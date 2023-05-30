تعرف على أسعار الأضاحي البقري والجاموسي في الأسواق

ارتفعت أسعار الأضاحي من العجول البقري والجاموسي هذا العام، بنسبة لا تقل عن 100%، وفقًا لما أكدته شعبة القصابين، مرجعة السبب في هذه الارتفاعات إلى قلة المعروض من الماشية في الأسواق، إضافة إلى ارتفاع أسعار الأعلاف الذي كان له أكبر الأثر في الارتفاعات الكبيرة في أسعار اللحوم.

أسعار القائم من العجول البقري في عيد الأضحى 2023

واختلفت أسعار القائم من العجول البقري حسب الوزن، وكلما زاد وزن العجل انخفضت أسعاره، إذ تراوحت أسعاره بين 140 إلى 180 جنيهًا للكيلو، وبلغ سعر القائم من العجول وزن 150 كيلو نحو 180 جنيهًا.

وسجل القائم من العجول البقري وزن 200 كيلو نحو 160 جنيهًا، أما وزن 300 كيلو لما أكبر من ذلك فسجل سعر القائم من العجول نحو 150 جنيهًا، فيما قلت أسعار القائم من العجول البقري كبيرة الوزن والعمر لتبدأ من 140 جنيهًا.

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أسعار الأضاحي من العجول في الأسواق بموسم عيد الأضحى 2023

البداية مع أسعار الأضاحي صغيرة السن، إذ بلغ سعر العجول البقري الرضيعة نحو 15 ألف جنيه، والبتلو بسعر 13 ألف جنيه، أما رضيع الجاموسي فسجل أقل الأسعار بنحو 8000 جنيه.

وبشأن أسعار الأضاحي كبيرة السن، إذ سجلت البقرة الوالدة سعر يتراوح بين 50 إلى 65 ألف جنيه، فيما سجلت الجاموسة الأنثى سعر يتراوح من 50 إلى 75 ألف جنيه.

أسعار القائم من لحم الجاموس

وعن أسعار القائم من لحم الجاموس الذي تراوح من 120 جنيهًا سعر الذبيحة كبيرة الوزن والسن إلى 160 جنيهًا، إذ بلغ سعر كيلو اللحم الجاموسي قائم لوزن 300 كجم سجل 140 جنيهًا، بفارق 10 جنيهات عن سعر اللحم الجاموسي القائم ووزن 200 كجم الذي سجل سعر 150 جنيهًا، أما سعر القائم من لحوم الجاموس وزن 150 كجم فسجل سعر160 جنيهًا.

أسعار القائم من العجول المستوردة في موسم عيد الأضحى 2023

يوجد العديد من السلالات المستوردة من الماشية في الأسواق المصرية مثل الكولومبية والأرجنتينية والبرازيلية والأوكرانية والأسبانية وغيرها، ويباع هذا العام خلال موسم عيد الأضحى 2023، سعر كيلو اللحم القائم للعجول المستوردة ما بين 140 إلى 150 جنيهًا.

أسعار أضاحي العيد من العجول البقري والجاموسي

الحكومة تستورد 170 ألف رأس من الماشية استعدادًا لموسم عيد الأضحى 2023

يشار إلى أن الحكومة وافقت على إستيراد 170 ألف رأس، منها 45 ألف رأس عجول ذبيح فوري، ونحو 20 ألف رأس غنم، إضافة إلى 105 آلاف رأس عجول تسمين، وذلك من مناشئ متعددة بالإضافة للسابق استيرادها وتسمينها داخل البلاد، والتي تقدر بنحو 180 ألف رأس.

وأثنى النوبي أبو اللوز الأمين العام لنقابة الفلاحين، على قرار الحكومة ممثلة في وزارة الزراعة بشأن إستيراد الماشية، قائلًا «إن هذا قرار إستيراد 170 ألف رأس صدر في وقته تمامًا مع قرب قدوم عيد الأضحى» مشيرًا إلى أن عند طرح الماشية في الأسواق سيسهم ذلك في ضبط الأسعار وتلبية احتياجات المواطنين خلال عيد الأضحى، إذ أن حكومة الدكتور مصطفي مدبولي تسعى للسيطرة على أسعار اللحوم من خلال زيادة الكميات المعروضة من اللحوم في الأسواق، في ظل الارتفاع المتوقع في الطلب.