الإثنين 29 مايو 2023
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أخبار مصر

الإفراج عن 254 ألف طن أعلاف بنحو 115 مليون دولار خلال أسبوع

السيد القصير وزير
السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي،فيتو

أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن الإفراج عن مستلزمات الاعلاف متواصل بالتنسيق مع البنك المركزي.

وأضاف "القصير" أنه خلال الفترة من 19/5/2023 حتى 25/5/2023 تم الإفراج عن 254 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 115 مليون دولار.
 وأضاف أن الإفراج شمل 221 ألف طن من الذرة بحوالي 80 مليون دولار وحوالي 33 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالي 25 مليون دولار وأيضا اضافات اعلاف بحوالي 10 مليون دولار.
ليكون إجمالي ما تم الإفراج عنه خلال الفترة من (16 أكتوبر 2022 حتى 25 مايو 2023) 5.2 مليون طن منهم 3.9 مليون طن ذرة، 1.3 مليون طن فول صويا وإضافات أعلاف، وذلك بإجمالي مبلغ 2.5 مليار دولار.

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ومن جانبه قال الدكتور ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن: “إن أسعار الأعلاف بكافة أنواعها انخفضت نحو 4 آلاف جنيه للطن، مشيرا إلى أنه يعد مؤشرا إيجابيا لزيادة الإنتاج الفترة المقبلة”.

أسعار الدواجن والبيض، ولفت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحياة اليوم” الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي بقناة “الحياة”: "سعر كيلو الدواجن في المزارع انخفض من 66 إلى 62 جنيها، في حين انخفضت كرتونة البيض من 92 إلى 78 جنيها".

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انخفاض حاد في أسعار الدواجن والبيض

وأكد: من المتوقع حدوث انخفاض حاد في أسعار البيض والدواجن الفترة المقبلة بما لا يقل عن 15% ولكن هذا مرتبط بتراجع أسعار الحبوب ومستلزمات الإنتاج.

وسجلت أسعار الدواجن اليوم انخفاضات طفيفة في متوسط أسعار الكيلو في الأسواق والمزرعة، مع انخفاض أسعار أعلاف الصويا، وتباين أسعار أعلاف الدواجن، وعودة أسعار الذرة الصفراء لارتفاع بنحو 200 جنيه، بعد انخفاض أسعارها عقب الإفراجات الجمركية المتتالية عن الأعلاف خلال الأسبوع الماضي.

السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الذرة وفول الصويا الافراج عن مستلزمات الاعلاف مستلزمات الأعلاف

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