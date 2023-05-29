الثلاثاء 30 مايو 2023
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حوادث

حبس المتهمين باختطاف طالب الإسكندرية بسبب خلافات مالية

حبس متهمين،فيتو
حبس متهمين،فيتو

أمرت النيابة العامة، حبس المتهمين باختطاف طالب الإسكندرية 4 أيام على ذمة التحقيقات احتياطيا وذلك لوجود لخلافات مالية مع أحد أقاربه.

 

كان قطاع الأمن العام ،تمكن من ضبط مرتكبى واقعة اختطاف طالب بالإسكندرية لخلافات مالية مع أحد أقارب وأخطرت النيابة العامة بالواقعة.

تلقى قسم شرطة أول المنتزه بمديرية أمن الإسكندرية بلاغا من (ربة منزل - مقيمة بدائرة القسم) بغياب نجلها "طالب"، واتهامها عاملا - له معلومات جنائية - مقيم بدائرة مركز شرطة رشيد بالبحيرة، بأنه وراء إرتكاب الواقعة لوجود خلافات مالية بينه، وبين (نجل عم المختطف - مقيم بدائرة مركز إيتاى البارود بالبحيرة "وحاليا خارج البلاد").

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و تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية وأسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة كلٍ من (المشكو فى حقه، بالإشتراك مع "3 أشخاص آخرين - لأحدهم معلومات جنائية" – مقيمين بنطاق محافظتى الإسكندرية والبحيرة).. ولدى تضييق الخناق عليهم من قِبل الأجهزة الأمنية قاموا بإطلاق سراح المختطف.. وقد تم العثور عليه.

 

 وبمناقشته قرر بقيام أحد المتهمين بالتواصل معه من خلال حساب "يحمل إسم نجل عمه المتواجد بالخارج" على موقع "فيس بوك" استدراجه بزعم تسليمه أوراق ومبالغ مالية خاصة بنجل عمه، ولدى وصوله لإحدى المناطق بدائرة قسم شرطة كرموز، قاموا باصطحابه بسيارة "ملك وقيادة أحدهم" لإحدى المزارع بدائرة مركز شرطة رشيد بالبحيرة واستولوا على "هاتفه المحمول"، وإطلاق سراحه عقب ذلك.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم، وأمكن ضبطهم والسيارة المستخدمة فى الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة لذات السبب وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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