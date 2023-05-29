الإثنين 29 مايو 2023
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خارج الحدود

منظمة الأمن والتعاون في أوروبا تشكك في نزاهة الانتخابات التركية

أردوغان، فيتو
أردوغان، فيتو

رفض مراقبو منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في بيان مشترك، اعتبار الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية التي جرت أمس الأحد بأنها "حرة ونزيهة".

 

الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية

وقالت رئيسة وفد الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا فرح كريمي: " في الوضع الصعب الذي نحن فيه في تركيا، ولكن مع ارتفاع نسبة الإقبال وإدراك أنه كان أمام الناس خيار بين البدائل السياسية الحقيقية، سيكون من قصر النظر القول إن الانتخابات كانت حرة أو نزيهة".

 

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وأشارت إلى ضرورة مراعاة تعليقات منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، حول ما اسمته التغطية "المتحيزة" للانتخابات في وسائل الإعلام، وعدم وصول المعارضة إلى وسائل الإعلام.

 

ومن جانبه قال رئيس بعثة مراقبي الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا فرانك شوابي: "من الصعب وصف عملية معقدة  كالانتخابات بكلمة أو اثنيتن، إذا سألت أولادي: عندما يلعب فريقا كرة قدم، وأحد هذين الفريقين يمتلك أحذية والآخر لا، هل سيكون هذا عادلا أم لا؟، لا أعرف، الأمر ليس سهلا، كان علينا تقييم الكثير من الجوانب، ولا نريد اختزال هذا التقييم في كلمة أو كلمتين".

 

وأشار الى أن الجولة الثانية من التصويت جرت في ظروف "لم تكن دائما مطابقة لشروط اجراء انتخابات ديمقراطية".

 


الانتخابات الرئاسية التركية

أعلنت  الهيئة العليا للانتخابات التركية مساء  أمس الأحد  فوز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بولاية رئاسية جديدة.

 

وأعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات في تركيا ان أردوغان حصل على 52.14% من الأصوات مقابل 47.86% لكيليجدار أوغلو بعد إحصاء جميع الأصوات تقريبا.
 

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