري المصري بنتيجة 2-2، وفاز على سيراميكا كليوباترا بهدف نظيف في الدوري المصري، كما فاز على بروكسي في كأس مصر بنتيجة 3-2، وخسر من الإسماعيلي بنتيجة 2-1 في الدوري المصري، ثم فاز على أسوان 1-0 بالدوري، وأخيرا تعادل مع الداخلية 1-1 في الدوري المصري.