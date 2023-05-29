الثلاثاء 30 مايو 2023
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رياضة

ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد فوز الأهلي وبيراميدز

ترتيب الدوري المصري
ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد فوز الأهلي وبيراميدز،فيتو

ترتيب الدوري المصري، واصل الأهلي تربعه على قمة ترتيب الدوري المصري الممتاز، بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا 1-0 في مؤجلات الدوري المصري.

وجاء ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد فوز الأهلي علي سيراميكا 1-0، وبيراميدز على الاتحاد السكندري 2-1 في مؤجلات الدوري الممتاز كالتالي: 

ترتيب الدوري المصري 2023
 

1- الأهلي  62 نقطة من 24 مباراة 
2- بيراميدز  58 نقطة من 28 مباراة
3- فيوتشر  54 نقطة من 28 مباراة 
4- الزمالك  47 نقطة من 28 مباراة 
5- المقاولون العرب  41 نقطة من 29 مباراة 
6- المصري البورسعيدي  40 نقطة من 29 مباراة
7- فاركو  40 نقطة من 29 مباراة
8- الاتحاد السكندري 40 نقطة من 28 مباراة
9- إنبي 36 نقطة من 29 مباراة
10- سموحة  35 نقطة من 29 مباراة
11- الإسماعيلي  32 نقطة من 28 مباراة
12- سيراميكا كليوباترا  31 نقطة من 29 مباراة
13- البنك الأهلي  31 نقطة من 29 مباراة
14- أسوان  31 نقطة من 29 مباراة
15- غزل المحلة  31 نقطة من 29 مباراة
16- الداخلية  28 نقطة من 29 مباراة
17- طلائع الجيش  26 نقطة من 28 مباراة
18- حرس الحدود  16 نقطة من 28 مباراة

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جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز 

بيراميدز والاتحاد السكندري

خطف فريق بيراميدز فوزا غاليا من أنياب الاتحاد السكندري، بهدفين مقابل هدف في اللقاء المؤجل من الجولة 27، ضمن مباريات الدوري الممتاز.

أهداف مباراة بيراميد والاتحاد السكندري 


أحرز إبراهيم عادل هدف التقدم لـ بيراميدز في الدقيقة ١٩ وتعادل عمار حمدي للاتحاد في الدقيقة ٢٢، وجاء الشوط الأول قويا من كلا الفريقين وتبادلا السيطرة على أحداثه حتى سجل بيراميدز الهدف الأول عن طريق إبراهيم عادل وبعدها مباشرة رد الاتحاد بهدف التعادل عن طريق عمار حمدي، وبعد الهدفين تبادل الفريقين السيطرة على الكرة ولكن بدون خطورة حقيقية، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 1-1.

وفي الشوط الثاني أحرز فخري لاكاي هدف الفوز لبيراميدز في الدقيقة 77، لتنتهي المباراة بفوز بيراميدز على الاتحاد بهدفين مقابل هدف.

 

ترتيب بيراميدز والاتحاد السكندري بالدوري  


ويحتل بيراميدز المركز الثاني في ترتيب جدول الدورى الممتاز برصيد 58 نقطة جمعها من 28 مباراة، فاز في 17 لقاء وتعادل في 7 مواجهات، وخسر 4 مباريات، وسجل لاعبوه 43 هدفًا، واستقبلت شباكهم 18، بينما يحتل الاتحاد المركز السابع بجدول الترتيب برصيد 40 نقطة وهو نفس رصيد المصري وفاركو.

 

باتشيكو يعلق على فوز بيراميدز على الاتحاد السكندري بالدوري

بيراميدز يحقق فوزا غاليا على الاتحاد السكندري 2-1 في الدوري المصري

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