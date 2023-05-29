الإثنين 29 مايو 2023
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حوادث

الحماية المدنية تنقذ الموظفين بسلالم هيدروليكية في حريق جهاز 15 مايو (صور)

الحماية المدنية تنقذ
الحماية المدنية تنقذ الموظفين من النيران، فيتو

نجحت الحماية المدنية بالقاهرة فى إنقاذ الموظفين المحتجزين داخل مبنى جهاز مدينة 15 مايو بسبب النيران باستخدام سلالم هيدروليكية.

حريق جهاز مدينة 15 مايو 

ويستمع فريق من رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة لأقوال العاملين بجهاز 15 مايو وشهود عيان للوقوف على ملابسات حريق نشب داخل مبنى جهاز مدينة 15 مايو جنوب القاهرة.

الحماية المدنية تنقذ الموظفين من النيران، فيتو

وسيطرت الإدارة العامة للحماية المدنية على حريق نشب داخل مبنى جهاز مدينة 15 مايو مكون من 7 طوابق.

وكانت غرفة عمليات الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا بنشوب حريق داخل مبنى جهاز مدينة 15 مايو مكون من 7 طوابق بمدينة 15 مايو، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة ب10 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

الحماية المدنية تنقذ الموظفين من النيران، فيتو

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وبالفحص تبين أن الحريق نشب داخل المبنى بالكامل، وجرى فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات.

وتم فصل الكهرباء والغاز بمحيط المبنى المشتعل.

الحماية المدنية تنقذ الموظفين من النيران، فيتو

جهود الحماية المدنية في التعامل مع الحرائق

ووضعت الإدارة العامة للحماية المدنية مجموعة من الأخطاء التي يرتكبها قاطنو الشقق والعقارات السكنية، تؤدي إلى اندلاع الحرائق، منها عدم وجود فتحات تهوية سواء في الشقق أو داخل المخازن التي تحتوي على مواد قابلة للاشتعال.

وتشدد الإدارة على عدم استعمال أسلاك كهربائية مقلدة لا تتحمل الضغوط وتؤدي لنشوب حرائق بسبب الماس الكهربائي، بالإضافة إلى الأحمال الزائدة، بسبب تشغيل الأجهزة الكهربائية، وتخزين مواد سريعة الاشتعال بجوار مصدر حراري. 

وتشير الإدارة إلى أن هناك أخطاء متكررة للحرائق منها كثرة اللجوء لوصلات الكهرباء العشوائية التي تؤدي للحرائق، والتدخين عند الشعور بالنعاس وعدم التأكد من إطفاء السيجارة، وترك الشموع أو أعواد الكبريت فى متناول الأطفال، واستخدم الماء فى حرائق الزيت المشتعلة، واستخدام أعواد الكبريت لاختبار تسرب الغاز، والأفضل استبدال الصابون به.

وحول إجراءات الوقاية من الحرائق فتكون عن طريق: التفتيش والفحص الدوري على أماكن العمل وإذ يعتبر التفتيش بطريقة دورية على مواقع العمل حتى وإن كانت مصممة ضد الحرائق والوقاية منها من أهم الإجراءات الوقائية ضد الحرائق ووضع نظام أمان بالمبنى وذلك كتركيب عدد من طفايات الحريق بأكثر من مكان بالمبنى ووضع إرشادات للسلامة الأمنية والالتزام بها للحد من خطر نشوب الحرائق.

ويتم تركيب نظام الإنذار الاتوماتيكي أو التلقائى فى المبانى وتستخدم أنظمة الإنذار الأتوماتيكية فى الأماكن والقاعات التي تتزايد احتمالات حدوث الحرائق بها وما قد تنجم عنه من خسائر.

وتعمل أجهزة الإنذار الأتوماتيكية حال وقوع حريق على اختصار الفترة الزمنية الواقعة بين لحظة وقوع الحريق ولحظة اكتشافه ما يفسح المجال أمام سرعة التدخل وفعالية عمليات المكافحة والسيطرة على الحريق وبالتالي تقليل حجم الخسائر الناجمة عنه.

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