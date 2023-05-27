303 جنيهات متوسط سعر لحوم الكندوز في الأسواق اليوم

30 يومًا تفصلنا عن عيد الأضحى المبارك، ومازالت أسعار اللحوم في الأسواق عند معدلاتها المرتفعة، متوسط سعر كيلو لحم الضأن الصافي نحو 343.8 جنيهًا، فسجل اللحم البتلو الصافي متوسط سعر قدره 329 جنيهًا، فيما بلغ متوسط سعر لحوم الكندوز نحو 303 جنيهات.

«فيتو» تنشر في السطور التالية أسعار اللحوم في المحلات والسلاسل الغذائية الكبرى اليوم السبت 27 - 5 - 2023

أسعار اللحوم في السلاسل الغذائية اليوم السبت

البداية مع سعر اللحوم في السلاسل الغذائية الكبرى اليوم السبت، حيث تراوح سعر كيلو كبدة إسكندراني مجمدة وزن 850 إلى 1000 جرام بسعر 202 جنيه، وانتركوت بقري بلدي بسعر 369.95 جنيه، مكعبات لحم بقري بسعر 284.9 جنيه، وسمانة بقري بلدي سعر 394.95 جنيه، وكفتة مجمدة وزن 850 إلى 1000 جرام بسعر 245.95 جنيه، ومكعبات بقري بلدي قليل الدسم بسعر 385.95 جنيه، وممبار بقري نحو 85 جنيهًا للقطعة الواحدة، ولحم بقري مفروم بلدي بسعر 282.95 جنيه، ورامب بقري بلدي بسعر 394.95 جنيه، وسجق لحم بقري بسعر 349.95 جنيه، وظهر فخدة بلدي بقري سعر 394.95 جنيه، ورقبة بقري بسعر 359.95 جنيه.

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وبلغ سعر كفتة ضاني مجمدة وزن 850 إلى 1000 جرام نحو 249.5 جنيه، وموزة بقري بلدي بسعر 379.95 جنيه، واسكالوب بقري بلدي بسعر 394.95 جنيه، وكفتة بقري بسعر 295.95 جنيه، ومكعب لحم بقري برازيلي مجمد وزن من 850 إلى 1000 جرام بسعر 289.95 جنيه، وسجق بقري قليل الدسم نحو 389.95 جنيه، وستيك ريب أي بلدي بسعر 394.95 جنيه، ورستو ضاني بسعر 412.95 جنيه، وعظام بسعر 14.95 جنيه للكيلو.

وعن أسعار البرجر في السلاسل الغذائية اليوم السبت، سجل برجر لحم بقري سعر 329.95 جنيه، وبرجر وزن 850 إلى 1000 جرام بسعر 249.5 جنيه، وبرجر ستيك مجمد وزن 850 إلى 1000 جرام فسجل نحو 249.5 جنيه، وروست بيف بلدي بسعر 397.95 جنيه، ومخاصي بسعر 341.65 جنيه، وعرق فلتو بلدي بسعر 435.95 جنيه، ولحم مفروم برازيلي وزن من 850 إلى 1000 جرام بسعر 245.95 جنيه، ولحم بقري توب سايد بلدي بسعر 394.95 جنيه، وستروجانوف باللحم البلدي بسعر 394.95 جنيه.

أسعار اللحم الضأن في أسواق المحافظات

ونتتقل إلى أسعار اللحوم الضاني والبتلو والكندوز في المحلات وأسواق محافظات مصر، وذلك وفقًا للتقرير الصادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

البداية مع أسعار اللحم الضاني (الصافي وبالعظم) في الأسواق، بلغ متوسط سعر كيلو لحم الضأن الصافي نحو 343.8 جنيهًا، وبلغ أدنى سعر لكيلو اللحم الضأن نحو 250 جنيهًا في الأسواق مقابل 480 جنيهًا أعلى سعر لكيلو اللحوم الضاني في الأسواق.

وبلغ متوسط سعر اللحم الضاني بالعظم نحو 263 جنيهًا، وبلغ أقل سعر له في الأسواق نحو 150 جنيهًا مقابل أعلى سعر لكيلو اللحم الضأن بالعظم نحو 350 جنيهًا.

أسعار اللحوم بتلو في أسواق المحافظات

أما أسعار اللحوم الحمراء «البتلو» الصافي أو بالعظم، فسجل اللحم البتلو الصافي متوسط سعر قدره 329 جنيهًا في الأسواق، وسجل أدنى سعر للحوم الحمراء 250 جنيهًا للكيلو مقابل 410 جنيهات أعلى سعر للحم في الأسواق.

أما متوسط سعر كيلو لحم البتلو بالعظم فبلغ نحو 273.5 جنيه، وسجل أدنى سعر لكيلو اللحوم بتلو بالعظم نحو 150 جنيهًا، مقابل 350 جنيهًا أعلى سعر لكيلو اللحم في الأسواق.

سعر اللحوم الكندوز في أسواق المحافظات

وفيما يخص أسعار اللحوم الكندوز التي تختلف أسعارها وفقًا لعمر الذبيحة، إذ بلغ متوسط سعر لحم كندوز كبير نحو 263.6 جنيه في الأسواق، وتراوح سعر كيلو اللحم كندوز كبير بين 180 جنيهًا أقل سعر له في الأسواق، و300 جنيه كأعلى سعر للكيلو.

أما لحم كندوز وسط، فسجل متوسط السعر بنحو 303 جنيهات في الأسواق، ليبلغ أدنى سعر له نحو 190 جنيها للكيلو في الأسواق مقابل 350 جنيهًا لأعلى سعر للحم الكندوز في أسواق المحافظات.

وفيما يخض أسعار اللحم الكندوز صغير، سجل متوسط سعر بنحو 324.8 جنيه، وبلغ أدنى سعر له في الأسواق نحو 250 جنيهًا في الأسواق مقابل 380 جنيهًا أعلى سعر لكيلو اللحم في أسواق المحافظات.