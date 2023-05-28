ارتفاع جديد في أسعار اللحوم البتلو في الأسواق اليوم الأحد

سجلت أسعار اللحوم في الأسواق اليوم الأحد 28 مايو 2023، ارتفاعًا جديدًا في الأسعار، وذلك قبل بدء موسم عيد الأضحى، بالرغم انخفاض أسعار الأعلاف، إلا أن أسعار اللحوم مازالت عند مستويات مرتفعة في الأسعار، وقابلة للزيادة وفقًا لتأكيدات شعبة القصابين لـ «فيتو»

«فيتو» تنشر في السطور التالية أسعار اللحوم في المحلات اليوم الأحد 28 - 5 - 2023

أسعار اللحوم بتلو في أسواق المحافظات

البداية مع أسعار اللحوم الحمراء «البتلو» الصافي أو بالعظم، إذ سجل اللحم البتلو الصافي استقرارًا في أسعاره مسجلًا متوسط سعر قدره 326.8 جنيه في الأسواق، ليبلغ أدنى سعر للحوم الحمراء 240 جنيهًا للكيلو مقابل 410 جنيهات أعلى سعر للحم في الأسواق.

أسعار اللحوم اليوم، فيتو

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فيما ارتفعت أسعار اللحوم البتلو بالعظم مقارنة بسعرها أمس، إذ بلغ متوسط سعر كيلو لحم البتلو بالعظم نحو 285.8 جنيه، وسجل أدنى سعر لكيلو اللحوم بتلو بالعظم نحو 150 جنيهًا، مقابل 370 جنيهًا أعلى سعر لكيلو اللحم في الأسواق، بارتفاع 20 جنيهًا عن سعر الأمس، وذلك وفقًا للتقرير الصادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

أسعار اللحم الضأن في أسواق المحافظات

ونتتقل إلى أسعار اللحوم الضاني في المحلات وأسواق محافظات مصر، بلغ متوسط سعر كيلو لحم الضأن الصافي نحو 330 جنيهًا، وبلغ أدنى سعر لكيلو اللحم الضأن نحو 250 جنيهًا في الأسواق مقابل 480 جنيهًا أعلى سعر لكيلو اللحوم الضاني في الأسواق.

وسجل متوسط سعر اللحم الضاني بالعظم نحو 287 جنيهًا، وبلغ أقل سعر له في الأسواق نحو 150 جنيهًا مقابل أعلى سعر لكيلو اللحم الضأن بالعظم نحو 350 جنيهًا.

سعر اللحوم الكندوز في أسواق المحافظات

وتباينت أسعار اللحوم الكندوز التي تختلف أسعاره وفقًا لعمر الذبيحة، ليبلغ متوسط سعر لحم كندوز كبير نحو 277.1 جنيه في الأسواق، وتراوح سعر كيلو اللحم كندوز كبير بين 190 جنيهًا أقل سعر له في الأسواق، و300 جنيه كأعلى سعر للكيلو.

وعن سعر لحم كندوز وسط، الذي سجل متوسط سعر بنحو 306 جنيهات في الأسواق، ليبلغ أدنى سعر له نحو 190 جنيها للكيلو في الأسواق مقابل 350 جنيهًا لأعلى سعر للحم الكندوز في أسواق المحافظات.

أما أسعار اللحم الكندوز صغير، سجل متوسط سعر بنحو 316.7 جنيه، وبلغ أدنى سعر له في الأسواق نحو 240 جنيهًا في الأسواق مقابل 380 جنيهًا أعلى سعر لكيلو اللحم في أسواق المحافظات.

ارتفاع أسعار أضاحي العيد من الخرفان والماعز

وفي نفس السياق، ارتفعت أسعار الأضاحي لموسم عيد الأضحى لعام 2023، من الخرفان والماعز بنحو 100% على الأقل وذلك مقارنة بالعام الماضي، وعلل المربون ارتفاع أسعار الأضاحي بزيادة الأعلاف.

وومن جانبه أكد محمد وهبة رئيس شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة، ارتفاع أسعار الأضاحي من الخرفان والجديان والماعز، بنسب تتخطى الـ 100%، وأن هناك أوزان وأنواع مختلفة من الخرفان تتراوح أسعارها ما بين 7 آلاف جنيه و15 ألف جنيه لأعلى سعر للخروف، مشيرًا إلى أن الأوزان الكبيرة لا تتوافر بكثرة وعددها محدود.

وعلل ارتفاع أسعار الأضاحي خلال الموسم الجديد 2023، إلى تأثرها بارتفاع أسعار الأعلاف، التي تستورد من الخارج ارتفعت مع أسعار صرف الدولار، مع قلة المعروض من الأضاحي مع اقتراب الموسم.