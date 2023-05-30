الثلاثاء 30 مايو 2023
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حوادث

حريق هائل يلتهم ماركت شهير بمنطقة التجمع الأول (صور)

مطافي، فيتو
مطافي، فيتو

نشب منذ قليل حريق  في ماركت أوسكار بمنطقة التجمع، وهرعت  قوات الحماية المدنية بالقاهرة لإخماده.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة بلاغًا بنشوب حريق داخل مبنى يستخدم سوبر ماركت أوسكار، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ 10 سيارات إطفاء وبالفحص تبين أن الحريق نشب داخل المبنى بالكامل، وجرى فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات.

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