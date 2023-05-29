الإثنين 29 مايو 2023
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حوادث

حريق هائل اندلع داخل مخزن ملابس جاهزة بالمنيا

حريق،فيتو
حريق،فيتو

أخمدت قوات الحماية المدنية في محافظة المنيا، حريقا هائلا اندلع داخل مخزن ملابس جاهزة وبطاطين، بمدينة أبوقرقاص، بسبب حدوث ماس كهربائي، دون إصابات أو خسائر بشرية.


تلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بنشوب حريق هائل بمخزن ملابس وبطاطين داخل شقة في مدينة أبوقرقاص بجنوب المحافظة.


بانتقال الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية تم إخماد الحريق والسيطرة عليه ومنع امتداده للمنازل المجاورة دون إصابات بشرية.


وبالفحص وإجراء التحريات الأولية تبين أن الحريق نشب داخل شقة ملك "أيمن.ن.م"، وتقع بالطابق الرابع خلف البوسطة القديمة بمدينة أبوقرقاص وتستخدم كمخزن للملابس، مما أسفر عن احتراق الشقة بالكامل وكان داخلها بطاطين وملابس جاهزة، دون إصابات بشرية.  


وأفادت التحريات الأولية نشوب الحريق بسبب حدوث ماس كهربائي، وتم التحفظ علي مكان الحريق وإخطار المعمل الجنائي لتحقيق الأدلة للمعاينة وحصر التلفيات وتباشر النيابة العامة التحقيق.


وفي وقت سابق، شهدت محافظة المنيا، أمس الأحد، نشوب حريقين، الأول داخل منزل بقرية نزلة اسطال في مركز سمالوط، والثاني بغرفة تابعة للسكة الحديد في مدينة المنيا، وتم إخمادهما دون إصابات بشرية، وأفادت التحريات الأولية أن سبب الحريقين حدوث ماس كهربائي.

 

كما أخمدت قوات الحماية المدنية حريق محدود اندلع بمدخنة مطعم شهير بشارع كورنيش مدينة المنيا، بسبب ارتفاع درجات الحرارة دون إصابات بشرية، أو خسائر مادية.

 

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بنشوب حريق في مدخنة بمطعم كائن بشارع كورنيش النيل في مدينة المنيا.

 

بانتقال الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية تبين نشوب الحريق بمدخنة مطعم بشارع كورنيش المدينة بحي شمال، بسبب ارتفاع درجة الحرارة، وتم السيطرة عليه وإخماده، قبل امتداده دون إصابات بشرية أو خسائر مادية.

 

وقبل قليل أخمدت قوات الحماية المدنية في محافظة المنيا حريق اندلع بشريط السكة الحديد بالقرب من محطة قطارات مركز مغاغة في شمال محافظة المنيا دون أضرار أو إصابات بشرية، حيث أسفر الحريق عن التهام بعض الحشائش، وتم التحفظ على مكان الحريق وإخطار المعمل الجنائي لتحقيق الأدلة للمعاينة واتخاذ اللازم.

 

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