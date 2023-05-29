الإثنين 29 مايو 2023
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أخبار مصر

التموين: ثبات أسعار اللحوم السودانية بالمجمعات بحلول عيد الاضحى، اعرف السعر

اللحوم السودانية،فيتو
اللحوم السودانية،فيتو

أسعار اللحوم، أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية استمرار ضخ اللحوم السودانية لتلبية احتياجات المواطنين قبل عيد الأضحى المبارك.


وتبلغ كميات اللحوم التى يتم طرحها يوميا 1500 رأس ماشية على مستوى الجمهورية من خلال شركات المجمعات الاستهلاكية فى محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية ومنافذ شركات الجملة فى باقى محافظات الوجهين البحرى والقبلى، حيث تقوم وزارة التموين باستيراد العجول السودانية حية  ويتم ذبحها فى أبو سمبل وتوزيعها طازجة على منافذ وزارة التموين.

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وأكدت وزارة التموين ثبات أسعار اللحوم السودانية بحلول عيد الأضحى المبارك، ويبلغ سعر الكيلو 195 جنيها.

 

وتعمل وزارة التموين على زيادة كميات اللحوم السودانية لتلبية احتياجات المواطنين وحتى عيد الاضحى المبارك.


وحددت وزارة التموين من  2 إلى 3  كيلو من اللحوم السوداني كحد أقصى لكل مواطن.

 

المخزون الاستراتيجي من السلع


وتعمل وزارة التموين علي التنوع في مناشيء استيراد اللحوم وتأمين المخزون الاستراتيجي والذي يساعد علي مضاعفة الكميات التي يتم ضخها.

 

واستقبلت مصر خلال الأيام الماضية،  نحو 4 آلاف رأس ماشية كانت محتجزة عبر الحدود مع السودان عند معبر قسطل البري.

 

وتعد هذه الشاحنة الأولى من نوعها التي تصل إلي مصر منذ بداية الأزمة السودانية، ومن المتوقع وصول شحنات أخري خلال الفترة المقبلة وذلك مع اقتراب عيد  الأضحى المبارك.

 

وقال الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية،  انه يتم  عقد اجتماعات دورية  لتأمين وصول  شحنات اللحوم المتعاقد عليها من السودان في  ظل ظروف الحرب الدائرة هناك.

وقال الوزير إن مصر تدرس تنويع مصادر استيراد  اللحوم والأبقار من الصومال وتشاد في إطار استراتيجيتها لتعزيز أرصدتها من السلع الأساسية.

وأضاف الوزير أن هناك 5 آلاف رأس ماشية موجودة حاليا موجودة بالفعل داخل المحاجر بمصر وتعد بمثابة المخزون الاستراتيجي لمصر والذي يصل 1.7 شهر.

 

وأكد الوزير أنه تم فتح اعتماد مالي بقيمة 10 ملايين دولار، للتعاقد علي شحنات جديدة من  رؤوس الماشية، لافتا إلي أنه سيتم توفير  لحوم حية من جيبوتي وضخها بالمنافذ فور وصولها.


الاستعدادات لعيد الأضحى

وصرح الدكتور علي المصليحي وزير التموين والتجارة الداخلية بحدوث انفراجة قريبة في أزمة توفير اللحوم الفترة القادمة مع حلول عيد الأضحى المبارك.

وقال الوزير  إن الوزارة تعمل جاهدة في توفير اللحوم الحمراء استعدادا لعيد الأضحى المبارك.

 

توفير اللحوم من جيبوتي

وأكد وزير التموين أن الوزارة ستعمل على توفير اللحوم من كافة الجهات وقريبا،  سيتم توفير اللحوم من دولة جيبوتي خلال الفترة القليلة المقبلة.

وأوضح استمرار تدفق اللحوم السودانية الفترة المقبلة لحل الأزمة المؤقتة لنقص توافر اللحوم.


أسعار اللحوم داخل المجمعات الاستهلاكية

وارتفعت أسعار اللحوم السودانية الطازجة بالمجمعات الاستهلاكية اعتبارًا من أول مايو الجاري، بزيادة 30 جنيهًا للكيلو الواحد.


وبلغ سعر كيلو اللحوم السودانية الطازجة بالمجمعات الاستهلاكية بعد ارتفاع أسعارها 195 جنيهًا، بعدما كان سعر الكيلو 165 جنيهًا.


أسعار اللحوم المستوردة
 

وعن أسعار اللحوم المجمدة المستوردة  بالمجمعات الاستهلاكية، فجاءت كالآتي: الكتف البتلو بالعظم 130 جنيها، كيلو الضأن المجمد 180 جنيها، وكيلو الكبدة بـ 140 جنيها.
 

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اسعار اللحوم السودانية اسعار اللحوم السوداني اللحوم المجمدة المستوردة وزارة التموين

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