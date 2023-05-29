نقيب الفلاحين الزراعيين: خسائر فادحة يتكبدها مربي الماشية رغم ارتفاع أسعار اللحوم

أكد محمد عبدالستار نقيب الفلاحين الزراعيين، أن ارتفاع أسعار الأعلاف كان السبب الرئيسي في أزمة اللحوم، إذ أن تكلفة التربية تكبد المربين الخسائر رغم ارتفاع أسعار اللحوم إلا أنها لا تغطي التكاليف الحقيقة للتربية.

تكلفة تربية الماشية ومقارنتها بأسعار بيع اللحوم

وأوضح نقيب الفلاحين الزراعين في تصريح لـ «فيتو» أنه بحسبة بسيطة في تربية الماشية، كيلو اللحم يكلف المربي نحو 200 جنيه يوميًا، لكن على «الطبلية» أي قائم يسعر كيلو لحم العجل بـ 130 جنيهًا، أي يخسر المربي نحو 70 جنيهًا في الكيلو، لو لديه 5 عجول فإن خسائره تصل لـ 3500 جنيه، فالعجل وزن 500 كيلو مثلًا يكلف المربي 65 ألف جنيه، وفي نهاية الدورة الإنتاجية يضطر لبيعه بسعر 50 ألف جنيه.

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تغير الحياة الريفية مع إقبال الفلاحين على بيع أراضيهم لللاشتثمار في شهادات الإدخار

وأضاف نقيب الفلاحين أن الحياة الريفية تغيرت ولم تعد كما في سابق عهدها، قائلًا: «الوضع تغير مع طرح البنوك شهادات إدخارية بعائد كبير، معها قام بعض الفلاحين ببيع أراضيهم، واستخدام الأموال في شراء الشهادات الإدخارية، التي تجلب لهم الربح دون عناء وشقاء، فمن كان يمتلك فدانًا من الأرض باعه بمبلغ 1.5 مليون جنيه ووضعهم في البنك وأصبح يحصل على عائد سنوي مربح بدون «شقاء»، بخلاف أمثالي الذين حافظوا على أرضهم طوال الموسم «أقلع وأفلح واشتل واسقى وأرعي» ولا أحصل على نفس العائد من الشهادة، فتحولت القرى المنتجة إلى مستهلكة، في كل شيء حتى تربية المواشي».

ثروة مصر من العجول البلدي مهددة بالإنقراض خلال عاميين

وأشار محمد عبدالستار إلى أن ثروة مصر من العجول البلدي مهددة بالانقراض خلال عاميين بحلول عام 2025، وذلك في حال لم تضع الحكومة حلول جذرية لإنقاذ الثروة الحيوانية وتنميتها، بأن تقلل الخسائر لدى المربين وتدعم جهود تنمية الثروة الحيوانية في مصر، وأنه إذ لم تحدث طفرات سعرية ستنقرض الماشية البلدي.

ارتفاع أسعار اللحوم عوض خسائر المربين وساهم في الحفاظ على إنتاج العجول البلدية

وأوضح نقيب الفلاحين أنه لولا ارتفاع أسعار اللحوم لانقرضت العجول وأغلقت المزارع خلال هذا الموسم، قائلًا:« الذي دعم وجود مزارع تربية الثروة الحيوانية الطفرات السعرية وصعود اسعار اللحوم، التي معها عوض المربين جزء من خسائرهم».

اللحمة مش غالية اللحم أرخص سلعة يأكلها المصريين في ظل ارتفاعات أسعار السلع الغذائية كافة

وأضاف أن الذي اشترى سابقًا عجل بسعر 20 ألف جنيه، يستطيع بيعه الآن بسعر 55 ألف جنيه، وعليه يحقق عائد مربح نسبيًا وليس كليًا مع ارتفاع أسعار الأعلاف، مشيرًا إلى أنه بالرغم من ارتفاع أسعار اللحوم في الأسواق لتتخطى الـ 300 جنيه، فهي في الحقيقة غير مرتفعة الثمن قائلًا: « اللحمة مش غالية، اللحمة رغم ارتفاع أسعارها أرخص سلعة بيأكلها المصريون حاليًا مع ارتفاعات الأسعار الحالية في السلع الغذائية كافة».

أسعار اللحوم البتلو في الأسواق

يشار إلى أن أسعار اللحوم الحمراء «البتلو» الصافي سجلت متوسط سعر قدره 329 جنيهًا في الأسواق، وبلغ أدنى سعر للحوم الحمراء 250 جنيهًا للكيلو مقابل 410 جنيهات أعلى سعر للحم في الأسواق.

أما أسعار اللحوم الحمراء «البتلو» بالعظام، فبلغ متوسط سعر الكيلو نحو 273.5 جنيه، وسجل أقل سعر لكيلو اللحوم بتلو بالعظم نحو 150 جنيهًا، مقابل 350 جنيهًا أعلى سعر لكيلو اللحم في الأسواق.