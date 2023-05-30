محمد فاروق: الشحات يرفض التجديد للأهلي بسبب بند.. وضوء أخضر لرحيل ديانج

الأهلي، أكد الإعلامي محمد فاروق أن خلاف وقع بين حسين الشحات جناح فريق الأهلي وناديه حول بعض البنود التعاقدية قبل تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري بشكل رسمي.

وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو على قناة "تن": "على الرغم من اتفاق النادي الأهلي مع حسين الشحات على التجديد ومدة العقد لمدة موسمين قادمين والمقابل المادي إلا أن حسين الشحات يرفض التوقيع بسبب رغبته في إلغاء بند نسبة المشاركة في العقد الجديد مع القلعة الحمراء وهو ما تتحفظ عليه إدارة النادي الأهلي".

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وتابع: "من المقرر أن يتم حسم ملف تجديد حسين الشحات مع النادي الأهلي بعد مباراتي نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربي".

الأهلي يبدأ سيناريو تسويق ديانج

وواصل محمد فاروق أن النادي الأهلي بدأ سيناريو تسويق المالي أليو ديانج لاعب وسط الفريق الأحمر قبل نهاية الموسم الجاري تمهيدًا للرحيل إلى أي من الدوريات العربية أو الأوروبية في الموسم المقبل.

وشدد: "كلف النادي الأهلي أمير توفيق مدير التعاقدات بتسويق ديانج وعرضه على بعض الأندية العربية في الخليج سواء في الدوري الإماراتي أو السعودي من أجل رحيله في الموسم الجديد سواء عن طريق الإعارة أو البيع النهائي بمقابل مادي جيد".

وتابع: "تراجعت فرص ديانج في الانتقال إلى أوروبا في الفترة الأخيرة بسبب تراجع مستواه مع النادي الأهلي وعدم مشاركته بصفة مستمرة عكس ما حدث معه منذ موسم وتلقيه عروض كثيرة".

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في تحقيق الفوز على نظيره فريق سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد في اللقاء المؤجل من الجولة السابعة والعشرين من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2022-2023 الذي أقيم على ملعب القاهرة الدولي.

وأحرز حسين الشحات هدف الفوز للأهلي في أحداث الشوط الثاني ليضيف ثلاث نقاط جديدة للاحمر وذلك في البروفة الأخيرة قبل مباراة الذهاب مع الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ترتيب الدوري المصري 2023

1- الأهلي 62 نقطة من 24 مباراة

2- بيراميدز 58 نقطة من 28 مباراة

3- فيوتشر 54 نقطة من 28 مباراة

4- الزمالك 47 نقطة من 28 مباراة

5- المقاولون العرب 41 نقطة من 29 مباراة

6- المصري البورسعيدي 40 نقطة من 29 مباراة

7- فاركو 40 نقطة من 29 مباراة

8- الاتحاد السكندري 40 نقطة من 28 مباراة

9- إنبي 36 نقطة من 29 مباراة

10- سموحة 35 نقطة من 29 مباراة

11- الإسماعيلي 32 نقطة من 28 مباراة

12- سيراميكا كليوباترا 31 نقطة من 29 مباراة

13- البنك الأهلي 31 نقطة من 29 مباراة

14- أسوان 31 نقطة من 29 مباراة

15- غزل المحلة 31 نقطة من 29 مباراة

16- الداخلية 28 نقطة من 29 مباراة

17- طلائع الجيش 26 نقطة من 28 مباراة

18- حرس الحدود 16 نقطة من 28 مباراة

الأهلي يحقق الكلين شيت السابعة عشر بالدوري

وتعد مباراة سيراميكا كليوباترا هي المباراة السابعة عشر التي ينجح فيها المارد الأحمر في الحفاظ على نظافة شباكه خلال الـ 24 مباراة التي خاضها الفريق في بطولة الدوري الممتاز للموسم الحالي.

17 مباراة كلين شيت للأهلى بالدوري الموسم الحالي

1- الأهلي 1-0 الإسماعيلي الجولة الأولى بالدوري

2- الأهلي 1-0 أسوان الجولة الثانية بالدوري

3- الأهلي 2-0 غزل المحلة الجولة السادسة بالدوري

4- الأهلي 3-0 الاتحاد السكندري الجولة الرابعة بالدوري

5- الأهلي 0-0 سموحة الجولة التاسعة بالدوري.

6- الأهلي 3-0 بيراميدز الجولة الحادية عشرة بالدوري

7- الأهلي 2-0 إنبي الجولة الثانية عشرة بالدوري

8- الأهلي 0-0 المصري البورسعيدي الجولة الثالثة عشر بالدوري

9- الأهلي 3-0 الزمالك الجولة الرابعة عشرة بالدوري

10- الأهلي 1-0 البنك الأهلي الجولة الخامسة عشرة بالدوري

11- الأهلي 3-0 أسوان الجولة التاسعة عشرة بالدوري المصري

12- الأهلي 3-0 غزل المحلة الجولة الثالثة والعشرين بالدوري المصري

13- الأهلي 3-0 فاركو الجولة الخامسة والعشرين بالدوري المصري

14- الأهلي 2-0 سموحة الجولة السادسة والعشرين بالدوري المصري

15- الأهلي 2-0 إنبى الجولة التاسعة والعشرين بالدوري

16 الأهلي 2-0 طلائع الجيش الجولة الثانية والعشرين بالدوري

17- الأهلي 1-0 سيراميكا كيلوباترا الجولة السابعة والعشرين بالدوري