الثلاثاء 30 مايو 2023
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رياضة

الليلة.. الزمالك يسعى لتحسين مركزه بجدول الدوري على حساب الطلائع

فريق الزمالك، فيتو
فريق الزمالك، فيتو

الزمالك، يلتقي الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك مع طلائع الجيش المقرر لها اليوم الثلاثاء باستاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويسعي لاعبو الزمالك لمصالحة جماهيرهم بالفوز علي فريق الطلائع وتعديل مركز الفريق فى جدول مسابقة الدوري. 

قائمة الزمالك أمام طلائع الجيش

وشهدت قائمة الزمالك أمام طلائع الجيش عودة أحمد فتوح وناصر منسي بعد غياب لفترة طويلة بسبب الإصابة وتضم القائمة كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد  - مصطفى الزناري - محمد طارق - أحمد فتوح - حاتم محمد "سكر".

خط الوسط:  نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - سيد عبد الله "نيمار" - سيف جعفر - أحمد بلحاج - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - أحمد سيد "زيزو" -  إبراهيما نداي - مصطفى شلبي.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينولا.

موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش 

وتنطلق مباراة الزمالك وطلائع الجيش اليوم الثلاثاء في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

 القناة الناقلة لمباراة الزمالك وطلائع الجيش 

وتذاع مباراة الزمالك وطلائع الجيش عبر قناة "أون تايم سبورت 1" الناقل الحصري لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

 

ترتيب الزمالك وطلائع الجيش في الدوري المصري

ويحتل فريق الزمالك المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 47 نقطة، بينما يحتل طلائع الجيش المركز الـ17 برصيد 26 نقطة.

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عبد الحليم على هداف الزمالك أمام طلائع الجيش

يعد عبد الحليم علي نجم الزمالك السابق هو هداف مواجهات الزمالك وطلائع الجيش برصيد خمسة أهداف من جانب القلعة البيضاء. 

 

أكبر نتيجة في تاريخ مواجهات الزمالك وطلائع الجيش

أكبر نتيجة بين الفريقين كانت فوز الزمالك 6-1 على الجيش في مطلع موسم 2014-2015.

وأحرز وقتها أهداف الزمالك كل من: خالد قمر ومحمد عبد الشافي وعبد الله سيسيه كل منهم هدفا وثلاثة أهداف لمؤمن زكريا وأحرز للجيش أوسو كونان.

 

هداف طلائع الجيش أمام الزمالك 

 يعد أحمد سمير لاعب طلائع الجيش الحالي هو هداف الفريق أمام الزمالك برصيد خمسة أهداف، الجدير بالذكر أن أحمد سمير كان لاعبا للقلعة البيضاء قبل الانتقال إلى الجيش. 

 

أوسوريو على أعتاب كلوب أمريكا المكسيكي

ومن ناحية أخرى كشفت تقارير صحفية مكسيكية صباح  الإثنين أن الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للزمالك ضمن ترشيحات إدارة كلوب أمريكا المكسيكي لتولي تدريب الفريق في الموسم المقبل.

ووفقا لصحيفة  " elfutbolero " فإن إدارة كلوب أمريكا المكسيكي وضع عددا من الأسماء لتدريب الفريق خلال الموسم المقبل على رأسها خافيير أجيري مدرب منتخب مصر السابق ووخوان كارلوس أوسوريو مدرب الزمالك الحالي.

وتابع التقرير أن إدارة كلوب أمريكا رصدت 1.5 مليون دولار راتبا سنويا لإقناع أوسوريو.

الزمالك، فيتو

خوان كارلوس أوسوريو مع الزمالك

وخاض نادي الزمالك 6 مباريات تحت قيادة أوسوريو بواقع 5 مباريات في الدوري المصري ومباراة في كأس مصر. 

وتعادل مع المقاولون العرب في الدوري المصري بنتيجة 2-2، وفاز على سيراميكا كليوباترا بهدف نظيف في الدوري المصري، كما فاز على بروكسي في كأس مصر بنتيجة 3-2، وخسر من الإسماعيلي بنتيجة 2-1 في الدوري المصري، ثم فاز على أسوان 1-0 بالدوري، وأخيرا تعادل مع الداخلية 1-1 في الدوري المصري. 

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