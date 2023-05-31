هل الاستيراد الحل الوحيد لارتفاع أسعار اللحوم، نقابة الجزارين تكشف عن مقترحات لحل الأزمة

ألقت أزمة ارتفاع أسعار اللحوم بظلالها على مصر، ليحاول جميع المعنيين بالقطاع الوصول إلى حلول لتخطي هذه الأزمة، التي بدأت بوادرها مع ارتفاعات قياسية في أسعار اللحوم عقب انتهاء عيد الفطر الماضي، لتصل أسعار اللحوم إلى 380 جنيهًا للكيلو في المناطق الشعبية، فيما حلقت أسعار اللحوم لتلامس الـ 500 جنيه في المناطق الراقية.

الجزارين تطالب بإغلاق محلات الجزارة لإنقاذ موسم عيد الأضحى

عيد أضحى مهدد بخطر ارتفاع أسعار اللحوم، هكذا وصفه الجزارين، معلنين تخوفهم من استمرار الوضع كما هو عليه حتى موسم عيد الأضحى، الذي يعني بالنسبة لهم أنه «أضحى بلا لحوم»، ليعلن عدد من الجزارين بشعبة القصابين بالغرفة التجارية مطالبهم بإغلاق المحلات لمدة شهر قبل عيد الأضحى، حتى يحدث قلة في الطلب مع الإغلاق، ويزيد المعروض خلال العيد، لكن المطلب لم يلاقي قبول لعدد من الجزارين الذين أكدوا أن تلك ستكون فرصة للسلاسل الغذائية لاحتكار اللحوم، والبيع بالأسعار التي يفرضونها، فاللحمة لا تباع في محلات الجزارة فقط، بل هناك منافسة شرسة من السلاسل الغذائية الكبرى، التي لا تتبع إلا سياستها التجارية فقط.

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خسائر الجزارين من ارتفاع أسعار اللحوم

وأكد هيثم عبدالباسط، نائب رئيس شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن الجزارين طالبوا بغلق المجازر ومحلات الجزارة لمدة شهر قبل عيد الأضحى، وذلك مع الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها أسعار اللحوم، التي أدت إلى تضرر الجزارين من ارتفاع أسعار اللحوم، وإصابة القطاع بالركود، ومعه تكبد أصحاب المحلات خسائر كبيرة لا يتخيلها المواطنين من غلاء اللحوم، مستنكرًا إلقاء اللوم على الجزارين في ارتفاع الأسعار، بالرغم من أن الجزار هو آخر حلقات منظومة بيع اللحوم.

مساعي الحكومة لحل أزمة اللحوم قبل عيد الأضحى

وتوالت تصريحات الجهات الحكومية ممثلة في وزارتي التموين والزراعة، بأن الحكومة تسعى لاستيراد كميات من اللحوم من مناشيء عدة، كان آخرها إعلان وزارة الزراعة السعي لاستيراد 170 ألف رأس، وتضمن 45 ألف رأس عجول ذبيح فوري، إضافة إلى 20 ألف رأس غنم، فضلًا عن 105 آلاف رأس عجول تسمين، وأن هذه الأعداد تضاف إلى 180 ألف رأس تم إستيرادها وتسمينها سابقًا داخل مصر.

دعم الإنتاج المحلي من العجول والماشية

وأعلنت الحكومة ممثلة في وزير الزراعة، زيادة الإفراجات الجمركية عن الأعلاف، بهدف توفيرها للسوق المحلي، دعمًا للثروة الحيوانية والداجنة، إذ مع أزمة نقص كميات الأعلاف وارتفاع سعرها ارتفعت أسعار اللحوم والدواجن.

وأعلن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه في الفترة من 19 حتى 25 مايو الجاري تم الإفراج عن 254 ألف طن من الذرة، وفول الصويا بنحو 115 مليون دولار، وشملت الإفراجات نحو 221 ألف طن من الذرة بقيمة 80 مليون دولار، ونحو 33 ألف طن من فول الصويا بقيمة 25 مليون دولار، وأعلاف بنحو 10 مليون دولار، وبذلك يصل إجمالي ما تم الإفراج عنه في الفترة من 16 أكتوبر الماضي حتى 25 مايو 2023 نحو 5.2 مليون طن، منهم 3.9 مليون طن ذرة، 1.3 مليون طن فول صويا وإضافات أعلاف، بقيمة إجمالية بلغت 2.5 مليار دولار.

أسعار اللحوم في المجمعات الاستهلاكية ومنافذ التموين

أما وزارة التموين، فأعلنت أنها تعمل على زيادة كميات اللحوم السودانية لتلبية احتياجات المواطنين استعدادًا لعيد الأضحى المبارك، إضافة إلى أنه سيتم توفير اللحوم من دولة جيبوتي خلال الفترة القليلة المقبلة.

وأشارت وزارة التموين إلى ثبات أسعار اللحوم السودانية ليبلغ سعر الكيلو نحو 195 جنيهًا، بحد أقصى من 2 إلى 3 كيلو لكل مواطن في المجمعات الاستهلاكية.

أما اللحوم المجمدة المستوردة، فسجل الكتف البتلو بالعظم سعر 130 جنيها، كيلو الضأن المجمد نحو 180 جنيها، وكيلو الكبدة نحو 140 جنيها.

استيراد اللحوم

استمرار التعاقد على استيراد اللحوم

واستقبلت مصر خلال الأيام الماضية، شاحنة تحمل نحو 4 آلاف رأس ماشية كانت محتجزة عبر الحدود مع السودان عند معبر قسطل البري، وهي الأولى منذ بداية الأزمة السودانية، ومن المتوقع وصول شحنات أخري خلال الفترة المقبلة وذلك مع اقتراب عيد الأضحى المبارك.

وقال الدكتور علي المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه يتم عقد اجتماعات دورية لتأمين وصول شحنات اللحوم المتعاقد عليها من السودان في ظل الأحداث السودانية، مشيرًا إلى أن مصر تدرس تنويع مصادر استيراد اللحوم والأبقار من دولتي الصومال وتشاد، وذلك في إطار استراتيجيتها لتعزيز أرصدتها من السلع الأساسية

هل الاستيراد هو الحل الوحيد لأزمة ارتفاع أسعار اللحوم؟

وردًا على سؤال طرحته «فيتو» على عادل أبوتيج نقيب الجزارين بالنقابة العامة للعاملين بالجزارة بشأن هل الإستيراد هو الحل الوحيد لأزمة ارتفاع أسعار اللحوم؟ أكد «أبوتيج» حرص الحكومة على تعزيز مخزونها الاستراتيجي من اللحوم بإجراء تعاقدات لإمدادات اللحوم من بدائل متعددة بضم دول جديدة ‏إلى جانب اهتمام الدولة بإطلاق العديد من المشروعات القومية للنهوض بالثروة الحيوانية، تنفيذًا لتوجيهات مجلس الوزراء بشأن توفير اللحوم الحمراء وزيادة المعروض في الأسواق بأسعار مناسبة لتلبية إحتياجات عيد الأضحي المبارك.

النقابة العامة للجزارين تقدم مقترح لوزير الزراعة لحل أزمة اللحوم

وقال نقيب الجزارين، لـ «فيتو» إن الاستيراد يعد حلًا مؤقتًا وليس جذريًا، وأن النقابة العامة للجزارين أرسلت خطابًا موجهًا إلى وزارة الزرعة يتضمن مقترحها للخروج من أزمة ارتفاع أسعار اللحوم في الأسواق، الذي جاء فيه أنه « نظرًا لما تمر به البلاد من ظروف صعبة كما في العالم أجمع وحسب توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بتضافر الجهود للخروج من هذه الأزمة، ترجو النظر في مقترحنا، بتقليص عدد أيام المسموح بها بالذبح إلى أربعة أيام أسبوعيًا كما كان في السابق».

تقليص أعداد الذبح بالمجزر الواحد يوفر 14 ألف رأس سنويًا

وأشار نقيب الجزارين إلى أن مقترح تقليص عدد أيام الذبح في المجازر على مستوى الجمهورية إلى 4 أيام، سيساهم في زيادة المعروض من اللحوم في الأسواق، موضحًا أنه إذ وافقت وزارة الزراعة وتم منع الذبح الثلاث أيام فإنه بحسبة بسيطة لو أن كل مجزر على مستوى الجمهورية يقوم بذبح 100 رأس في اليوم على أسوء الظروف ، فإنه لو حسبنا 3 أيام كل أسبوع على مدار الشهر، ب 12 يومًا، وفي العام بـ 144 يومًا، إذًا بعملية حسابية فإن نتيجة ضرب 144 يومًا في 100 رأس المذبوحة في اليوم، يكون الناتج توفير 14400 رأس في المجزر الواحد.

تقليص الذبح في مذابح الجمهورية يوفر 6.6 مليون رأس سنويًا

وأضاف: «أبوتيج» أنا عدد المجازر الحكومية على مستوى الجمهورية يبلغ نحو 463 مجزرًا، وبحسبة أخيرة فإنه بضرب عدد المجازر وعدد الرؤوس المتوفرة في المجزر الواحد (أي 463 *14400) أي توفير 6667200 رأس في السنة الواحدة، وهذا بخلاف الذبح المخالف وغير المجازر الخاصة.

وتابع نقيب النقابة العامة لعاملين بالجزارة أنه إذ وافق وزير الزراعة على هذا المقترح وتعميمه، فإن ذلك سيعود بالنفع على الجزارين والمواطنين والدولة بصفة عامة، إذ أنه على أقل التقدير سيعمل على تثبيت الأسعار ويحد من ارتفاعها وسيوفر العملة الصعبة التي تستخدم في الاستيراد.